За сутки на фронте 101 боестолкновение, на Бахмутском и Авдеевском направлениях отбиты по 21 атаке врага, на Новопавловском - 24, - Генштаб
Враг пытается наступать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Ореховском направлениях. На Херсонщине не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Обстрелы Украины
В общем, враг нанес 5 ракетных и 77 авиационных ударов, совершил около 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Гремяч Черниговской области; Купянск, Глушковка, Белогоровка Луганской области; Ивановка, Северное, Очеретино, Нью-Йорк, Новокалиново, Бердичи, Семеновка, Селидово, Карловка, Константиновка, Новомихайловка, Водяное, Старомайорское, Урожайное, Красногоровка и Победа Донецкой области и Крынки на Херсонщине.
Под артиллерийским огнем были более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
Обстановка на Севере
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.
Боевые действия на Востоке
На Купянском направлении враг 5 раз атаковал наши позиции в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области.
На Лиманском направлении Силами обороны отражено 19 атак в районах населенных пунктов Грековка, Невское Луганской области и Терны, Ямполовка Донецкой области.
На Бахмутском направлении нашими воинами отражена 21 атака в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Новый, Спирное, Ивановское, Клещеевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражена 21 атака в районах населенных пунктов Новокалиново, Очеретино, Новобахмутовка, Бердичи, Яснобродовка, Нетайлово, Первомайское, Невельское Донецкой области, где враг пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей.
На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 24 раза пытался прорвать оборону наших войск.
Ситуация на Юге
На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 5 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.
На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, совершил при поддержке авиации 3 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.
Удары по врагу
Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 17 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 наземной станции управления БпЛА, 1 району сосредоточения вооружения и военной техники, 2 районам сосредоточения личного состава, 1 средству ПВО и 3 другим важным объектам противника.
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@ "Коли 47-а механізована бригада відходила з лінії фронту на схід від села Очеретине цими вихідними (???!!!), росіяни атакували і майже прорвали українські лінії на смугу незахищеної місцевості завширшки 20 миль, що відокремлювала вільне місто Покровськ від лінія фронту.
115-та механізована бригада української армії повинна була зайняти місце 47-ї механізованої бригади на лінії фронту. Але щось пішло не так.
https://twitter.com/Schizointel/status/1782213326824472616 За словами Миколи Мельника, відомого командира роти 47-ї механізованої бригади, який втратив ногу під час літнього контрнаступу, «окремі підрозділи просто відвалилися».
Російські розвідники та оператори безпілотників, які спостерігали за позиціями загартованої в боях 47-ї окремої механізованої бригади, очікували знайти в тих самих окопах свіжих військовослужбовців 115-ї окремої механізованої бригади. Натомість не знайшли... нікого (???!!!).
Це був шанс для 30-ї мотострілецької бригади російської армії прокотитися вздовж залізничної колії, що тягнеться на захід від Авдіївки, і захопити вузький виступ, який на карті виглядає як п'ятимильний ніж, що встромляється в українську лінію, його гострий пункт засів на півдорозі в Очеретине.
Російський прорив міг зруйнувати всю українську лінію на захід від Авдіївки - і змусити десятки тисяч українських військових і, можливо, сотні тисяч мирних жителів покинути Донецьку область.
Єдина причина, чому росіяни не просунулися глибше в український тил цими вихідними, це те, що відступаюча 47-а механізована бригада розвернулася і знову вступила в бій. «47-ма механізована бригада повернулася до справи», - написав Мельник.
Протягом наступних кількох днів росіяни трохи розширили свій виступ, але не просунулися далі на захід.
Катастрофи Україна поки що уникла. Але битва все ще точиться. Якщо росіянам вдасться перемістити резерви на виступ, вони, можливо, ще зможуть продовжити свій наступ.
Варто зазначити, що поблизу знаходиться 90-та гвардійська танкова дивізія російської армії, яка наразі не веде бою.
Якщо дивізія зможе просунутися на захід і зміцнити виступ, це може, щонайменше, ускладнити будь-яку українську контратаку. За найгіршого для України сценарію танкова дивізія могла б змусити втомлену 47-му механізовану бригаду відступити на захід.".