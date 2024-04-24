Общие боевые потери РФ с начала войны – около 461 940 человек (+880 за сутки), 7242 танка, 11 808 артсистем, 13 928 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 461 940 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.04.24 ориентировочно составляют:
личного состава - около 461940 (+880) человек,
танков - 7242 (+1) ед,
боевых бронированных машин - 13928 (+12) ед,
артиллерийских систем - 11808 (+43) ед,
РСЗО - 1048 (+2) ед,
средства ПВО - 771 (+2) ед,
самолетов - 348 (+0) ед,
вертолетов - 325 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 9439 (+32),
крылатые ракеты - 2117 (+0),
корабли/катера - 26 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 15892 (+47) ед,
специальная техника - 1944 (+8)
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Березень 976 стволів (найбільше за місяць з початку війни), ще тиждень і побачимо підсумки квітня але навряд чи березень буде перевершено у квітні на один день все ж менше. Вийти на вересень 23-го 947 стволів, якщо нічого не зміниться - то десь в притик.
Значить танки таки закінчуються
По розрахунку "експертів" - танки у путіна закінчаться аж ПІД НУЛЬ в кінці 2025 року
Звичайно "під нуль" не буде - тому середина 2024 року - дедлайн по танкам
... пару-вісім черг з кулеметів
115! одиниці техніки та 880 чумардосів.
Арта 43, броня 13, логістика 47.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 461 000!!! це більше, ніж таке місто як Сочі.
Населення Сочі з 2021 по 2023 рік зменшилось на 19 000 рил.
Пригонять те що вийшло з Вірменії, якісь залишки з Абхазії і Осетії, може ще який мотлох позбирають на камчатці і курілах, з бульбофюрера знімуть останні труси, може пончик щось з броні продасть за потрійну ціну, а так все - лавочка закривається.
Але колись кучкували і на фронт посилали
Значить? Значить танки - дефіцит