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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 461 940 человек (+880 за сутки), 7242 танка, 11 808 артсистем, 13 928 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

рф,техніка,знищення

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 461 940 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.04.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 461940 (+880) человек,

танков - 7242 (+1) ед,

боевых бронированных машин - 13928 (+12) ед,

артиллерийских систем - 11808 (+43) ед,

РСЗО - 1048 (+2) ед,

средства ПВО - 771 (+2) ед,

самолетов - 348 (+0) ед,

вертолетов - 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 9439 (+32),

крылатые ракеты - 2117 (+0),

корабли/катера - 26 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 15892 (+47) ед,

специальная техника - 1944 (+8)

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Втрати РФ

Автор: 

армия РФ (19035) Генштаб ВС (6186) ликвидация (3472) уничтожение (6823)


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Топ комментарии
+19
Минув 3713 день москальсько-української війни.
115! одиниці техніки та 880 чумардосів.
Арта 43, броня 13, логістика 47.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 461 000!!! це більше, ніж таке місто як Сочі.
Населення Сочі з 2021 по 2023 рік зменшилось на 19 000 рил.
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24.04.2024 08:56
+12
Шо це в кацапів танчики закінчились...
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24.04.2024 08:19
+12
ой... а шо с танками? но арта порадовала снова... рсзв с пво тоже...
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24.04.2024 08:27
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Шо це в кацапів танчики закінчились...
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24.04.2024 08:19 Ответить
Зате артсистеми випилюються як завжди,десятками!!!
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24.04.2024 08:26 Ответить
Що в березні, що зараз в квітні середньодобово 31 ствол.
Березень 976 стволів (найбільше за місяць з початку війни), ще тиждень і побачимо підсумки квітня але навряд чи березень буде перевершено у квітні на один день все ж менше. Вийти на вересень 23-го 947 стволів, якщо нічого не зміниться - то десь в притик.
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24.04.2024 10:50 Ответить
Готують "ударний кулак"
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24.04.2024 08:34 Ответить
Син кужугєта підкине ще гольфкарів, зараз тільки грошей на закупівлю натрусять з артура іванова і можна в літній наступ.
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24.04.2024 10:55 Ответить
Раніше готували "кулак" і перед тим танків не жаліли
Значить танки таки закінчуються
По розрахунку "експертів" - танки у путіна закінчаться аж ПІД НУЛЬ в кінці 2025 року
Звичайно "під нуль" не буде - тому середина 2024 року - дедлайн по танкам
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24.04.2024 13:09 Ответить
Ходять чутки у кацапів на "дєнь пабєдобєсія" не буде бєссмєртного палка, щоб ніхто не побачив кількості новітніх " дідов на палках".
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24.04.2024 08:25 Ответить
То не чутки, заборонили на мокшандії.
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24.04.2024 08:46 Ответить
Чутки не про заборону, а про те що на палках замість дідів можуть з'явитися херої посвіжіше.
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24.04.2024 10:07 Ответить
То з'являться..там ж комітети солдатських матерів/дружин потроху вже невдоволення виявляють..якісь демонстрації проводять з фото й транспорантами. Все чекаю, щоб у когось планка впала, й по тим самкам пару-вісім черг дали..а ще краще, щоб з кулеметів розфігачили, в кращих сталінських традиціях. Може у дебілів в головах щось клацне й вони підуть зі своїми тварями розбиратись.
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24.04.2024 10:33 Ответить
Ваш прогноз малоймовірний. Спита і зашугана маса орків проти сцаря ***** не піде.
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24.04.2024 11:07 Ответить
Навіть дуже реалістичний, особливо в частині

... пару-вісім черг з кулеметів
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24.04.2024 11:33 Ответить
До 9 травня недовго залишилось, поливимось, що на мокшандії буде. Головне, щоб орки понапивались добре, щоб не злітіти й не сісти..
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24.04.2024 12:54 Ответить
ой... а шо с танками? но арта порадовала снова... рсзв с пво тоже...
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24.04.2024 08:27 Ответить
Минув 3713 день москальсько-української війни.
115! одиниці техніки та 880 чумардосів.
Арта 43, броня 13, логістика 47.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 461 000!!! це більше, ніж таке місто як Сочі.
Населення Сочі з 2021 по 2023 рік зменшилось на 19 000 рил.
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24.04.2024 08:56 Ответить
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24.04.2024 08:59 Ответить
Схоже ***** забрало танки до мааскви на день победобесія, бо інакше прийшлось би т-34 з постаментів знімати.
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24.04.2024 09:00 Ответить
Є ще у них танки.Купують для бронекулака при наступі..
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24.04.2024 11:36 Ответить
Ні, це не 22 рік, в магазинах воєнторга полиці вже пусті.
Пригонять те що вийшло з Вірменії, якісь залишки з Абхазії і Осетії, може ще який мотлох позбирають на камчатці і курілах, з бульбофюрера знімуть останні труси, може пончик щось з броні продасть за потрійну ціну, а так все - лавочка закривається.
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24.04.2024 12:00 Ответить
У кого купують?
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24.04.2024 13:10 Ответить
З укр. на рос.-кучкуют
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24.04.2024 13:18 Ответить
Само собой кучкують...
Але колись кучкували і на фронт посилали
Значить? Значить танки - дефіцит
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24.04.2024 13:25 Ответить
 
 