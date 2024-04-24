Приоритетом Норвегии в этом году является поддержка Украины, - главнокомандующий ВС Кристофферсен

Украина окажется в плохом положении без дополнительной помощи от стран Запада.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Breaking Defense, об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Норвегии Эйрик Кристофферсен.

"Я сказал это в январе прошлого года: я не вижу краткосрочного военного решения в Украине", - заявил он.

При этом военный чиновник добавил, что страны Запада недостаточно инвестировали в помощь Киеву, и им нужно больше поддерживать Вооруженные силы Украины.

Также Кристофферсен уточнил, что Норвегия могла бы оказать Украине поддержку в сфере противовоздушной обороны, так как она является актуальной прямо сейчас. Он добавил, что поражен успехами украинских войск в условиях дефицита оружия, но он также отметил развитие внутри российской армии.

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Напомним, Норвегия сделает финансовый вклад в инициативу Германии по обеспечению Украины дополнительными системами противовоздушной обороны.