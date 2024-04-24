Оккупанты за прошедшие сутки нанесли более 400 ударов по Запорожской области
Под вражеским огнем за прошедшие сутки находились 11 населенных пунктов Запорожской области. Враг применял БпЛА различной модификации, РСЗО и артиллерию.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.
- 147 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.
- 6 обстрелов РСЗО накрыли Гуляйполе, Левадное и Работино.
- 275 артобстрелов нанесены по территории Новояковлевки, Гуляйполя, Зализничного, Вербового, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Левадного, Малиновки, Малых Щербаков и Пятихаток.
"Поступило 8 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали", - отметил Федоров.
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