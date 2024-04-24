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После принятия законопроекта о помощи Украине США сразу выделят пакеты для удовлетворения немедленных потребностей ВСУ, - Кирби

джон,кірбі

США продолжат общение с украинской стороной о том, какова долгосрочная стратегия Киева по отпору российской агрессии

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил советник Белого дома Джон Кирби.

"Путин считает, что может тянуть время, поэтому должны попытаться наверстать часть этого времени. Итак, как только президент получит законопроект на свой стол и подпишет его, вы увидите, что мы предоставим те возможности, которые им (Украине - ред.) больше всего нужны сейчас", - отметил Кирби.

Он добавил, что в течение летних и осенних месяцев, США продолжат общение с украинской стороной о том, какова долгосрочная стратегия Киева по отпору российской агрессии. На основе взаимодействия будут адаптированы следующие пакеты поддержки Украины с целью удовлетворения этих потребностей.

После этого, согласно его словам, Кирби также подтвердил оценки, что промедление американским Конгрессом с принятием пакета помощи для Украины однозначно повлияло на ситуацию на поле боя, а также на безопасность мирных граждан.

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"Когда россияне запускают эти массовые атаки с БПЛА и ракетами, они прекрасно осознают, что украинцы смогут сбить лишь часть из них, другие пройдут",- отметил представитель Белого дома.

Напомним, что верхняя палата Конгресса США во вторник приняла проект закона, который предусматривает помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также ответ на другие вызовы национальной безопасности США. А президент Джо Байден пообещал подписать законопроект о помощи Украине 24 апреля

Автор: 

США (26381) помощь и поддержка (864) Кирби (452)


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Можливо бодай трішки нашим героям стане лушперити русьню.
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24.04.2024 08:38 Ответить
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24.04.2024 08:47 Ответить
у нас уряд думає як заробити на цій війні ..а ви думаєте там дурні ? ..і капіталісти відмовляться заробити на війні в Україні ... це буде беушна техніка і старе складське озброєння ..а за ці 60Я вони оновлять свої склади новою зброєю ..
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24.04.2024 08:54 Ответить
Звичайно оновлять,своя сорочка ближче до тіла,тим більше вони передавали,не новітню зброю.В 2025 році заводи з озброєння повинні запрацювати на більші потужності ,щоб задовольнити потреби армії НАТО.
Ця війна ,не така,як були попередні,ця війна технологій і машин,дронів та інтелекту.Військові концерни ,будуть змушені орієнтуватись на майбутні технології.
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24.04.2024 09:04 Ответить
Там завжди вказаний був пункт допомога іншим союзникам... і зараз його не викинули.... під цим соусом нам закуповують бу техніку а взамін надають нову...

І попередній аудит це виявив, що поставляли стару техніку за ціною нової і у Байдена було появилось лишніх 6 млрд...

але він їх не використовував мотивуючи що немає процедури витрачання тих грошей.... і вони мабуть просто повернуться в бюджет штатів...
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24.04.2024 09:37 Ответить
 
 