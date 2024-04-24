После принятия законопроекта о помощи Украине США сразу выделят пакеты для удовлетворения немедленных потребностей ВСУ, - Кирби

США продолжат общение с украинской стороной о том, какова долгосрочная стратегия Киева по отпору российской агрессии

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил советник Белого дома Джон Кирби.

"Путин считает, что может тянуть время, поэтому должны попытаться наверстать часть этого времени. Итак, как только президент получит законопроект на свой стол и подпишет его, вы увидите, что мы предоставим те возможности, которые им (Украине - ред.) больше всего нужны сейчас", - отметил Кирби.

Он добавил, что в течение летних и осенних месяцев, США продолжат общение с украинской стороной о том, какова долгосрочная стратегия Киева по отпору российской агрессии. На основе взаимодействия будут адаптированы следующие пакеты поддержки Украины с целью удовлетворения этих потребностей.

После этого, согласно его словам, Кирби также подтвердил оценки, что промедление американским Конгрессом с принятием пакета помощи для Украины однозначно повлияло на ситуацию на поле боя, а также на безопасность мирных граждан.

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"Когда россияне запускают эти массовые атаки с БПЛА и ракетами, они прекрасно осознают, что украинцы смогут сбить лишь часть из них, другие пройдут",- отметил представитель Белого дома.

Напомним, что верхняя палата Конгресса США во вторник приняла проект закона, который предусматривает помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также ответ на другие вызовы национальной безопасности США. А президент Джо Байден пообещал подписать законопроект о помощи Украине 24 апреля