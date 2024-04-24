Пакет помощи США будет доставлен в Украину в течение дней. С логистикой помогут союзники, - Пентагон
Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами создали мощную логистическую сеть. Она позволит доставить следующий пакет оборонной помощи в Украину в течение дней. Работа на определенных направлениях уже проводится.
Об этом журналистам заявил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Благодаря таким организациям, как Группа содействия безопасности в Украине, а также нашим усилиям с международными союзниками и партнерами, мы создали очень мощную логистическую сеть, чтобы обеспечить доставку помощи в Украину", - подчеркнул Райдер.
Он подтвердил, что сейчас прилагаются усилия на отдельных направлениях, чтобы обеспечить доставку оборонной помощи в Украину быстрее.
"Мы сделаем все возможное, чтобы продвигаться дальше, задействовать мощную сеть логистики, задействовать отношения, которые мы построили с нашими международными союзниками и партнерами, чтобы быстро доставить туда помощь", - подчеркнул Райдер.
Он также подтвердил, что, по оценкам Пентагона, доставить помощь в Украину можно будет "в течение дней".
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