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Новости
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Пакет помощи США будет доставлен в Украину в течение дней. С логистикой помогут союзники, - Пентагон

сша,україна

Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами создали мощную логистическую сеть. Она позволит доставить следующий пакет оборонной помощи в Украину в течение дней. Работа на определенных направлениях уже проводится.

Об этом журналистам заявил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Благодаря таким организациям, как Группа содействия безопасности в Украине, а также нашим усилиям с международными союзниками и партнерами, мы создали очень мощную логистическую сеть, чтобы обеспечить доставку помощи в Украину", - подчеркнул Райдер.

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Он подтвердил, что сейчас прилагаются усилия на отдельных направлениях, чтобы обеспечить доставку оборонной помощи в Украину быстрее.

"Мы сделаем все возможное, чтобы продвигаться дальше, задействовать мощную сеть логистики, задействовать отношения, которые мы построили с нашими международными союзниками и партнерами, чтобы быстро доставить туда помощь", - подчеркнул Райдер.

Он также подтвердил, что, по оценкам Пентагона, доставить помощь в Украину можно будет "в течение дней".

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Автор: 

Пентагон (1446) помощь (7758) США (26381)


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Топ комментарии
+4
Час покаже, чії палки міцніші
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24.04.2024 08:59
+3
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24.04.2024 09:32
+2
Московити встановили потужну мережу вставляння палок в колеса цій логістиці.
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24.04.2024 08:52
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Московити встановили потужну мережу вставляння палок в колеса цій логістиці.
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24.04.2024 08:52 Ответить
Час покаже, чії палки міцніші
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24.04.2024 08:59 Ответить
Тре більше говорити, як про контрнаступ. Немож то мовчки прйняти та застосувати?
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24.04.2024 12:00 Ответить
стара беушна зброя зі складів давно проситься на фронт ...а з нового пакету склади НАТО оновлять ******** новою зброєю...
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24.04.2024 08:57 Ответить
І?
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24.04.2024 09:32 Ответить
Що в цьому поганого? Краще було коли нічого не передавали?
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24.04.2024 10:42 Ответить
Тягнули,поки не запізднілися остаточно.Фронт рухається на захід.Його ще не зупинили. Все інше - місцеве знеболювання.
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24.04.2024 09:00 Ответить
Бамбаские села за пару мес.это такой себе рух.запизнились это если бы русня во львове на арматах стояла а так пока в новомихайловке захватили.мопедные войска на гольфкарах.так фронт с такими темпами хай рухаеться хоть 10 год.
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24.04.2024 09:20 Ответить
Польські рольники вже підняті по тривозі та висуваються на позиції вздовж всієї лінії ЛБЗ.
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24.04.2024 09:05 Ответить
"Фермери" вже готові отримати гумовим кийком по сраці, чи ні?
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24.04.2024 09:08 Ответить
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24.04.2024 09:32 Ответить
Там навіть *******!
Америка заздрить!
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24.04.2024 10:44 Ответить
 
 