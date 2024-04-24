ВСУ нуждаются в средствах ПВО, артиллерии и боеприпасах. Поставка новой партии вооружений в Украину критически важна, - Кирби

Усиление противовоздушной обороны является одним из наиболее актуальных вопросов для Украины. ВСУ нуждается в артиллерии и боеприпасах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил советник Белого дома Джон Кирби.

Он отметил важность согласования в Конгрессе законопроекта по финансированию пакетов помощи для Украины от США.

Отвечая на вопрос представителей СМИ, какое оружие сейчас больше всего нужно Силам обороны Украины, Кирби отметил, что не собирается "пересматривать следующий пакет".

"Но похоже на то, о чем мы здесь говорили, очевидно, что им нужны средства противовоздушной обороны - ракеты-перехватчики", - подчеркнул представитель Белого дома.

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Причиной является то, что Россия не прекращает наносить удары по Украине с использованием ракет и дронов-камикадзе.

"Им нужна артиллерия. 155 (калибр - ред.), в частности, очень нужен для (военного - ред.) командования на земле, поскольку россияне продолжают продвигаться вперед", - подчеркнул Кирби.

Также он высказал мнение, что ВСУ могли бы использовать некоторые "другие возможности дальнего действия, такие как HIMARS".

"А стрелковое оружие и боеприпасы всегда пользуются большим спросом. И, знаете, возможно, некоторые... какие-то транспортные средства - гусеничные транспортные средства, колесные транспортные средства, такие вещи", - отметил советник Белого дома.

Кирби добавил, что последний пакет оборонной помощи от США был передан Украине в декабре прошлого года, поэтому поставки новой порции вооружения и амуниции является "критически важным".

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Напомним, что верхняя палата Конгресса США во вторник приняла проект закона, который предусматривает помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также ответ на другие вызовы национальной безопасности США.

А президент Джо Байден пообещал подписать законопроект о помощи Украине 24 апреля.