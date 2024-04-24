Госдеп США внес телемарафон в отчет о нарушении прав человека в Украине
Государственный департамент США опубликовал отчет за 2023 год, который касается нарушения прав человека в Украине. В нем утверждается, что телемарафон придерживается правительственной линии при освещении российско-украинской войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет.
"Президент Зеленский подписал указ о введении военного положения в феврале 2022 года после полномасштабного вторжения России в Украину, что позволило ввести дальнейшие ограничения для СМИ и медиасвободы", - говорится в документе.
Например, национальный телемарафон, как утверждает Госдеп США, придерживается правительственной линии в освещении российско-украинской войны.
В отчете также упоминается, что "правительство запретило/заблокировало/ввело санкции против СМИ и отдельных журналистов, которых считали угрозой нацбезопасности или которые выражали позиции, подрывающие, по мнению властей, суверенитет и территориальную целостность страны".
"Некоторые спикеры, которые критиковали власть, также попали в черный список правительственных новостных программ. Журналисты-расследователи, которые критиковали власть, иногда становились мишенью негативных кампаний в социальных сетях, иногда через дружественные правительству каналы. На свободу СМИ продолжали влиять и другие практики, в частности самоцензура", - говорится в документе.
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партійнаурядова. Опозиція придушена. Альтернативних джерел інформації нема.
всі остальні, гавно...
але ні про .дудіна, ні про Бурбу, кривоноса, Червінського,про розмінування, про втечу силовиків з міст на які наступали орки, і яких боневтік, *****, всіх повернув на свої посади, які зараз судять тих хто залишився боронити, та за здачу України в перші дні,
марафон мовчить.
то по Байдену, це урядова лінія????
ТТобто і до цього були утиски опощиційниз ЗМІ, а з початком повномасштабного вторгнення ця хрень посилилась. І для цієї влади висновки будуть. Сподіваюся, що це зачепить лише владу, а не Україну.
А то воно свої скляні оченята повідвертали, наче це не вони нашкодили.
До того ж хотів би запитати навіть особисто вас, що ви так вперлись в той страждальний 2019 рік? Він є лише результатом провальної політики Петра Олексійовича який роздули ахметовські та проколомойські змі от і все.... Цікавим лишається інше особисто для мене, стільки кричали, що ми не такі як кацапи, а в результаті терпіли ще більше
До того якого фіга коли питають про 73% і 25% ти суєш оцю фігню? Ти взагалі відсталий?
має бути тільки лінія партії.... совок...
На додачу до $61 млрд США передали привіт офісу президента і, зокрема, цензурі на телемарафоні у звіті про стан справ із правами людини в Україні. Партнерів починають діставати авторитарні замашки і вони таким чином прямо натякають, що фінансувати вилизування влади вони не мають наміру.
Ось переклад цієї частини звіту Держдепу США:
«Конституція та закон передбачали свободу вираження поглядів, у тому числі для преси та інших ЗМІ, але влада не завжди поважала ці права. Президент Зеленський підписав указ про введення воєнного стану в лютому 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що дозволило подальше обмеження ЗМІ та свободи ЗМІ. Наприклад, національний телемарафон - змінна платформа каналів, які дотримуються урядової лінії щодо репортажів про війну - забезпечив безпрецедентний рівень контролю над телевізійними новинами у прайм-тайм. Більше того, деякі ЗМІ повідомили про відсторонення від вигідних контрактів на наземне мовлення та тиск з боку Офісу президента ще навесні 2022 року.
Уряд забороняв, блокував або накладав санкції на ЗМІ та окремих журналістів, які вважалися загрозою національній безпеці або які висловлювали позицію, яка, на думку влади, підривала суверенітет і територіальну цілісність країни. Деякі оратори, які критикували уряд, також були занесені до чорного списку урядових програм новин.
Журналісти-розслідувачі, які критикували уряд, інколи ставали мішенню негативних кампаній у соціальних мережах, іноді через дружні до уряду канали. Інші практики продовжували впливати на свободу ЗМІ, включаючи самоцензуру.»
Також у звіті йдеться про серйозні проблеми з судами, корупцією в цілому тощо.
Ну ясно красно
"Конституція і закон передбачають свободу вираження думок, але влада не завжди дотримувалася цих прав. Наприклад, телемарафон дотримується урядової лінії у висвітленні війни»,
- йдеться в документі.
"Деякі спікери, які критикували владу, також потрапили до чорного списку урядових новинних програм.
Журналісти-розслідувачі, які критикували владу, іноді ставали мішенню негативних кампаній у соціальних мережах, іноді через дружні до уряду канали. На свободу ЗМІ продовжували впливати й інші практики, зокрема самоцензура", - йдеться у заяві."
https://news.liga.net/ua/politics/news/derzhdep-ssha-vnis-telemarafon-u-zvit-shchodo-porushennia-prav-liudyny-v-ukraini
І саме це порушенням свободи слова.
95% ведмудчуківських пропагандонів просто переїхали зі 112, Зіка та Ньюзвана на... єдиний шмарафон зеленського! ведмудчук просто залишив янелоху оманському у спадщину свої пропагандонські ЗМІ - як агент кремля агенту кремля.
Страна отравлена кацапизмом благодаря марафону.
а брехуни з плюсів, які запрошували в свої студії зрадливу шушваль , надавали їй право голосу ?
Конституція та закон передбачали свободу вираження поглядів, у тому числі для преси та інших ЗМІ, але влада не завжди поважала ці права. Президент Зеленський підписав указ про введення воєнного стану в лютому 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що дозволило подальше обмеження ЗМІ та свободи ЗМІ. Наприклад, національний телемарафон - змінна платформа каналів, які дотримуються урядової лінії щодо репортажів про війну - забезпечив безпрецедентний рівень контролю над телевізійними новинами у прайм-тайм. Більше того, деякі ЗМІ повідомили про відсторонення від вигідних контрактів на наземне мовлення та тиск з боку Офісу президента ще навесні 2022 року.
Джерело:
https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/ukraine/
Хочу привітати Офіс президента та комітет ВР зі свободи слова з тим, що Єдинмй телемарафон внесли до звіту Держдепу США про порушення прав людини в Україні (https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/ukraine/). Це досягнення.
Процитую: Конституція та закон передбачали свободу вираження поглядів, у тому числі для преси та інших ЗМІ, але влада не завжди поважала ці права. Президент Зеленський підписав указ про введення воєнного стану в лютому 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що дозволило подальше обмеження ЗМІ та свободи ЗМІ. Наприклад, національний телемарафон - платформа каналів, які дотримуються урядової лінії щодо репортажів про війну - забезпечив безпрецедентний рівень контролю над телевізійними новинами у прайм-тайм. Більше того, деякі ЗМІ повідомили про відсторонення від вигідних контрактів на наземне мовлення та тиск з боку Офісу президента ще навесні 2022 року.
Це поки що просто попередження. Але щось мені підказує, що воно не примусить Банкову відмовитися від контроля над інформаційним простіром та замовчення корупції.
До речі, у звіті Держдепу США про права людини на підконтрольній Україні території перераховуються наступні проблеми з правами людини.
• насильницькі зникнення;
• тортури та жорстоке, нелюдське чи принижувальне гідність поводження та покарання;
• суворі та небезпечні для життя умови утримання у в'язниці;
• довільний арешт чи затримання;
• серйозні проблеми із незалежністю судової влади;
• обмеження свободи вираження поглядів, у тому числі для представників ЗМІ, включаючи насильство або погрози насильства щодо журналістів, необґрунтовані арешти чи переслідування журналістів, а також цензуру;
• серйозні обмеження свободи Інтернету;
• суттєве втручання у свободу мирних зборів та асоціацій;
• обмеження свободи пересування;
• серйозна корупція в уряді;
• широкомасштабне гендерне насильство;
Також у звіті йдеться, що "уряд часто не робив адекватних кроків для виявлення та покарання посадових осіб, які могли вчинити зловживання". Ще раз, це не на окупованих територіях, а на підконтрольній українській владі території.
Цікаво, як на це буде реагувати влада? Чи знову хтось вийде і скаже "Мы все прої.....ли"?
Інакше при вашому розкладі відмінність від рашки суто територіальна
Цей проект також завжди був спрямований проти України.