Госдеп США внес телемарафон в отчет о нарушении прав человека в Украине

Государственный департамент США опубликовал отчет за 2023 год, который касается нарушения прав человека в Украине. В нем утверждается, что телемарафон придерживается правительственной линии при освещении российско-украинской войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет.

"Президент Зеленский подписал указ о введении военного положения в феврале 2022 года после полномасштабного вторжения России в Украину, что позволило ввести дальнейшие ограничения для СМИ и медиасвободы", - говорится в документе.

Например, национальный телемарафон, как утверждает Госдеп США, придерживается правительственной линии в освещении российско-украинской войны.

В отчете также упоминается, что "правительство запретило/заблокировало/ввело санкции против СМИ и отдельных журналистов, которых считали угрозой нацбезопасности или которые выражали позиции, подрывающие, по мнению властей, суверенитет и территориальную целостность страны".

"Некоторые спикеры, которые критиковали власть, также попали в черный список правительственных новостных программ. Журналисты-расследователи, которые критиковали власть, иногда становились мишенью негативных кампаний в социальных сетях, иногда через дружественные правительству каналы. На свободу СМИ продолжали влиять и другие практики, в частности самоцензура", - говорится в документе.

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