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Госдеп США внес телемарафон в отчет о нарушении прав человека в Украине

марафон,телемарафон,новини,єдині

Государственный департамент США опубликовал отчет за 2023 год, который касается нарушения прав человека в Украине. В нем утверждается, что телемарафон придерживается правительственной линии при освещении российско-украинской войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет.

"Президент Зеленский подписал указ о введении военного положения в феврале 2022 года после полномасштабного вторжения России в Украину, что позволило ввести дальнейшие ограничения для СМИ и медиасвободы", - говорится в документе.

Например, национальный телемарафон, как утверждает Госдеп США, придерживается правительственной линии в освещении российско-украинской войны.

В отчете также упоминается, что "правительство запретило/заблокировало/ввело санкции против СМИ и отдельных журналистов, которых считали угрозой нацбезопасности или которые выражали позиции, подрывающие, по мнению властей, суверенитет и территориальную целостность страны".

"Некоторые спикеры, которые критиковали власть, также попали в черный список правительственных новостных программ. Журналисты-расследователи, которые критиковали власть, иногда становились мишенью негативных кампаний в социальных сетях, иногда через дружественные правительству каналы. На свободу СМИ продолжали влиять и другие практики, в частности самоцензура", - говорится в документе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Каналы телемарафона имеют статус критически важных, а работники подлежат бронированию, - Минкульт

Автор: 

Госдепартамент США (1818) права человека (986) свобода слова (1169) телевидение (897)


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Топ комментарии
+38
Констатували, що є лише одна лінія - партійна урядова. Опозиція придушена. Альтернативних джерел інформації нема.
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24.04.2024 09:17
+38
Ще ця падлюка закрила інші канали? Де демократія? Хто зняв міни і посадив Червінського?
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24.04.2024 09:19
+19
Запитай у 73% зебілоїдів.
А то воно свої скляні оченята повідвертали, наче це не вони нашкодили.
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24.04.2024 09:31
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Правила форума Совет форумчан
Констатували, що є лише одна лінія - партійна урядова. Опозиція придушена. Альтернативних джерел інформації нема.
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24.04.2024 09:17 Ответить
урядова лінія це Зе найнайнайпісдесякий!!!
всі остальні, гавно...
але ні про .дудіна, ні про Бурбу, кривоноса, Червінського,про розмінування, про втечу силовиків з міст на які наступали орки, і яких боневтік, *****, всіх повернув на свої посади, які зараз судять тих хто залишився боронити, та за здачу України в перші дні,
марафон мовчить.
то по Байдену, це урядова лінія????
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24.04.2024 09:32 Ответить
Це такий "дипломатичний оберт". Хоча згодний: в цьому звіті мали бути згадки про судилища над Червінським, Дудіним, Малаховим, а також незаконне відключення 3-х опозиційних каналів.
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24.04.2024 23:51 Ответить
Ладно, якби в нас була проукраїнська влада, в якій би ми не сумнівались, а не вчорашні клоуни, яких ловили на зрадах не один раз. Власне до влади є великі претензії стосовно нападу срасії і яку роль вони у зіграли у процесі підготовки ворога і його рішучості напасти.
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25.04.2024 08:42 Ответить
Не знаю какая там линия я телек выключил на вторую неделю войны.
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24.04.2024 09:18 Ответить
Куевая линия...
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24.04.2024 09:20 Ответить
Тут не про телевізор. Звіт власне про свободу слова. Вкаано, що "Президент Зеленський підписав указ про введення воєнного стану в лютому 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що дозволило запровадити подальші обмеження для ЗМІ та медіасвободи", Джерело:
ТТобто і до цього були утиски опощиційниз ЗМІ, а з початком повномасштабного вторгнення ця хрень посилилась. І для цієї влади висновки будуть. Сподіваюся, що це зачепить лише владу, а не Україну.
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24.04.2024 09:24 Ответить
я його не дивлюсь з 2010
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25.04.2024 07:27 Ответить
Ще ця падлюка закрила інші канали? Де демократія? Хто зняв міни і посадив Червінського?
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24.04.2024 09:19 Ответить
Запитай у 73% зебілоїдів.
А то воно свої скляні оченята повідвертали, наче це не вони нашкодили.
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24.04.2024 09:31 Ответить
Вам 1000% підримую, бо я теж такої думки. 73% зеідіотів нікуди не поділись, тільки переместились в інші країни. скільки молодих чоловіків з України вештається по ЄС і всі вони виборці зеленої гниди.
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24.04.2024 09:43 Ответить
А хто вам сказав, що усі хто виїхав це суто ті 73%, а патріоти з числа 25% тут і масово на фронті?) Парадокс то в тому, що особисто знаю і тих хто пер за зеленого, і "гордих патріотів" з числа обраної богом частки населення які зараз ніяк не хочуть вертатись в країну, бо реальні дії це не ********* надівши вишиванку.
До того ж хотів би запитати навіть особисто вас, що ви так вперлись в той страждальний 2019 рік? Він є лише результатом провальної політики Петра Олексійовича який роздули ахметовські та проколомойські змі от і все.... Цікавим лишається інше особисто для мене, стільки кричали, що ми не такі як кацапи, а в результаті терпіли ще більше
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25.04.2024 08:37 Ответить
І навіщо мені цей висєр? Чи я маю з дипутатських контрацептивів вибирати щось адекватне?
До того якого фіга коли питають про 73% і 25% ти суєш оцю фігню? Ти взагалі відсталий?
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25.04.2024 12:06 Ответить
Дійсно і чого це я? Вважав, що маю справу з людиною, а вийшло, що з бидлотою "продвинутою". Тьфу!
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25.04.2024 12:39 Ответить
Все зроби так щоб тебе шукали!
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25.04.2024 12:40 Ответить
Ти за кого тут себе вважаєш, смішне? Нікчема!
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25.04.2024 12:48 Ответить
хто хто посадив ЧЕРВИНСЬКОГО ??? конь в пальто и его хвамилие ермак
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25.04.2024 06:37 Ответить
Тому вони так просувають заборону телеграму... навіть ті ж провладні Діпи часто уже критикують владу за відсутність ***********, беспілотників та укріплень

має бути тільки лінія партії.... совок...

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24.04.2024 09:32 Ответить
короче КИЗДЯТЬ ЯК ТРОЦЬКІ.. гидко слухати
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24.04.2024 09:36 Ответить
Політика ''де-біл-зе''
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24.04.2024 09:38 Ответить
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24.04.2024 09:39 Ответить
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev?__cft__[0]=AZW7weHXPFXViiGJ-2r9d0j43QrwiC2xjEYOX8UGiEIvc4srvGB3rN6XUEgtT09Ou-02OzlpJWlGgBVx7G2RDW6T7lTsBhy-lgopGv0c7d4ZCbSw6bQ9M5MCoDsPj7iZbCUlYX2boWvvqSfrnJqbySyWRbD8T0vWSF7Jsmh8R7cwmQ&__tn__=-UC%2CP-R Volodymyr Ariev

На додачу до $61 млрд США передали привіт офісу президента і, зокрема, цензурі на телемарафоні у звіті про стан справ із правами людини в Україні. Партнерів починають діставати авторитарні замашки і вони таким чином прямо натякають, що фінансувати вилизування влади вони не мають наміру.

Ось переклад цієї частини звіту Держдепу США:

«Конституція та закон передбачали свободу вираження поглядів, у тому числі для преси та інших ЗМІ, але влада не завжди поважала ці права. Президент Зеленський підписав указ про введення воєнного стану в лютому 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що дозволило подальше обмеження ЗМІ та свободи ЗМІ. Наприклад, національний телемарафон - змінна платформа каналів, які дотримуються урядової лінії щодо репортажів про війну - забезпечив безпрецедентний рівень контролю над телевізійними новинами у прайм-тайм. Більше того, деякі ЗМІ повідомили про відсторонення від вигідних контрактів на наземне мовлення та тиск з боку Офісу президента ще навесні 2022 року.

Уряд забороняв, блокував або накладав санкції на ЗМІ та окремих журналістів, які вважалися загрозою національній безпеці або які висловлювали позицію, яка, на думку влади, підривала суверенітет і територіальну цілісність країни. Деякі оратори, які критикували уряд, також були занесені до чорного списку урядових програм новин.

Журналісти-розслідувачі, які критикували уряд, інколи ставали мішенню негативних кампаній у соціальних мережах, іноді через дружні до уряду канали. Інші практики продовжували впливати на свободу ЗМІ, включаючи самоцензуру.»

Також у звіті йдеться про серйозні проблеми з судами, корупцією в цілому тощо.
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24.04.2024 09:40 Ответить
Тобто не корупція заважає зеленському а ті хто її висвітлює.
Ну ясно красно
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25.04.2024 08:43 Ответить
Охрінеть!Україна зі слів кацапськой маріонетки бореться за свободу і демократію.Дак демократія і відрізняється від диктатури ти що цензура(я неберу військову) дає право на отримання інформаціі з інших джерел.Ці заблоковані канали мають реестрацію украінську,ане офорну як різні інтери,1+1 та інші.
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24.04.2024 09:41 Ответить
Держдеп США вніс телемарафон у звіт про порушення прав людини в Україні

"Конституція і закон передбачають свободу вираження думок, але влада не завжди дотримувалася цих прав. Наприклад, телемарафон дотримується урядової лінії у висвітленні війни»,
- йдеться в документі.
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24.04.2024 09:43 Ответить
Правда по закритих ним ЗМІ, для Зеленського страшніша ніж зрада та злиття вагнерівців прутіну!
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24.04.2024 09:48 Ответить
А що він хоче по вашому щоб усі знали, що він простий актор який грає роль президента? Я думаю після всього цього його скоріше якийсь ярмачидло отравить ціанідом, щоб це жидо-криворагульне хрипате посміховисько десь чогось не ляпнуло
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25.04.2024 08:40 Ответить
Це вже не перший дзвіночок.
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24.04.2024 09:57 Ответить
Держдеп США вніс телемарафон у звіт щодо порушення прав людини в Україні.

"Деякі спікери, які критикували владу, також потрапили до чорного списку урядових новинних програм.
Журналісти-розслідувачі, які критикували владу, іноді ставали мішенню негативних кампаній у соціальних мережах, іноді через дружні до уряду канали. На свободу ЗМІ продовжували впливати й інші практики, зокрема самоцензура", - йдеться у заяві."

https://news.liga.net/ua/politics/news/derzhdep-ssha-vnis-telemarafon-u-zvit-shchodo-porushennia-prav-liudyny-v-ukraini
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24.04.2024 10:04 Ответить
я також не розумію, чого канали медведчука прикрили і шуфрича вже час випускати, він же такий мирний і плаксивий
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24.04.2024 10:05 Ответить
Прикрили не тільки канали мудачука, але і 100%-во проукраїнські, невгодні ОПі.
І саме це порушенням свободи слова.

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24.04.2024 10:11 Ответить
медведчук і шуфрич також за Україну і українців 'хвилювалися' , часом аж плакали, просто в них інша точка зору і інший світогляд, 'сидіти під крилом росії' як раніше. То це теж виходить порушенням свободи слова, прибрати їх пики з телеекрану.
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24.04.2024 10:32 Ответить
Ну так можна довикручувати реальність до того, що і ху@ло, його пропагандони та вбивці, гвалтівники з його армії-банди також турбуються про Україну і українців ....
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24.04.2024 10:40 Ответить
ХТО тобі сказав, що "їхні пики прибрали з телеекрану"???
95% ведмудчуківських пропагандонів просто переїхали зі 112, Зіка та Ньюзвана на... єдиний шмарафон зеленського! ведмудчук просто залишив янелоху оманському у спадщину свої пропагандонські ЗМІ - як агент кремля агенту кремля.
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25.04.2024 00:00 Ответить
Все пророссийские так и остались на ТВ. Они просто поменяли хозяина на боневтика, но остались такой же совковой гнилью. Которой эти два года промывали людям мозги.
Страна отравлена кацапизмом благодаря марафону.
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25.04.2024 04:46 Ответить
Так шуфрича посадили не за його там прокацапську позицію, в шуфрича є потрібні ОПі активи, не шукайте тут патріотизму, його тут немає бо це чисто бізнес
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25.04.2024 08:41 Ответить
а то нічого що журналісти, ротом яких медвечук срав на Україну, тепер працюють на марафоні зеленського ?
а брехуни з плюсів, які запрошували в свої студії зрадливу шушваль , надавали їй право голосу ?
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25.04.2024 08:45 Ответить
Ось що написано насправді, а не з темників ОП:

Конституція та закон передбачали свободу вираження поглядів, у тому числі для преси та інших ЗМІ, але влада не завжди поважала ці права. Президент Зеленський підписав указ про введення воєнного стану в лютому 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що дозволило подальше обмеження ЗМІ та свободи ЗМІ. Наприклад, національний телемарафон - змінна платформа каналів, які дотримуються урядової лінії щодо репортажів про війну - забезпечив безпрецедентний рівень контролю над телевізійними новинами у прайм-тайм. Більше того, деякі ЗМІ повідомили про відсторонення від вигідних контрактів на наземне мовлення та тиск з боку Офісу президента ще навесні 2022 року.

Джерело:
https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/ukraine/
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24.04.2024 11:01 Ответить
Березовый сок
Хочу привітати Офіс президента та комітет ВР зі свободи слова з тим, що Єдинмй телемарафон внесли до звіту Держдепу США про порушення прав людини в Україні (https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/ukraine/). Це досягнення.

Процитую: Конституція та закон передбачали свободу вираження поглядів, у тому числі для преси та інших ЗМІ, але влада не завжди поважала ці права. Президент Зеленський підписав указ про введення воєнного стану в лютому 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що дозволило подальше обмеження ЗМІ та свободи ЗМІ. Наприклад, національний телемарафон - платформа каналів, які дотримуються урядової лінії щодо репортажів про війну - забезпечив безпрецедентний рівень контролю над телевізійними новинами у прайм-тайм. Більше того, деякі ЗМІ повідомили про відсторонення від вигідних контрактів на наземне мовлення та тиск з боку Офісу президента ще навесні 2022 року.

Це поки що просто попередження. Але щось мені підказує, що воно не примусить Банкову відмовитися від контроля над інформаційним простіром та замовчення корупції.
До речі, у звіті Держдепу США про права людини на підконтрольній Україні території перераховуються наступні проблеми з правами людини.

• насильницькі зникнення;
• тортури та жорстоке, нелюдське чи принижувальне гідність поводження та покарання;
• суворі та небезпечні для життя умови утримання у в'язниці;
• довільний арешт чи затримання;
• серйозні проблеми із незалежністю судової влади;
• обмеження свободи вираження поглядів, у тому числі для представників ЗМІ, включаючи насильство або погрози насильства щодо журналістів, необґрунтовані арешти чи переслідування журналістів, а також цензуру;
• серйозні обмеження свободи Інтернету;
• суттєве втручання у свободу мирних зборів та асоціацій;
• обмеження свободи пересування;
• серйозна корупція в уряді;
• широкомасштабне гендерне насильство;

Також у звіті йдеться, що "уряд часто не робив адекватних кроків для виявлення та покарання посадових осіб, які могли вчинити зловживання". Ще раз, це не на окупованих територіях, а на підконтрольній українській владі території.

Цікаво, як на це буде реагувати влада? Чи знову хтось вийде і скаже "Мы все прої.....ли"?
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24.04.2024 11:46 Ответить
Наче кацапські окупанти ще у 2022 році зайшли у тил і тероризують місцеве українське населення як і на фізично окупованих ними територіях.
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25.04.2024 13:29 Ответить
Поки українці воюють з москальською ордою, 5 колона з ОП підло за спинами українського народу, прикриваючись війною, до якої свідомо не готували країну, вибудовує "рашку 2.0", знищуючи свободу слова, демократію, судову систему, фабрикуючи фейкові карні справи проти українських патріотів. Цю антидержавну наволоч треба судити за роботу на ворога та за антиКонституційні дії, спрямовані на підрив та дискредитацію державних інституцій. ЗЕ ПНХ!!!
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25.04.2024 00:33 Ответить
В Україні крім Ющенка кожен презідент забороняв певні канали й викидував з ефіру певних журналістів . Але ось цей ... Але одне маленьке "але" . Саме цей закрив рота аналам відвертих зрадників . Так що хотілось би сподіватися , що Госдеп мав на увазі тільки канали Порошенка , але аж ніяк не анали мертветчука чи же женьки мураєва . Бо в мене з позиції 2024 року якось в голові не укладається - депутати можуть бути різними . Як може бути партія шизоїдів . Але як можно було при коаліції в 304 голоса и при Порошенко допустити таке , щоб після анексії Криму , після 2 дирляндій в українському ефірі лунали ворожі наративи . Хто ставить під сумнів державні кордони й державний сувіренітет , або виправдовує ворожі дії , що порушують державний сувіренітет .... тому повиннен надаватися не ефір , а камера в Лук"янівці .
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25.04.2024 02:14 Ответить
Як би там не було але це і є свобода слова. В США ж не заборонені скажемо такер Карлсон і решта шушари.....
Інакше при вашому розкладі відмінність від рашки суто територіальна
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25.04.2024 08:43 Ответить
А Зе ішов на вибори з єдиною тезою - посадити Порошенка. 73% підтримали.
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25.04.2024 04:09 Ответить
Черговий дзвіночок в двері від США. А тим дурням не втяму, що двері можуть відкритись вже без дзіночків?
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25.04.2024 06:00 Ответить
Ні, тре нанребти... Їм вже я думаю всеодно бо маховик який вони запустили це вже білет в один кінець
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25.04.2024 08:44 Ответить
есть такая кобыла которую зовут ольга герасимюк . она ..руководит.. комитетом по радио и тв . так эта особына заявила в марахвоне что ПРЯМЫЙ 5Й ЭСПРЕССО сами не захотели в ..марахвон.. это было сказано в 22году --- наверно так ..приглашали.. что три патриотичных проукраинских канала не прошли отбор в опе . Зачем народу знать сколько штук нач. вца вова поменял за два года и какие на то были причины . а причина одна воруют твари миллиардами --- в 19 году вова это называл бизнес на крови а масейчук-каломойская говорила после 22 года ..що не можна розхитувати човна.. а не можна бо награбоване нач вца динири кириленком через борт випада а чтобы не сильно выпадало вова эту крысу на повышение в киев перевел нач. антимонопольного комитета
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25.04.2024 06:59 Ответить
буба криворіжський, в народі погоняло блазень- маленький задрочений недоумковатий дрищ, який тільки і міг корчити рила, і його били всі, за тупість і доноси вихователям і вчителям, починаючи з дитсадочка, продовжили в школі і це стало доброю традиціею бити по сраці цього дрібненького дрища. Але коли тупе бидло вибрало це нещастя по свойому скудоумію на найвищий пост, бубі стало образливо, що його всі адекватні українці називають ЗЕленою шмарклею, дрібним дрищом, блазнем, всіх прізвиськ кілька сотень, воно вирішило заборонити всі проукраїнські ТБканали, починаючи з прямого, пятого та єспресо, які говорили правдиві новини про події в Україні, цей дрищ і його ж...ОПа вирішили заборонити ці патріотичні ТБканали і створили марахвон, який безперестанку вихваляе всю цю ЗЕлену чуму. Тому американці нарешті і це побачили, за що їм окрема прдяка.
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25.04.2024 08:00 Ответить
Наступна заява Держдепу повинна стосуватися 95 кагалу .
Цей проект також завжди був спрямований проти України.
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25.04.2024 09:34 Ответить
Ні,ну а як же всі бажали.Обрали презідента із народа.Все нагадує події 100 давнини(після відмови царя від престолу).Ленін-теж зовуть Вова(захісник простога народа от буржуєв і помещіків) тіки його нікто не обирав.
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25.04.2024 09:39 Ответить
 
 