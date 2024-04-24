Армия РФ перебрасывает военную технику через оккупированный Мариуполь на север Донетчины, - Андрющенко
Во временно оккупированном Мариуполе зафиксировали активное движение военной техники российских оккупантов. Россия перебрасывает ее на север Донецкой области.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Продолжаем фиксировать активное движение на север Донецкой области через Мариуполь. Вчера активно из Новоазовска", - отметил он.
Кроме этого, с Бердянского направления российские оккупанты пока замедлили движение.
"Насколько это будет систематически - увидим", - отметил советник мэра города.
"После "хлопка" ожидаемо происходило активное внутреннее перемещение складов. Прямое свидетельство оценки безопасности со стороны россиян. Реальной оценки", - добавил Андрющенко.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Sveta Yatsenko
показать весь комментарий24.04.2024 09:45 Ответить Мне нравится 0
Royal Flush #510166
показать весь комментарий24.04.2024 10:55 Ответить Мне нравится 0
Sveta Yatsenko
показать весь комментарий24.04.2024 11:06 Ответить Мне нравится 0
Royal Flush #510166
показать весь комментарий24.04.2024 11:10 Ответить Мне нравится 0
Onufri Zagloba
показать весь комментарий24.04.2024 09:48 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль