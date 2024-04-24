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Новости Война
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Армия РФ перебрасывает военную технику через оккупированный Мариуполь на север Донетчины, - Андрющенко

Техніка окупантів в окупованому Маріуполі

Во временно оккупированном Мариуполе зафиксировали активное движение военной техники российских оккупантов. Россия перебрасывает ее на север Донецкой области.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжаем фиксировать активное движение на север Донецкой области через Мариуполь. Вчера активно из Новоазовска", - отметил он.

Кроме этого, с Бердянского направления российские оккупанты пока замедлили движение.

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"Насколько это будет систематически - увидим", - отметил советник мэра города.

"После "хлопка" ожидаемо происходило активное внутреннее перемещение складов. Прямое свидетельство оценки безопасности со стороны россиян. Реальной оценки", - добавил Андрющенко.

Автор: 

армия РФ (19035) Мариуполь (5704) оккупация (10112) Андрющенко Петр (579)


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В чому новина?Вже 2 роки так.
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24.04.2024 09:45 Ответить
новина в тому, що кацапи планують до 9 травня зайти у Харків
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24.04.2024 10:55 Ответить
Ще вони планують захопити Дніпро,Одесу,Київ та й всю Україну.Хто їм це дозволить?
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24.04.2024 11:06 Ответить
так. дійсно. планують. питання лише як і коли.
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24.04.2024 11:10 Ответить
А до Маріуполя ця техніка йде з Криму, куди йде через Кримський міст. Також ********** якими нищать Одесу і Херсон також йдуть до Криму через міст.
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24.04.2024 09:48 Ответить
 
 