Армия РФ перебрасывает военную технику через оккупированный Мариуполь на север Донетчины, - Андрющенко

Во временно оккупированном Мариуполе зафиксировали активное движение военной техники российских оккупантов. Россия перебрасывает ее на север Донецкой области.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжаем фиксировать активное движение на север Донецкой области через Мариуполь. Вчера активно из Новоазовска", - отметил он.

Кроме этого, с Бердянского направления российские оккупанты пока замедлили движение.

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"Насколько это будет систематически - увидим", - отметил советник мэра города.

"После "хлопка" ожидаемо происходило активное внутреннее перемещение складов. Прямое свидетельство оценки безопасности со стороны россиян. Реальной оценки", - добавил Андрющенко.