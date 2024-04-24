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Новости Война
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Самую большую угрозу поражения в войне мы преодолели в 2022 году, сейчас мы гораздо сильнее, - нардеп "Голоса", воин Костенко

костенко

Самый сложный для Украины период, где была самая большая угроза поражения перед РФ, общество и войско уже преодолели в 2022 году.

Об этом заявляет народный депутат "Голоса", секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, с тех пор мы улучшили свои позиции, поэтому говорить о проигрыше - неуместно.

"Самая большая угроза проиграть была с 24 февраля 2022 года и где-то до июня месяца, когда были самые активные бои и когда мы не получали помощь. Сейчас наша армия имеет гораздо больше подготовленного личного состава, продолжается мобилизация, у нас в десятки раз больше вооружения, чем было до этого, к нам поставляются боеприпасы. Хотелось бы больше и мы ждем этого от наших партнеров", - акцентирует представитель "Голоса".

По словам Романа Костенко, именно от обеспечения оружием и снарядами зависит, перехватим ли мы инициативу, сможем ли контратаковать на каком-то направлении.

Также читайте: Для стратегического наступления у оккупантов сил нет, однако они могут проводить тактические операции, - нардеп "Голоса", воин Костенко

"Я бы не говорил слово "проиграть". У нас подготовленный народ, идет мобилизация, мы поднимаем свой оборонно-промышленный комплекс, у нас есть союзники. У нас все есть, договаривайтесь об оружии. Мы не должны говорить о проигрыше, у нас хорошие позиции, мы уже победили тогда - теперь вопрос возвращения территорий и повышения уровня мотивации наших защитников", - подчеркивает народный депутат.

Автор: 

боевые действия (3926) Костенко Роман (165)


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Топ комментарии
+4
У супереч підлих дій, так званими урядовцями, квартального шоумена-ухилянта, захисники України боронять Державу від московитів і завдають їм смертельних ударів!! Україна переможе московську навалу без отих переляканих і некомпетентних призначенців Зеленського!!
Слава Україні!
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24.04.2024 09:40
+3
Ми стояли на межі десь до 15 квітня 22 го., вже тоді я зрозумів, що нічого в кацапі не вийде. А зараз це позиційна, досить рівна боротьба, зовсім інша ситуація, як би не завивали зрадоййоби.
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24.04.2024 10:10
+2
Але 2 роки тому й кацапи були не так підготовлені як зараз.Просто в ті часи вони мріяли що Україна впаде
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24.04.2024 09:51
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У супереч підлих дій, так званими урядовцями, квартального шоумена-ухилянта, захисники України боронять Державу від московитів і завдають їм смертельних ударів!! Україна переможе московську навалу без отих переляканих і некомпетентних призначенців Зеленського!!
Слава Україні!
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24.04.2024 09:40 Ответить
Але 2 роки тому й кацапи були не так підготовлені як зараз.Просто в ті часи вони мріяли що Україна впаде
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24.04.2024 09:51 Ответить
то повертайтесь, допоможете перемогти московитів.
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24.04.2024 10:03 Ответить
Та да, зараз вони їдуть в атаки на "відновлених" мтлб і гольфкарах, а тоді їхали на моднрнізованих БТР-80 і БМП-3.
Трохи підготувались...
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24.04.2024 10:03 Ответить
Ми стояли на межі десь до 15 квітня 22 го., вже тоді я зрозумів, що нічого в кацапі не вийде. А зараз це позиційна, досить рівна боротьба, зовсім інша ситуація, як би не завивали зрадоййоби.
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24.04.2024 10:10 Ответить
Саме так - з 10 по 14 Оболонь здригалась від пострілів, північніше усе застилав дим, але було відчуття, що Київ вистояв.
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24.04.2024 10:16 Ответить
От на#єра було голосувати за "слуг"? Вам не подобався Вакарчук? На його концерти аж бігом, а обрали безуглих з тищенками. Ну, бл@дь, мудрий нарід...
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24.04.2024 10:11 Ответить
ти що? зараз посипляться накиди що Вакарчук марінетка Пінчука)))
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24.04.2024 13:00 Ответить
Не варто втішати себе і український народ про те,що найбільша загроза поразки для України вже минула.Найбільша загроза поразки Україні ,сидить у владі.та в її керівному органі ОП (офіс путіна).котрий безпосередньо керує діями влади в Україні.
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24.04.2024 10:13 Ответить
Вони до всирачки бояться Майдану, то ж чекаємо...
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24.04.2024 10:18 Ответить
Якщо б інші страни нам не допомагали то кацапія вже би захопила більшу частину України. Так вони допомагають недостатньо але навіть цього вистачило. Маю надію що зараз справи підуть краще
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24.04.2024 10:24 Ответить
 
 