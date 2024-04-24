Самую большую угрозу поражения в войне мы преодолели в 2022 году, сейчас мы гораздо сильнее, - нардеп "Голоса", воин Костенко

Самый сложный для Украины период, где была самая большая угроза поражения перед РФ, общество и войско уже преодолели в 2022 году.

Об этом заявляет народный депутат "Голоса", секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, с тех пор мы улучшили свои позиции, поэтому говорить о проигрыше - неуместно.

"Самая большая угроза проиграть была с 24 февраля 2022 года и где-то до июня месяца, когда были самые активные бои и когда мы не получали помощь. Сейчас наша армия имеет гораздо больше подготовленного личного состава, продолжается мобилизация, у нас в десятки раз больше вооружения, чем было до этого, к нам поставляются боеприпасы. Хотелось бы больше и мы ждем этого от наших партнеров", - акцентирует представитель "Голоса".

По словам Романа Костенко, именно от обеспечения оружием и снарядами зависит, перехватим ли мы инициативу, сможем ли контратаковать на каком-то направлении.

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"Я бы не говорил слово "проиграть". У нас подготовленный народ, идет мобилизация, мы поднимаем свой оборонно-промышленный комплекс, у нас есть союзники. У нас все есть, договаривайтесь об оружии. Мы не должны говорить о проигрыше, у нас хорошие позиции, мы уже победили тогда - теперь вопрос возвращения территорий и повышения уровня мотивации наших защитников", - подчеркивает народный депутат.