Лучший способ избежать войны - меньше говорить и больше готовиться, - президент Финляндии Стубб
Швеция и Финляндия, два самых новых члена НАТО, должны играть важную роль в поддержании мира и смягчении риторики о войне, одновременно готовясь к ней
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб во время своего визита в Стокгольм.
"Лучший способ избежать войны - меньше говорить и больше готовиться. Думаю, вы чувствуете то же самое. Это вполне понятно. Наши экраны заполнены войнами в Европе и на Ближнем Востоке", - заявил он.
Стубб подчеркнул, эта риторика может легко нарушить чувство безопасности и веры в будущее у молодого поколения.
"Финляндия и Швеция играют важную роль в продвижении мира. Мы хотим иметь сильную армию и именно поэтому мы вступили в НАТО. Невозможно переоценить важность того, что мы смогли сделать этот шаг вместе. Также невозможно переоценить значение того, что мы день и ночь информировали друг друга на всех уровнях. Ситуация была критической, и мы действовали соответственно", - подчеркнул Стубб.
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Запізно, але все ще актуально.
А если серьёзно - вот так и должен говорить и, главное, делать адекватный и взрослый человек.
тільки: а поржать попріколу!
"...раZZія ВІРОЛОМНО, БЕЗ оголошення війни 24.02.2022, 4:00 напала на Україну...."
і так по-всіх ЗМІ...
напевно, це було заборонено по оманських договорнячках...
закрийте кордони, для всіх!
а, як що пару тисяч безвідповідальних фінів втопиться в турнеельвені або в ботнічній затоці, так то таке.
знову ж прикордонники зароблять трохи.
руZZкому міру повірити - себе обманути!
3-и війни з рашистами в 20-му сторіччі дали свої РЕЗУЛЬТАТИ: на разі Фінляндія одна з найпередовіших країн Європи.