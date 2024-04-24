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Новости Война
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Лучший способ избежать войны - меньше говорить и больше готовиться, - президент Финляндии Стубб

стубб

Швеция и Финляндия, два самых новых члена НАТО, должны играть важную роль в поддержании мира и смягчении риторики о войне, одновременно готовясь к ней

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб во время своего визита в Стокгольм.

"Лучший способ избежать войны - меньше говорить и больше готовиться. Думаю, вы чувствуете то же самое. Это вполне понятно. Наши экраны заполнены войнами в Европе и на Ближнем Востоке", - заявил он.

Стубб подчеркнул, эта риторика может легко нарушить чувство безопасности и веры в будущее у молодого поколения.

"Финляндия и Швеция играют важную роль в продвижении мира. Мы хотим иметь сильную армию и именно поэтому мы вступили в НАТО. Невозможно переоценить важность того, что мы смогли сделать этот шаг вместе. Также невозможно переоценить значение того, что мы день и ночь информировали друг друга на всех уровнях. Ситуация была критической, и мы действовали соответственно", - подчеркнул Стубб.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президент Финляндии Стубб о соглашении по безопасности: Таким образом мы хотим проложить путь для движения Украины в ЕС и НАТО

Автор: 

Финляндия (953) Стубб Александр (79)


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Топ комментарии
+11
Золоті слова ...
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24.04.2024 09:47
+7
А асфальт, обвинить США и НАТО, а телемарафет и видосики для плебса? Без этого, говорят, не получится никак.

А если серьёзно - вот так и должен говорить и, главное, делать адекватный и взрослый человек.
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24.04.2024 09:58
+3
Ізраїль має...
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24.04.2024 10:03
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Золоті слова ...
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24.04.2024 09:47 Ответить
Найкращий способ уникнути війни.
Запізно, але все ще актуально.
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24.04.2024 10:05 Ответить
А асфальт, обвинить США и НАТО, а телемарафет и видосики для плебса? Без этого, говорят, не получится никак.

А если серьёзно - вот так и должен говорить и, главное, делать адекватный и взрослый человек.
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24.04.2024 09:58 Ответить
ніяких, серйозно!
тільки: а поржать попріколу!
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24.04.2024 09:59 Ответить
я ще ні-разу НЕ чув на ЗЕмарафоні(в 2022, зараз НЕ дивлюсь 95-й кагал взагалі), що

"...раZZія ВІРОЛОМНО, БЕЗ оголошення війни 24.02.2022, 4:00 напала на Україну...."

і так по-всіх ЗМІ...

напевно, це було заборонено по оманських договорнячках...
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24.04.2024 10:05 Ответить
тююю....
закрийте кордони, для всіх!
а, як що пару тисяч безвідповідальних фінів втопиться в турнеельвені або в ботнічній затоці, так то таке.
знову ж прикордонники зароблять трохи.
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24.04.2024 09:58 Ответить
Найкращий спосіб уникнути війни - мати свою ЯЗ.
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24.04.2024 09:59 Ответить
Ізраїль має...
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24.04.2024 10:03 Ответить
хто...хто...а Фінляндія знає, що
руZZкому міру повірити - себе обманути!


3-и війни з рашистами в 20-му сторіччі дали свої РЕЗУЛЬТАТИ: на разі Фінляндія одна з найпередовіших країн Європи.
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24.04.2024 10:00 Ответить
І в них резерв армії - приблизно 1 млн. чоловіків, які за кілька днів стають у стрій. Хоча Фінляндія у 8 разів менша, ніж Україна
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24.04.2024 10:16 Ответить
І ЄДИНИЙ СПОСІБ УНИКНУТИ В МАЙБУТНЬОМУ ВІЙНИ- ЦЕ ЗНИЩИТИ РАШИСТСЬКУ 3,14ДЕРАЦІЮ, КОТРА РОЗПОЧИНАЛА ВІЙНИ І ВІЙСКОВІ КОНФЛІКТИ У ЦІЛОМУ СВІТІ БІЛЬШЕ, ЯК СОВКОВИЙ СОЮЗ...
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24.04.2024 10:16 Ответить
Сама Україна не зможе цього зробити, сильно різні вагові категорії, а от блоком нато можна булоб і перемогти на протязі 2-3 років
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24.04.2024 10:45 Ответить
мова тут не йде про Україну.Світова спільнота має позбутися цієї " рашистської кровожадної ракової пухлини" ,або "рашистсько мутанта -антихриста "
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24.04.2024 10:59 Ответить
це все балаканина, в реальності цивілізований світ знаходиться в зоні комфорту, працюють, літають, подорожують , планують, народжують, а війна десь далеко в телевізорі, немає причин щоб воювати московія десь гавкає на них але фізичної загрози немає
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24.04.2024 11:18 Ответить
Додайте це Бабая, його кадирівці зґвалтували.
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24.04.2024 10:53 Ответить
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://uk.wikipedia.org/wiki/Si_vis_pacem,_para_bellum&ved=2ahUKEwif7NfRuNqFAxXG9AIHHVwlCH0QFnoECBUQAQ&usg=AOvVaw2J_wDi6fFNp63HlacSh97E Si vis pacem, para bellum
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24.04.2024 11:36 Ответить
 
 