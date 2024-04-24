Лучший способ избежать войны - меньше говорить и больше готовиться, - президент Финляндии Стубб

Швеция и Финляндия, два самых новых члена НАТО, должны играть важную роль в поддержании мира и смягчении риторики о войне, одновременно готовясь к ней

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб во время своего визита в Стокгольм.

"Лучший способ избежать войны - меньше говорить и больше готовиться. Думаю, вы чувствуете то же самое. Это вполне понятно. Наши экраны заполнены войнами в Европе и на Ближнем Востоке", - заявил он.

Стубб подчеркнул, эта риторика может легко нарушить чувство безопасности и веры в будущее у молодого поколения.

"Финляндия и Швеция играют важную роль в продвижении мира. Мы хотим иметь сильную армию и именно поэтому мы вступили в НАТО. Невозможно переоценить важность того, что мы смогли сделать этот шаг вместе. Также невозможно переоценить значение того, что мы день и ночь информировали друг друга на всех уровнях. Ситуация была критической, и мы действовали соответственно", - подчеркнул Стубб.

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