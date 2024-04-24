В 2023 году ООН зафиксировала в Украине 85 случаев сексуального насилия, связанных с войной

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине в прошлом году зафиксировала 85 случаев сексуального насилия, связанных с войной. Эти военные преступления были совершены как против гражданских, так и против военнопленных.

Об этом сообщила специальный представитель генсека ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликта Прамила Паттен на ежегодных дебатах Совета Безопасности ООН по этой теме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

По данным ООН, за прошлый год количество случаев сексуального насилия, связанного с конфликтами, увеличилось на 50% по сравнению с 2022 годом.

Всего в докладе исследовали 21 конфликт, в рамках которых зафиксировано 3688 сексуальных преступлений. По данным ООН, в 2023 году в 95% верифицированных случаев жертвами сексуального насилия были девушки и женщины, и 5% - мужчины и мальчики.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обнаружены дополнительные доказательства незаконного перемещения детей из Украины и новые случаи сексуального насилия со стороны представителей РФ, - доклад ООН

Ситуации в Украине посвящен отдельный раздел доклада. В нем указано, что за прошлый год Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине зафиксировала 85 случаев сексуального насилия, связанных с конфликтом. Эти преступления были совершены как против гражданских, так и против военнопленных. В частности, жертвами стали 52 мужчины, 31 женщина, одна девочка и один мальчик.

В большинстве задокументированных случаев, когда жертвами были взрослые мужчины, сексуальное насилие использовалось как метод пыток в российском плену. Кроме непосредственно изнасилования, речь идет об угрозах изнасилования, поражения электрическим током и увечья половых органов, поражения груди электрическим током, угрозы кастрации, принудительное раздевание и обнажение.

На временно оккупированной Россией территории задокументировано изнасилование шести женщин.

Читайте также: Изнасиловали девушку во время оккупации Харьковщины: Двум российским оккупантам сообщено о подозрении. ФОТО

В 2023 году Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине сообщила, что собранные ею доказательства указывают на то, что российские власти виновны в совершении сексуального и гендерного насилия. Кроме того, в докладе упоминается и десять случаев - попытки и угрозы изнасилования, принуждение к обнажению, избиение половых органов.

Генсек ООН в отчете в очередной раз призвал все стороны остановить сексуальное насилие, а Российскую Федерацию - расследовать все задокументированные случаи сексуального насилия российскими военными, а также обеспечить доступ к оккупированным территориям сотрудников гуманитарных и мониторинговых миссий.