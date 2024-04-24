Сунак должен усилить давление на Шольца, чтобы он, наконец, передал Taurus Украине, - германская оппозиция

Фракция оппозиционного Христианско-демократического союза ФРГ призвала премьера Британии Сунака усилить давление на Шольца относительно передачи ракет Taurus для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Сегодня канцлер Олаф Шольц должен встретиться с главой правительства Великобритании Риши Сунаком в Берлине.

Фракция Христианско-демократического союза призывает главу британского правительства давить на германского коллегу относительно поставки Украине крылатых ракет.

По мнению германской оппозиции, после одобрения в США законопроекта о помощи Украине с призывом о предоставлении оружия большей дальности соответствующее давление должно оказываться и на германские власти.

"Пакет США прямо призывает президента США Джо Байдена обеспечить ATACMS большой дальности", - сказал эксперт по обороне ХДС Родерих Кизеветтер.

"Вот почему Сунак также должен усилить давление на Шольца, чтобы он наконец передал Taurus", - заявил он.

По словам политика, для Украины в 2024 году материальный вопрос является критическим.

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