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Сунак должен усилить давление на Шольца, чтобы он, наконец, передал Taurus Украине, - германская оппозиция

ріші,сунак

Фракция оппозиционного Христианско-демократического союза ФРГ призвала премьера Британии Сунака усилить давление на Шольца относительно передачи ракет Taurus для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Сегодня канцлер Олаф Шольц должен встретиться с главой правительства Великобритании Риши Сунаком в Берлине.

Фракция Христианско-демократического союза призывает главу британского правительства давить на германского коллегу относительно поставки Украине крылатых ракет.

По мнению германской оппозиции, после одобрения в США законопроекта о помощи Украине с призывом о предоставлении оружия большей дальности соответствующее давление должно оказываться и на германские власти.

"Пакет США прямо призывает президента США Джо Байдена обеспечить ATACMS большой дальности", - сказал эксперт по обороне ХДС Родерих Кизеветтер.

"Вот почему Сунак также должен усилить давление на Шольца, чтобы он наконец передал Taurus", - заявил он.

По словам политика, для Украины в 2024 году материальный вопрос является критическим.

Читайте: Лидер фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Фрай все еще видит возможность передачи Taurus Украине

Автор: 

крылатые ракеты (878) Шольц Олаф (905) Сунак Риши (129)


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Может кто-то объяснит Шольцу, что нам надо крылатая ракета "Таурус", а не четырёхступенчатая твердотопливная космическая ракета-носитель "Таурус" !?
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24.04.2024 10:00 Ответить
Тепер точно дасть. Він же ж у всьому копіює американців...
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24.04.2024 10:04 Ответить
Можливо.Німці живуть,оглядаючись на американців
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24.04.2024 10:16 Ответить
сподіваємось... вже більше нема куди ескАліравать ))
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24.04.2024 10:20 Ответить
Фракція опозиційного Християнсько-демократичного союзу ФРН закликала прем'єра Британії Сунака посилити тиск на Шольца щодо передачі ракет Taurus для України. А ЩО САМІ Н МОЖУТЬ СВОЄМУ ШТОЛЬЦУ ІПАЛЬНИК НАЧИСТИТИ?
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24.04.2024 10:18 Ответить
Мда, село асфальтоване...це Європа - розмову треба починати з Канта))
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24.04.2024 11:40 Ответить
Олаф Шольц звинуватив Росію у спробах «привласнити» Іммануїла Канта. Калінінградський губернатор назвав Канта «російським трофеєм»
23 квітня 2024 Джерело: Die Zeit
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що у президента Росії Володимира Путіна «немає жодного права» посилатися на працю Іммануїла Канта, оскільки нинішня політика Москви суперечить поглядам філософа, повідомляє газета Die Zeit.
Виступаючи в Берлінсько-Бранденбурзькій академії наук на урочистій церемонії на честь трьохсотліття філософа, Шольц також заявив, що «режим Путіна прагне за всяку ціну привласнити Канта та його роботи». На думку Шольца, ідеї Канта про права людини та людську гідність, а також його думки про війну та мир суперечать усьому тому, що Путін робить у своїй країні та Україні. Окремо канцлер наголосив, що філософ не повинен використовуватися для виправдання агресивної війни, порушення міжнародного права та деспотизму.
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24.04.2024 11:45 Ответить
Посилите тиск - вичавите з Шольца хіба що коричневу пасту, а не ракети.
Кремінь дядько!
Гвоззі би дєлать із етіх людей! (с)
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24.04.2024 10:58 Ответить
 
 