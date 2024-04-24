Сунак должен усилить давление на Шольца, чтобы он, наконец, передал Taurus Украине, - германская оппозиция
Фракция оппозиционного Христианско-демократического союза ФРГ призвала премьера Британии Сунака усилить давление на Шольца относительно передачи ракет Taurus для Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Сегодня канцлер Олаф Шольц должен встретиться с главой правительства Великобритании Риши Сунаком в Берлине.
Фракция Христианско-демократического союза призывает главу британского правительства давить на германского коллегу относительно поставки Украине крылатых ракет.
По мнению германской оппозиции, после одобрения в США законопроекта о помощи Украине с призывом о предоставлении оружия большей дальности соответствующее давление должно оказываться и на германские власти.
"Пакет США прямо призывает президента США Джо Байдена обеспечить ATACMS большой дальности", - сказал эксперт по обороне ХДС Родерих Кизеветтер.
"Вот почему Сунак также должен усилить давление на Шольца, чтобы он наконец передал Taurus", - заявил он.
По словам политика, для Украины в 2024 году материальный вопрос является критическим.
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23 квітня 2024 Джерело: Die Zeit
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що у президента Росії Володимира Путіна «немає жодного права» посилатися на працю Іммануїла Канта, оскільки нинішня політика Москви суперечить поглядам філософа, повідомляє газета Die Zeit.
Виступаючи в Берлінсько-Бранденбурзькій академії наук на урочистій церемонії на честь трьохсотліття філософа, Шольц також заявив, що «режим Путіна прагне за всяку ціну привласнити Канта та його роботи». На думку Шольца, ідеї Канта про права людини та людську гідність, а також його думки про війну та мир суперечать усьому тому, що Путін робить у своїй країні та Україні. Окремо канцлер наголосив, що філософ не повинен використовуватися для виправдання агресивної війни, порушення міжнародного права та деспотизму.
Кремінь дядько!
Гвоззі би дєлать із етіх людей! (с)