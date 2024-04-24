Поддержка помощи Украине от республиканцев – одна из самых высоких с 2022 года, - Маркарова. ИНФОГРАФИКА
Во время последнего голосования в Палате представителей за помощь Украине поддержка со стороны Республиканской партии была одной из самых высоких с 2022 года.
Об этом в фейсбуке пишет посол Украины в США Оксана Маркарова, передает Цензор.НЕТ.
"Поддержка среди республиканской партии за 5 пакет больше чем за 3 из 4 предыдущих голосований (значительно больше голосов ЗА и меньше голосов ПРОТИВ)", - отметила она.
Маркарова добавила, что часть республиканцев проголосовали "против" не из-за помощи Украине, а "по причине процедуры и других".
Посол подчеркнула, что украинская община в США продолжает активно работать над увеличением поддержки - как через прямую работу с Конгрессом, так и через региональную, религиозную, образовательную, культурную, экспертную дипломатии и активные публичные коммуникации.
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За два года Украина потеряла 50 голосов конгрессменов партии, у которой на сегодня большинство в Палате. Это много.
До цього про лендліз казала "працюємо, щоб продовжили"
вийшло, що продовжити запропонували республіканці, ще на початку літа 2023
а відхилив лідер більшості демократів в Сенаті
заявивши що є PDA, котрий раптово "не комфортно" стало передавати
якось дивно "працюють"
Sec. 1224 extends through FY2024 the authority of the President to lend or lease defense articles to Ukraine and other Eastern European countries impacted by Russia's invasion of Ukraine.
Можети надати підтвердження, що після внесення поправки республіканцями, вони почали вимагати зняти свою поправку з голосування та шантажувати демократів
?
Introduced in House (04/18/2023)
потім добавили та передали в Сенат
Версія закона Received in Senate (07/26/2023) після Палати представників
Sec. 1224. Extension of lend-lease authority to Ukraine.
запросив Байден у Конгресу пакет допомоги для України ще у серпні 23-го року. коли його Конгрес затвердив? у квітні 24-го року. з березня 22-го по грудень 22-го Конгрес (коли була більшість Пелосі) виділив Україні 4 пакети допомоги на суму 112 лярдів... скільки виділив Конгрес при Маккартні/Джонсоні за 23-й рік? 0. то хто прагне підтримати Україну більше? демократи? які виділили вже 112 лярдів і запросили ще 60 чи респи, які виділили 0? і тільки зараз через півроку та й то під тиском тої петиції про обхід Джонсона нарешті виставили на голосування той закон..
"Білому Дому насправді не потрібен законопроєкт про ленд-ліз для виділення оборонної допомоги для України. Так нам пояснили рішення не продовжувати дію ленд-лізу у Сенаті. Байден може скористатися президентськими повноваженнями для виділення додаткової оборонної підтримки Києву. "
Як Маккарті міг прийняти, якщо не було запиту від адміністрації після січня 2023,
а коли зявився перед осінню то Маккарті зняли демократи - 210 ЗА
скільки демократів підписалось під https://clerk.house.gov/DischargePetition/2024031209?CongressNum=118 петицією ?
так "злякався" - що вніс вимоги по кордону, по плану перемоги України, по ракетам
114 млрд - це взагалі на всіх
в яких 33млрд - це інше, війська США в ЄС, глобальна продовольча безпека, допомога союзниам та інше
залишается 80млрд для України,
з яких 34млрд в бюджет,
46 на зброю - з яких 6.6млрд USAI без контракта, 1.6млрд PDA втрачено, 4.3млрд PDA не можуть скористатися
потім https://www.radiosvoboda.org/a/dopomoha-********-i-vidstavka-spikera-palata-predstavnykiv-ssha/32622183.html 1 жовтня
"Коментуючи уникнення шатдауну в неділю 1жовтня, президент США Джо Байден закликав Маккарті та інших республіканських лідерів виконати своє зобов'язання про окреме голосування щодо фінансування для України
На уточнююче запитання журналістів, чи довірятиме Байден Маккарті, коли «прийде час наступної угоди», Байден відповів: «Ми щойно уклали угоду про Україну. Отже, побачимо»."
3 жовтня - Маккарті зняли
якось швидко зібрали 210 голосів від демократів