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Поддержка помощи Украине от республиканцев – одна из самых высоких с 2022 года, - Маркарова. ИНФОГРАФИКА

маркарова

Во время последнего голосования в Палате представителей за помощь Украине поддержка со стороны Республиканской партии была одной из самых высоких с 2022 года.

Об этом в фейсбуке пишет посол Украины в США Оксана Маркарова, передает Цензор.НЕТ.

"Поддержка среди республиканской партии за 5 пакет больше чем за 3 из 4 предыдущих голосований (значительно больше голосов ЗА и меньше голосов ПРОТИВ)", - отметила она.

Маркарова добавила, что часть республиканцев проголосовали "против" не из-за помощи Украине, а "по причине процедуры и других".

Читайте: Президент США Байден пообещал подписать законопроект о помощи Украине 24 апреля

Посол подчеркнула, что украинская община в США продолжает активно работать над увеличением поддержки - как через прямую работу с Конгрессом, так и через региональную, религиозную, образовательную, культурную, экспертную дипломатии и активные публичные коммуникации.

Также читайте: Помощь США прибудет "быстрее, чем считается возможным" - конгрессмен Китинг

Допомога США Україні
Допомога США Україні
Допомога США Україні
Допомога США Україні

Автор: 

Конгресс США (1228) помощь (7758) США (26381) Маркарова (279)


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Топ комментарии
+7
і це все, завдяки важкій праці маркарової, і звісно, під особистим керівництвом і контролем, зе!стрижня.
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24.04.2024 10:25
+5
Твій ресторан тут яким боком?
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24.04.2024 10:23
+5
А ти то, шинкарка, якім боком до цього?
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24.04.2024 10:29
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Твій ресторан тут яким боком?
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24.04.2024 10:23 Ответить
Посол наголосила, що українська громада в США продовжує активно працювати над збільшенням підтримки - як пряму роботу з Конгресом, так і через регіональну, релігійну, освітню, культурну, експертну дипломатії та активні публічні комунікації. Українська громада бачить і знає антиукраїнську бездіяльність "завідуючої зеленої п...ослиці "
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24.04.2024 10:32 Ответить
А займається вона їм замість роботи чи після?
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24.04.2024 10:46 Ответить
Тоді нехай або валить з держпосади бізнесом займатись, або щонайменше віддає його в управління іншим людям, а сама виконує посадові обов'язки, за які ми всі їй платимо.
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24.04.2024 10:51 Ответить
Статистка, а не посол.
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24.04.2024 10:24 Ответить
Шинкарка а не статистка.
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24.04.2024 10:30 Ответить
При принятии Билля о помощи Украине в мае 2022 (на $40 млрд) республиканцы голосовали https://clerk.house.gov/Votes/2022145 149:57. Вчера было 101:112.

За два года Украина потеряла 50 голосов конгрессменов партии, у которой на сегодня большинство в Палате. Это много.
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24.04.2024 11:23 Ответить
А була б необмеженою, якби такі як ти не промивали всім тут мізки про те, що лендліз невигідний...
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24.04.2024 10:25 Ответить
і це все, завдяки важкій праці маркарової, і звісно, під особистим керівництвом і контролем, зе!стрижня.
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24.04.2024 10:25 Ответить
зе!стрижня... Гриша, ви глиба.
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24.04.2024 11:48 Ответить
А ти то, шинкарка, якім боком до цього?
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24.04.2024 10:29 Ответить
Шо це за тітка - ланкова - в нас шо професіині дипломати закінчились
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24.04.2024 10:40 Ответить
+++
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24.04.2024 15:11 Ответить
На fb мадам заблокувала коменти і реакції під своїм "звітом". Чого б це?
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24.04.2024 10:52 Ответить
Щось вже почали хвалити республіканців та себе

До цього про лендліз казала "працюємо, щоб продовжили"
вийшло, що продовжити запропонували республіканці, ще на початку літа 2023
а відхилив лідер більшості демократів в Сенаті
заявивши що є PDA, котрий раптово "не комфортно" стало передавати

якось дивно "працюють"
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24.04.2024 11:54 Ответить
у початковій версії проекту бюджету Пентагону на 24-й рік був пункт про продовження ленд-лізу для України на 24-й рік. виглядає дуже дико з твого допису - Байден в проекті бюджету зазначає цей пункт, а його однопартієць Шумер потім в Сенаті з власної ініціативи прибирає цей пункт, щоб підставити Байдена. тільки довбойоби твого типу повірять у таку дичину. Пункт про ленд-ліз прибрали після шантажу республіканців, що якщо цей пункт не викинуть із проекту бюджету, то республіканці за нього не проголосують і буде шат даун... но в тебе, бл.., завжди і скрізь винні тут демократи. може на *** сам підеш? чи послати?
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24.04.2024 13:18 Ответить
Поправку 1224 запропонували https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/2670 республіканці
Sec. 1224 extends through FY2024 the authority of the President to lend or lease defense articles to Ukraine and other Eastern European countries impacted by Russia's invasion of Ukraine.

Можети надати підтвердження, що після внесення поправки республіканцями, вони почали вимагати зняти свою поправку з голосування та шантажувати демократів
?
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24.04.2024 13:46 Ответить
Начальний закон в Палаті представників не мав поправки
Introduced in House (04/18/2023)

потім добавили та передали в Сенат

Версія закона Received in Senate (07/26/2023) після Палати представників
Sec. 1224. Extension of lend-lease authority to Ukraine.
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24.04.2024 13:54 Ответить
і що це значить? що республіканці більше прагнуть підтримати і допомогти Україні, ніж демократи? )) особливо це чітко було видно як вони голосували в суботу в Конгресі: 101 - за і 112 - проти. а демократи 210 - за і 0 - проти. ах да, пункт про ленд-ліз був у Палаті, но його потім демократ Шумер викину у Сенаті. проте після правок у Сенаті закон все одно повертається знову у Палату на перезатвердження. як це робили із цим законом про допомогу. який спочатку прийняв Сенат, потім Палата зробила свої правки і зараз Сенат повторно його затвердив... тож не маніпулюй тут і не перекручуй..

запросив Байден у Конгресу пакет допомоги для України ще у серпні 23-го року. коли його Конгрес затвердив? у квітні 24-го року. з березня 22-го по грудень 22-го Конгрес (коли була більшість Пелосі) виділив Україні 4 пакети допомоги на суму 112 лярдів... скільки виділив Конгрес при Маккартні/Джонсоні за 23-й рік? 0. то хто прагне підтримати Україну більше? демократи? які виділили вже 112 лярдів і запросили ще 60 чи респи, які виділили 0? і тільки зараз через півроку та й то під тиском тої петиції про обхід Джонсона нарешті виставили на голосування той закон..
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24.04.2024 14:32 Ответить
По подовження https://www.holosameryky.com/a/ndaa-ukraine-democracy-defense-lend-lease-act-of-2022-congress-aid-to-ukraine-senate-house-law/7409306.html лендлізу пояснення
"Білому Дому насправді не потрібен законопроєкт про ленд-ліз для виділення оборонної допомоги для України. Так нам пояснили рішення не продовжувати дію ленд-лізу у Сенаті. Байден може скористатися президентськими повноваженнями для виділення додаткової оборонної підтримки Києву. "

Як Маккарті міг прийняти, якщо не було запиту від адміністрації після січня 2023,
а коли зявився перед осінню то Маккарті зняли демократи - 210 ЗА

скільки демократів підписалось під https://clerk.house.gov/DischargePetition/2024031209?CongressNum=118 петицією ?

так "злякався" - що вніс вимоги по кордону, по плану перемоги України, по ракетам

114 млрд - це взагалі на всіх
в яких 33млрд - це інше, війська США в ЄС, глобальна продовольча безпека, допомога союзниам та інше
залишается 80млрд для України,
з яких 34млрд в бюджет,
46 на зброю - з яких 6.6млрд USAI без контракта, 1.6млрд PDA втрачено, 4.3млрд PDA не можуть скористатися
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24.04.2024 14:52 Ответить
а який сенс давати новий запит Маккартні в січні, в лютому чи в березні, коли в Конгресі тільки в кінці грудня проголосували пакет допомоги. логічно, що з новим запитом про новий пакет допомоги звернулись до Конгресу уже влітку 23-го року.
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24.04.2024 15:09 Ответить
логічно

потім https://www.radiosvoboda.org/a/dopomoha-********-i-vidstavka-spikera-palata-predstavnykiv-ssha/32622183.html 1 жовтня
"Коментуючи уникнення шатдауну в неділю 1жовтня, президент США Джо Байден закликав Маккарті та інших республіканських лідерів виконати своє зобов'язання про окреме голосування щодо фінансування для України
На уточнююче запитання журналістів, чи довірятиме Байден Маккарті, коли «прийде час наступної угоди», Байден відповів: «Ми щойно уклали угоду про Україну. Отже, побачимо»."

3 жовтня - Маккарті зняли
якось швидко зібрали 210 голосів від демократів
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24.04.2024 15:24 Ответить
я не писав "злякався". не перекручуй. я писав під тиском... і ходило багато кулуарних розмов в Конгресі, що якщо Джонсон буде і далі зволікати, то ту петицію точно підпишуть і обійдуть таки Джонсона. і це тиснуло на нього. тож, як то кажуть, Трамп зробив хорошу міну при поганій грі.. і щоб самому не обісратися ну і щоб Джонсона не похоронити як спікера, якого обійшли. бо такий хід є принизливим для спікера. і тут Джонсон навіть ризикнув своєю можливою відставкою зі сторони їбанутої Марджорі (до речі, твоєї сестри).
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24.04.2024 15:16 Ответить
тобто розуму не хватає, щоб не вдаватись до образ
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24.04.2024 15:27 Ответить
 
 