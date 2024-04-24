Поддержка помощи Украине от республиканцев – одна из самых высоких с 2022 года, - Маркарова. ИНФОГРАФИКА

Во время последнего голосования в Палате представителей за помощь Украине поддержка со стороны Республиканской партии была одной из самых высоких с 2022 года.

Об этом в фейсбуке пишет посол Украины в США Оксана Маркарова, передает Цензор.НЕТ.

"Поддержка среди республиканской партии за 5 пакет больше чем за 3 из 4 предыдущих голосований (значительно больше голосов ЗА и меньше голосов ПРОТИВ)", - отметила она.

Маркарова добавила, что часть республиканцев проголосовали "против" не из-за помощи Украине, а "по причине процедуры и других".

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Посол подчеркнула, что украинская община в США продолжает активно работать над увеличением поддержки - как через прямую работу с Конгрессом, так и через региональную, религиозную, образовательную, культурную, экспертную дипломатии и активные публичные коммуникации.

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