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Новости Война
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Очеретино превратился в сплошные руины, в самом городе очень сложная гуманитарная ситуация, - полиция

очеретине

В Очеретино Донецкой области из-за постоянных обстрелов сложная гуманитарная ситуация, россияне бьют всеми возможными видами оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського радіо сообщил временно исполняющий обязанности начальника отдела коммуникаций полиции Донецкой области Павел Дяченко.

"Сплошные руины, все пылает, уничтожены до фундамента многоэтажки, а частный сектор очень сильно разбит. Сложная гуманитарная ситуация, которая обусловлена постоянными обстрелами. Обстрелы не утихают, россияне бьют всем чем можно, разными калибрами, минометами, КАБами. Последний раз экипаж "Белых ангелов" в прошлую субботу проводили эвакуацию раненого мужчины. Здесь нужно делать все очень быстро. Там просто сплошной ужас. Только оказали помощь начали выносить в машину, прилет из артиллерии, едут по населенному пункту обстрелы слева, справа, обстрелы просто невероятные", - отметил представитель полиции.

По его словам, тушить пожары после обстрелов нет условий, потому что в такой ситуации невозможно загнать технику, чтобы специалисты ГСЧС приехали одним или двумя расчетами и оказывали помощь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты за прошедшие сутки обстреляли по меньшей мере 12 населенных пунктов Донецкой области, семь человек получили ранения. ФОТО

"Даже эвакуацию, там проводят за считанные минуты, когда ребята подъехали, замотали ногу мужчине, там осколок снаряда пробил ногу, выносят уже и метров за 20 от них в соседнее здание, а это частный сектор, прилет из артиллерии, все полетело стекла, крыша, обломки", - говорит Дяченко.

Автор: 

обстрел (26872) Донецкая область (9498)


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Топ комментарии
+9
Очеретине вже майже окуповане, так що лишіть тих ждунів в спокої
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24.04.2024 10:47
+3
За те що відбулося в Очеретино в любій армії світу летіли б голови. А в деяких навіть розстріляли б командармів.
Так проіпать кишку шириною кілометр, довжиною вісім кілометрів, якою орки зайшли в порожнє місто, без спротиву, це або неймовірна тупість або зрада...
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24.04.2024 11:06
+3
сирок працює, козир керує
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24.04.2024 11:19
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Правила форума Совет форумчан
говорили ,що Очеретене захоплене орками.
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24.04.2024 10:44 Ответить
Тому з ними і спілкуйтеся, з тими, що «говорили»…
Говорили,балакали, усралися, та й заплакали… Десь так і вийшло!
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24.04.2024 10:51 Ответить
А самому https://deepstatemap.live/#13/48.2328/37.6100 мапу DeepState відкрити-ні ? Доречі, той же Світан вчора сказав, що дуже небезпечне вклинення. Терміново потрібні **********.
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24.04.2024 11:09 Ответить
Світан, часто «звертається до духів» Ностардамусу і Ванги!! Це небезпечно…
Йому б, треба було бути, обережніше з цим… Краще б, до духів отих, сраліна-члєніна-симоненка-вітренчихи, як бувшому комуністу…
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24.04.2024 11:29 Ответить
Світан, як війсковий, добре розуміється на тактичних та стратегічних важливостях та особливостях (висоти, кількість сил, техніки та ***********) тих чи інших плацдармів. До того ж у нього багато друзів-війскових на різних напрямках. Політика та інше, що він коментує-то таке. А щодо ситуації на фронті-довіра до нього є. А ви вірте у Вангу.
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24.04.2024 12:11 Ответить
Йому б, сидіти треба десь, на засіданнях отієї Ставки, поруч з найвеличнішим СРАТЬєхам,- ваЗеліном!!
Це, один з отих 73%, що прийшли до дільниць вдруге…
Не сотвори собі кумира!
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24.04.2024 12:43 Ответить
Він, взагалі-то, завжди критикує цю владу-і зеленьского, і шмигаля, і кулебу, і послів, а єрмаків, умєрових і т.д.-взагалі відверто звинувачує у непрофесіоналізмі та корупції. Але ж авторитети під австрійскими прапорцями завжди краще знають хто є хто і краще розбираються у військовій ситуації на фронті, щедро приправляючи будь-які свої повідомлення знаками оклику.
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24.04.2024 14:12 Ответить
Очеретине вже майже окуповане, так що лишіть тих ждунів в спокої
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24.04.2024 10:47 Ответить
А у КМУ ОПУ ВРУ судівських, - субота-неділя, вихідні дні, тому, що там сидять, одні паХАРІ…
Війна з орками, десь аж там…, бо вони, заброньовані!! Горе людське - ЦІЛОДОБОВЕ в Україні!
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24.04.2024 10:49 Ответить
Русофашисти намагаються захопити весь Донецьк і його область ,
а яким чином іх не обходить , бо
мразь кацапська , такою вона є 🤬
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24.04.2024 10:51 Ответить
І знову цивільні примусово не евакуйовані, що має вже бути давно зроблено навіть у Краматорську.
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24.04.2024 11:04 Ответить
Видання Forbes https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2024/04/23/a-ukrainian-brigade-disappeared-and-a-russian-brigade-almost-broke-through-how-the-battle-for-ocheretyne-upended-the-war-in-ukraine-this-weekend/?sh=3ad37ec94901%20%20 пише про причини стрімкого прориву рашистських військ в Очеретине та що врятувало ЗСУ від розвалу фронту, а Україну - від військової катастрофи.

@ "Коли 47-а механізована бригада відходила з лінії фронту на схід від села Очеретине цими вихідними, росіяни атакували і майже прорвали українські лінії на смугу незахищеної місцевості завширшки 20 миль, що відокремлювала вільне місто Покровськ від лінія фронту.
115-та механізована бригада української армії повинна була зайняти місце 47-ї механізованої бригади на лінії фронту. Але щось пішло не так.
https://twitter.com/Schizointel/status/1782213326824472616 За словами Миколи Мельника, відомого командира роти 47-ї механізованої бригади, який втратив ногу під час літнього контрнаступу, «окремі підрозділи просто відвалилися».
Російські розвідники та оператори безпілотників, які спостерігали за позиціями загартованої в боях 47-ї окремої механізованої бригади, очікували знайти в тих самих окопах свіжих військовослужбовців 115-ї окремої механізованої бригади. Натомість не знайшли... нікого.
Це був шанс для 30-ї мотострілецької бригади російської армії прокотитися вздовж залізничної колії, що тягнеться на захід від Авдіївки, і захопити вузький виступ, який на карті виглядає як п'ятимильний ніж, що встромляється в українську лінію, його гострий пункт засів на півдорозі в Очеретине.
Російський прорив міг зруйнувати всю українську лінію на захід від Авдіївки - і змусити десятки тисяч українських військових і, можливо, сотні тисяч мирних жителів покинути Донецьку область.
Єдина причина, чому росіяни не просунулися глибше в український тил цими вихідними, це те, що відступаюча 47-а механізована бригада розвернулася і знову вступила в бій. «47-ма механізована бригада повернулася до справи», - написав Мельник.
Протягом наступних кількох днів росіяни трохи розширили свій виступ, але не просунулися далі на захід.
Катастрофи Україна поки що уникла. Але битва все ще точиться. Якщо росіянам вдасться перемістити резерви на виступ, вони, можливо, ще зможуть продовжити свій наступ.
Варто зазначити, що поблизу знаходиться 90-та гвардійська танкова дивізія російської армії, яка наразі не веде бою.
Якщо дивізія зможе просунутися на захід і зміцнити виступ, це може, щонайменше, ускладнити будь-яку українську контратаку. За найгіршого для України сценарію танкова дивізія могла б змусити втомлену 47-му механізовану бригаду відступити на захід.".
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24.04.2024 11:04 Ответить
За те що відбулося в Очеретино в любій армії світу летіли б голови. А в деяких навіть розстріляли б командармів.
Так проіпать кишку шириною кілометр, довжиною вісім кілометрів, якою орки зайшли в порожнє місто, без спротиву, це або неймовірна тупість або зрада...
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24.04.2024 11:06 Ответить
Або відсутність належної кількості ***********.
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24.04.2024 11:10 Ответить
Там взагалі нікого не було, ні з ************ ні без. 47-ма вийшла, не дочекавшись зміни, а 125-а не зайшла.
Орки заїхали на порожні позиції...
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24.04.2024 11:14 Ответить
при Генералі Залужному такого просирського не було !
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24.04.2024 15:13 Ответить
сирок працює, козир керує
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24.04.2024 11:19 Ответить
А у "хвальоного" головкома сірьського не вистачає розуму - зібрати не дуже великі по масштабам рашистського прориву, боєздатні сили в ЗСУ - та перерізати оту невеличку по вронту рашистську "кишку"???
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24.04.2024 11:45 Ответить
Вчора здали Новобахмутівку, яка була а горловині прориву. Так що ніхто нічого вже не зробить....
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24.04.2024 11:48 Ответить
 
 