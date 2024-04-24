Очеретино превратился в сплошные руины, в самом городе очень сложная гуманитарная ситуация, - полиция

В Очеретино Донецкой области из-за постоянных обстрелов сложная гуманитарная ситуация, россияне бьют всеми возможными видами оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського радіо сообщил временно исполняющий обязанности начальника отдела коммуникаций полиции Донецкой области Павел Дяченко.

"Сплошные руины, все пылает, уничтожены до фундамента многоэтажки, а частный сектор очень сильно разбит. Сложная гуманитарная ситуация, которая обусловлена постоянными обстрелами. Обстрелы не утихают, россияне бьют всем чем можно, разными калибрами, минометами, КАБами. Последний раз экипаж "Белых ангелов" в прошлую субботу проводили эвакуацию раненого мужчины. Здесь нужно делать все очень быстро. Там просто сплошной ужас. Только оказали помощь начали выносить в машину, прилет из артиллерии, едут по населенному пункту обстрелы слева, справа, обстрелы просто невероятные", - отметил представитель полиции.

По его словам, тушить пожары после обстрелов нет условий, потому что в такой ситуации невозможно загнать технику, чтобы специалисты ГСЧС приехали одним или двумя расчетами и оказывали помощь.

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"Даже эвакуацию, там проводят за считанные минуты, когда ребята подъехали, замотали ногу мужчине, там осколок снаряда пробил ногу, выносят уже и метров за 20 от них в соседнее здание, а это частный сектор, прилет из артиллерии, все полетело стекла, крыша, обломки", - говорит Дяченко.