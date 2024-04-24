Очеретино превратился в сплошные руины, в самом городе очень сложная гуманитарная ситуация, - полиция
В Очеретино Донецкой области из-за постоянных обстрелов сложная гуманитарная ситуация, россияне бьют всеми возможными видами оружия.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського радіо сообщил временно исполняющий обязанности начальника отдела коммуникаций полиции Донецкой области Павел Дяченко.
"Сплошные руины, все пылает, уничтожены до фундамента многоэтажки, а частный сектор очень сильно разбит. Сложная гуманитарная ситуация, которая обусловлена постоянными обстрелами. Обстрелы не утихают, россияне бьют всем чем можно, разными калибрами, минометами, КАБами. Последний раз экипаж "Белых ангелов" в прошлую субботу проводили эвакуацию раненого мужчины. Здесь нужно делать все очень быстро. Там просто сплошной ужас. Только оказали помощь начали выносить в машину, прилет из артиллерии, едут по населенному пункту обстрелы слева, справа, обстрелы просто невероятные", - отметил представитель полиции.
По его словам, тушить пожары после обстрелов нет условий, потому что в такой ситуации невозможно загнать технику, чтобы специалисты ГСЧС приехали одним или двумя расчетами и оказывали помощь.
"Даже эвакуацию, там проводят за считанные минуты, когда ребята подъехали, замотали ногу мужчине, там осколок снаряда пробил ногу, выносят уже и метров за 20 от них в соседнее здание, а это частный сектор, прилет из артиллерии, все полетело стекла, крыша, обломки", - говорит Дяченко.
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Говорили,балакали, усралися, та й заплакали… Десь так і вийшло!
Йому б, треба було бути, обережніше з цим… Краще б, до духів отих, сраліна-члєніна-симоненка-вітренчихи, як бувшому комуністу…
Це, один з отих 73%, що прийшли до дільниць вдруге…
Не сотвори собі кумира!
Війна з орками, десь аж там…, бо вони, заброньовані!! Горе людське - ЦІЛОДОБОВЕ в Україні!
а яким чином іх не обходить , бо
мразь кацапська , такою вона є 🤬
@ "Коли 47-а механізована бригада відходила з лінії фронту на схід від села Очеретине цими вихідними, росіяни атакували і майже прорвали українські лінії на смугу незахищеної місцевості завширшки 20 миль, що відокремлювала вільне місто Покровськ від лінія фронту.
115-та механізована бригада української армії повинна була зайняти місце 47-ї механізованої бригади на лінії фронту. Але щось пішло не так.
https://twitter.com/Schizointel/status/1782213326824472616 За словами Миколи Мельника, відомого командира роти 47-ї механізованої бригади, який втратив ногу під час літнього контрнаступу, «окремі підрозділи просто відвалилися».
Російські розвідники та оператори безпілотників, які спостерігали за позиціями загартованої в боях 47-ї окремої механізованої бригади, очікували знайти в тих самих окопах свіжих військовослужбовців 115-ї окремої механізованої бригади. Натомість не знайшли... нікого.
Це був шанс для 30-ї мотострілецької бригади російської армії прокотитися вздовж залізничної колії, що тягнеться на захід від Авдіївки, і захопити вузький виступ, який на карті виглядає як п'ятимильний ніж, що встромляється в українську лінію, його гострий пункт засів на півдорозі в Очеретине.
Російський прорив міг зруйнувати всю українську лінію на захід від Авдіївки - і змусити десятки тисяч українських військових і, можливо, сотні тисяч мирних жителів покинути Донецьку область.
Єдина причина, чому росіяни не просунулися глибше в український тил цими вихідними, це те, що відступаюча 47-а механізована бригада розвернулася і знову вступила в бій. «47-ма механізована бригада повернулася до справи», - написав Мельник.
Протягом наступних кількох днів росіяни трохи розширили свій виступ, але не просунулися далі на захід.
Катастрофи Україна поки що уникла. Але битва все ще точиться. Якщо росіянам вдасться перемістити резерви на виступ, вони, можливо, ще зможуть продовжити свій наступ.
Варто зазначити, що поблизу знаходиться 90-та гвардійська танкова дивізія російської армії, яка наразі не веде бою.
Якщо дивізія зможе просунутися на захід і зміцнити виступ, це може, щонайменше, ускладнити будь-яку українську контратаку. За найгіршого для України сценарію танкова дивізія могла б змусити втомлену 47-му механізовану бригаду відступити на захід.".
Так проіпать кишку шириною кілометр, довжиною вісім кілометрів, якою орки зайшли в порожнє місто, без спротиву, це або неймовірна тупість або зрада...
Орки заїхали на порожні позиції...