Правительство Германии должно действовать и передать ракеты Taurus Украине, - глава оборонного комитета Бундестага Штрак-Циммерманн

Председатель оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призвала правительство Германии предоставить Украине крылатые ракеты Taurus.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BR24.

"Канцлер (Шольц - ред.) всегда уверял нас, что ориентируется на Соединенные Штаты", - заявила Штрак-Циммерманн.

Она отметила, что в результате решения США по помощи Украине теперь видит необходимость в действиях и со стороны правительства Германии.

"США теперь будут поставлять Украине ракеты большой дальности ATACMS. Это достаточная причина, чтобы действовать сейчас по вопросу Taurus", - подчеркнула Штрак-Циммерман.

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