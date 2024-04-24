РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9581 посетитель онлайн
Новости
1 490 6

Правительство Германии должно действовать и передать ракеты Taurus Украине, - глава оборонного комитета Бундестага Штрак-Циммерманн

Марі-Агнес Штрак-Ціммерман

Председатель оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призвала правительство Германии предоставить Украине крылатые ракеты Taurus.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BR24.

"Канцлер (Шольц - ред.) всегда уверял нас, что ориентируется на Соединенные Штаты", - заявила Штрак-Циммерманн.

Она отметила, что в результате решения США по помощи Украине теперь видит необходимость в действиях и со стороны правительства Германии.

"США теперь будут поставлять Украине ракеты большой дальности ATACMS. Это достаточная причина, чтобы действовать сейчас по вопросу Taurus", - подчеркнула Штрак-Циммерман.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сунак должен усилить давление на Шольца, чтобы он наконец передал Taurus Украине, - немецкая оппозиция

Автор: 

Германия (6926) крылатые ракеты (878) Бундестаг (223)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Taurus так само ,як голосування в США...пів-року чекати.
показать весь комментарий
24.04.2024 10:46 Ответить
Має діяти та передати.
показать весь комментарий
24.04.2024 10:49 Ответить
Чого всі так зациклились на тих Таурус. Поки українська промисловість не стане на військові рейки, хоча б на 50 відсотків, не поможуть ні таурус, ні ...уяурус, ні літаки.
показать весь комментарий
24.04.2024 10:51 Ответить
Сподіваюся, що дії "дідуся" за останні дні підштовхнуть Шольца до більш сміливих дій....
показать весь комментарий
24.04.2024 10:57 Ответить
Таурус вже як "чупакабра", усі про нього говорять а є він чи ні х.. його знає.
показать весь комментарий
24.04.2024 11:18 Ответить
"США тепер постачатимуть Україні великої дальності ATACMS. Це достатня причина, щоб діяти зараз щодо питання Taurus", - наголосила Штрак-Ціммерман.

Байден ще нічого не відправив
показать весь комментарий
24.04.2024 13:02 Ответить
 
 