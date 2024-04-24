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Новости Война
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В Одессе РФ атаковала место хранения выведенных из строя авто, - Силы обороны юга

ракета,крилата

Российские оккупационные войска в Одессе нанесли удар по месту хранения выведенных из строя авто.

Об этом сообщили Силы обороны юга, информирует Цензор.НЕТ.

"Российская федерация нанесла удар по месту хранения выведенной из строя автомобильной техники в городе Одесса. Враг пытается выискивать объекты военной инфраструктуры в тылу", - говорится в сообщении.

Обошлось без жертв, военные на месте удара не находились.

"Враг не жалеет дорогостоящих боеприпасов. На этот раз атака могла обойтись ему почти в 10 миллионов долларов США", - добавили там.

Напомним, утром 24 апреля российские оккупационные войска атаковали Одессу, захватчики нанесли ракетный удар. В результате обстрела пострадала женщина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Собирал разведданные о ПВО и наводил ракеты РФ на здания Службы безопасности: СБУ задержала агента ФСБ в Одессе. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (26872) Одесса (7864) Силы обороны юга (295)


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Топ комментарии
+3
це могли бути не обов'язково цивільні авто...
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24.04.2024 10:56
+2
Головне жертв немає. Путлер капут!
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24.04.2024 10:53
+2
Нехай це буде їх власна відповідальність. Заборону не просто так вигадали.
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24.04.2024 11:13
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Такую лычную нэприязнь испитываю я к виведеним з ладу авто - кушят нэ могу!
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24.04.2024 10:51 Ответить
це могли бути не обов'язково цивільні авто...
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24.04.2024 10:56 Ответить
один манкурт навів, а інші, не мали сечі в мізках, щоб не накопичувати в одному місці.
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24.04.2024 11:37 Ответить
Так покажіть. Це ж не секретний обїєкт. Ми посміємося з дурних кацапів, а вони лікті кусатимуть...
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24.04.2024 10:52 Ответить
Маю відео прильотів, але не дам!
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24.04.2024 11:02 Ответить
Так вже все повикладали
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24.04.2024 11:09 Ответить
Нехай це буде їх власна відповідальність. Заборону не просто так вигадали.
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24.04.2024 11:13 Ответить
Там навіть шматок карти з гугла та пояснення по чому саме вдарили. Таємниця Полішинеля...
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24.04.2024 11:14 Ответить
читайте поміж рядків, чи вважаєте, що це Junkyard : в Одесі завдали удару по місцю зберігання виведених з ладу авто... Ворог намагається вишукувати об'єкти військової інфраструктури в тилу Джерело:
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24.04.2024 11:42 Ответить
Ну якщо "вишукують" та ще й завдають по ним удари, то значить знайшли. І про результати вони знають, тому що їхні безпілотники постійно висять у повітрі.

Так що приховувати можна лише від звичайних людей в інтернеті...
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24.04.2024 11:49 Ответить
хотів би я надіятись, що це не так, але... зебілазализон із кожноденним зе!стрижнем у кінці- це ж поЗетивні новини...
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24.04.2024 11:54 Ответить
Ще треба враховувати фактор ждунів. У Одесі вати завжди було багато. Тому інфрмацію русні вони можуть зливати регулярно. Їм навіть "вишукувати" нічого не потрібно...
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24.04.2024 11:57 Ответить
Головне жертв немає. Путлер капут!
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24.04.2024 10:53 Ответить
 
 