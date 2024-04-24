В Одессе РФ атаковала место хранения выведенных из строя авто, - Силы обороны юга
Российские оккупационные войска в Одессе нанесли удар по месту хранения выведенных из строя авто.
Об этом сообщили Силы обороны юга, информирует Цензор.НЕТ.
"Российская федерация нанесла удар по месту хранения выведенной из строя автомобильной техники в городе Одесса. Враг пытается выискивать объекты военной инфраструктуры в тылу", - говорится в сообщении.
Обошлось без жертв, военные на месте удара не находились.
"Враг не жалеет дорогостоящих боеприпасов. На этот раз атака могла обойтись ему почти в 10 миллионов долларов США", - добавили там.
Напомним, утром 24 апреля российские оккупационные войска атаковали Одессу, захватчики нанесли ракетный удар. В результате обстрела пострадала женщина.
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