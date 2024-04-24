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Новости
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ЕС рассматривает введение санкции против более 12 компаний, которые продолжают поставлять России товары для военных нужд, – Bloomberg

санкції

Компании, базирующиеся в России, Турции ОАЭ, Китае и Гонконге, импортировали европейские товары на миллионы евро для их использования российским военно-промышленным комплексом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документ ЕС.

Согласно документу, импорт включал технологии, связанные с навигационными системами для ракет, антенны европейского производства, а также компоненты, используемые в военной компьютерной технике. Большинство оборудования производится под брендами ЕС или США.

ЕС также рассматривает возможность ввести санкции против компаний из Китая и Гонконга, которые якобы предоставили России спутниковые изображения и определенные другие технологии. Некоторые из компаний ранее находились под санкциями США.

Напомним, Соединенные Штаты готовят новые санкции, которые отрежут некоторые китайские банки от мировой финансовой системы. В Вашингтоне надеются, что это поможет остановить финансовую поддержку Пекином российского военного производства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия придумала новый способ продавать нефть в обход санкций - создает фирмы-однодневки, - Bloomberg

Автор: 

санкции (11254) Евросоюз (17060) Bloomberg (220)


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Топ комментарии
+2
Эти компании однодневки создаются десятками на данные зицпредседателей , просто готовые фирмы покупаются и потом тупо выбрасываются
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24.04.2024 11:02
+1

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24.04.2024 11:02
+1
Там нет никаких движений по счетам этих фирм, они создаются лишь только для подписания договоров, чтобы был формальный вне санкционный покупатель, а конечный получатель груза указывается или в Казахстане, или в Таджикистане,или в Грузии или в Армении. А оплата по контрактам всегда делается с других счетов, скорее всего или турецких или арабских
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24.04.2024 14:22
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24.04.2024 11:02 Ответить
Эти компании однодневки создаются десятками на данные зицпредседателей , просто готовые фирмы покупаются и потом тупо выбрасываются
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24.04.2024 11:02 Ответить
так отож. тому їх потрібно блокувати тихо, без зайвого шуму під час їхньої діяльності, коли на рахунках є достатньо коштів. і якщо поставити цю справу на потік і контроль, то з кожним таким блокуванням і замороженням рахунків, у каців буде все менше фінансових можливостей для нових "одноденок". а головне - буде втрачено дорогоцінний час для виготовлення зброї.
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24.04.2024 14:10 Ответить
Там нет никаких движений по счетам этих фирм, они создаются лишь только для подписания договоров, чтобы был формальный вне санкционный покупатель, а конечный получатель груза указывается или в Казахстане, или в Таджикистане,или в Грузии или в Армении. А оплата по контрактам всегда делается с других счетов, скорее всего или турецких или арабских
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24.04.2024 14:22 Ответить
то як тоді те все можна прикрити?
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24.04.2024 14:39 Ответить
Или так как американцы сейчас через банки которые оплачивают требуют блокировать определенные виды двойного назначения товары. Или как когда то была идея в ЕС что все приграничные страны с Эрэфией должны блокировать таможенным путем транзит товаров. Но тогда все заглохло, потому что не сильно давили на грузин и армян
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24.04.2024 14:50 Ответить
нуу, я думаю, що вони будуть продовжувати і далі працювати в цьому напрямку, тобто закручувати і далі гайки кацам.
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24.04.2024 15:04 Ответить
Вы правы. Надо с них начинать.
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24.04.2024 19:03 Ответить
Надо начинать с коеечных получателей которые находятся рядом.
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24.04.2024 19:04 Ответить
 
 