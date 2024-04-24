ЕС рассматривает введение санкции против более 12 компаний, которые продолжают поставлять России товары для военных нужд, – Bloomberg

Компании, базирующиеся в России, Турции ОАЭ, Китае и Гонконге, импортировали европейские товары на миллионы евро для их использования российским военно-промышленным комплексом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документ ЕС.

Согласно документу, импорт включал технологии, связанные с навигационными системами для ракет, антенны европейского производства, а также компоненты, используемые в военной компьютерной технике. Большинство оборудования производится под брендами ЕС или США.

ЕС также рассматривает возможность ввести санкции против компаний из Китая и Гонконга, которые якобы предоставили России спутниковые изображения и определенные другие технологии. Некоторые из компаний ранее находились под санкциями США.

Напомним, Соединенные Штаты готовят новые санкции, которые отрежут некоторые китайские банки от мировой финансовой системы. В Вашингтоне надеются, что это поможет остановить финансовую поддержку Пекином российского военного производства.

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