Вашингтон не запрещал Украине наносить удары по российским НПЗ собственным оружием, - посол Маркарова

Украина не получала никаких официальных сообщений от США с просьбой прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам в России своим оружием.

Об этом в интервью "Европейской Правде" заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, передает Цензор.НЕТ.

"Не было официально заявлений США о том, что мы не можем это делать", - сказала она, отвечая на вопрос относительно заявления главы Пентагона Ллойда Остина.

В то же время Маркарова напомнила, что США выступили против использования американского оружия за пределами Украины.

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"Просто у нас есть ограничения от наших партнеров, которые не хотели бы, чтобы их оружие использовалось за пределами Украины. Но на всей территории Украины, включая Крым и все другие оккупированные территории, мы должны уничтожать как логистические хабы, так войска агрессора", - пояснила она.

"Как посол, говорю вам, что ни разу через меня не было передано никаких ограничений относительно того, что мы делаем непосредственно собственным оружием", - добавила дипломат.

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