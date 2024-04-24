Странам НАТО следует увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП, - министр обороны Великобритании Шеппс
Показатель оборонных расходов НАТО должен увеличиться с нынешних 2% ВВП до 2,5%.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Sky News, об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шеппс
"Сейчас мы говорим, что (расходы на оборону стран НАТО, - ред.) должны составлять 2,5% ВВП. Мы считаем, что это имеет смысл в более опасном мире", - заявил Шеппс.
Он добавил, что поднимет этот вопрос на саммите НАТО в Вашингтоне летом.
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А у нас 37%.
Мелькали недавно цифры.
а стабільні 2,5% ВВП всіх країн-членів НАТО перекриє навіть 100% ВВП паРаші, за умови, що ці 2,5% будуть реально йти на оборонку, а не на папері.
Коли в Європі один снаряд коштує не менше 1000$, а на росії - 200$ і менше.