Странам НАТО следует увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП, - министр обороны Великобритании Шеппс

Показатель оборонных расходов НАТО должен увеличиться с нынешних 2% ВВП до 2,5%.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Sky News, об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шеппс

"Сейчас мы говорим, что (расходы на оборону стран НАТО, - ред.) должны составлять 2,5% ВВП. Мы считаем, что это имеет смысл в более опасном мире", - заявил Шеппс.

Он добавил, что поднимет этот вопрос на саммите НАТО в Вашингтоне летом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Запад не должен допустить, чтобы "убийственный план" Путина в Украине победил, - министр обороны Британии Шеппс