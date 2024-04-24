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Странам НАТО следует увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП, - министр обороны Великобритании Шеппс

шеппс

Показатель оборонных расходов НАТО должен увеличиться с нынешних 2% ВВП до 2,5%.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Sky News, об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шеппс

"Сейчас мы говорим, что (расходы на оборону стран НАТО, - ред.) должны составлять 2,5% ВВП. Мы считаем, что это имеет смысл в более опасном мире", - заявил Шеппс.

Он добавил, что поднимет этот вопрос на саммите НАТО в Вашингтоне летом.

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Автор: 

НАТО (9948) Грант Шеппс (56)


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У рашки зараз 40% ВВП іде на віину - Захід це не напружує?
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24.04.2024 11:47 Ответить
Официально у рашки 6%.
А у нас 37%.
Мелькали недавно цифры.
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24.04.2024 11:52 Ответить
жодна країна не зможе витрати 40% ВВП на оборонку. хіба що одноразово і з летальним кінцем для себе в результаті.
а стабільні 2,5% ВВП всіх країн-членів НАТО перекриє навіть 100% ВВП паРаші, за умови, що ці 2,5% будуть реально йти на оборонку, а не на папері.
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24.04.2024 11:54 Ответить
Дрімуча дурість - міряти бойові спроможності грошима.
Коли в Європі один снаряд коштує не менше 1000$, а на росії - 200$ і менше.
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24.04.2024 12:12 Ответить
В БіБіСі сказали шо рашка тратить на віину 100млд дол
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24.04.2024 13:14 Ответить
У Трампа краще вдається "просити збільшити витрати на оборону"
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24.04.2024 11:58 Ответить
Може дешевше від рашки ''камінь на камені не лишити''?
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24.04.2024 12:09 Ответить
 
 