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Прокуроры будут просить ВАКС арестовать Сольского с залогом в 200 млн грн, - САП

сольський

Сегодня, 24 апреля ВАКС рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения министру аграрной политики и продовольствия Украины Николаю Сольскому.

Об этом рассказала пресс-секретарь САП Ольга Постолюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как рассказала она изданию, сегодня ВАКС рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения министру аграрной политики и продовольствия Украины Николаю Сольскому.

По ее словам, заседание суда запланировано на 14:00.

Также пресс-секретарь САП сообщила, что прокуроры будут ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца, но с возможностью внесения залога в 200 млн гривен.

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Напомним, бывшего председателя аграрного комитета ВР - действующего министра Николая Сольского уличили в завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн. Сам Сольский заявил, что речь идет о событиях 2017-2018 годов, когда он был адвокатом.

Автор: 

САП (2059) мера пресечения (449) Сольский Николай (55) подозрение (482)


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Топ комментарии
+3
ні
це він показує скільки грошей віддрасть-
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24.04.2024 12:43
+2
Хто цю тварюку привів у владу?
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24.04.2024 12:51
+1
сольский быстро даст залог ну и толку , а потом или не виновен или смоется со всем награбленным, кагал своих не садит
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24.04.2024 12:23
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сольский быстро даст залог ну и толку , а потом или не виновен или смоется со всем награбленным, кагал своих не садит
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24.04.2024 12:23 Ответить
Выпускники Трускавца объясните "пересічному". Эта поза на фото значит - " Ці руки нічого не крали! Или - " Да ну на Хфиг!"?
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24.04.2024 12:24 Ответить
ні
це він показує скільки грошей віддрасть-
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24.04.2024 12:43 Ответить
"Прокурори проситимуть!" ... тому вангую шо простят Фсе!
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24.04.2024 12:25 Ответить
До речі трохи жалкую, шо нема букви "йо" на клаві, а тоб я все що з судами і прокурорами починав з цієй літери.
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24.04.2024 12:29 Ответить
Хто цю тварюку привів у владу?
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24.04.2024 12:51 Ответить
особисто Андрі́й Йо́сипович Бо́гдан
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24.04.2024 13:21 Ответить
це людина Богдана тому дєрьмак не проти
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24.04.2024 13:20 Ответить
200 мільйонів? Дрібниці які...
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24.04.2024 13:34 Ответить
А де Червінський? Щось прокуратура мутить!
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24.04.2024 13:36 Ответить
А без залога, можна?
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24.04.2024 15:07 Ответить
А що там з його папєрєдніком Ляшком із на диво схожим компроматом - пограбував американського інвестора на сотні тисяч дол. за що останній замовив фіктивне вбивство афериста. Він сидить на посаді чи вільно гуляє?
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26.04.2024 01:17 Ответить
 
 