Прокуроры будут просить ВАКС арестовать Сольского с залогом в 200 млн грн, - САП

Сегодня, 24 апреля ВАКС рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения министру аграрной политики и продовольствия Украины Николаю Сольскому.

Об этом рассказала пресс-секретарь САП Ольга Постолюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как рассказала она изданию, сегодня ВАКС рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения министру аграрной политики и продовольствия Украины Николаю Сольскому.

По ее словам, заседание суда запланировано на 14:00.

Также пресс-секретарь САП сообщила, что прокуроры будут ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца, но с возможностью внесения залога в 200 млн гривен.

Также читайте: Украина в два раза ближе к разблокированию границ с Польшей, - Сольский

Напомним, бывшего председателя аграрного комитета ВР - действующего министра Николая Сольского уличили в завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн. Сам Сольский заявил, что речь идет о событиях 2017-2018 годов, когда он был адвокатом.