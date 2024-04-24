Дроны СБУ поразили две нефтебазы в Смоленской области РФ, там хранилось 26 тыс. куб. м горючего, - источник

Ночью дроны Службы безопасности Украины поразили две нефтебазы в Смоленской области, где хранилось 26 тысяч кубометров горючего.

Об этом сообщили источники Цензор.НЕТ в правоохранительных органах.

Так, были атакованы две базы хранения и перекачки горюче-смазочных материалов в населенных пунктах Ярцево и Роздорово Смоленской области России.

На указанных базах хранилось 26 тыс. кубометров горючего. В результате атаки возник масштабный пожар, персонал эвакуировали.

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