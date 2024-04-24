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Дроны СБУ поразили две нефтебазы в Смоленской области РФ, там хранилось 26 тыс. куб. м горючего, - источник

НПЗ у Смоленській області

Ночью дроны Службы безопасности Украины поразили две нефтебазы в Смоленской области, где хранилось 26 тысяч кубометров горючего.

Об этом сообщили источники Цензор.НЕТ в правоохранительных органах.

Так, были атакованы две базы хранения и перекачки горюче-смазочных материалов в населенных пунктах Ярцево и Роздорово Смоленской области России.

На указанных базах хранилось 26 тыс. кубометров горючего. В результате атаки возник масштабный пожар, персонал эвакуировали.

Читайте: Россияне пытаются защитить свои НПЗ от дронов с помощью сеток

Автор: 

НПЗ (238) россия (95352) СБУ (19851)


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Топ комментарии
+13
Смолоскип Смоленський
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24.04.2024 12:05
+10
Гори-гори ясно...
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24.04.2024 12:03
+8
Гуд!! Палити срань козломорду!!
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24.04.2024 12:05
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Гори-гори ясно...
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24.04.2024 12:03 Ответить
Смолоскип Смоленський
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24.04.2024 12:05 Ответить
Гуд!! Палити срань козломорду!!
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24.04.2024 12:05 Ответить
Клас!!! Чудова новина!!!
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24.04.2024 12:06 Ответить
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24.04.2024 12:07 Ответить
Мало. Але....

🤣🤣🤣
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24.04.2024 12:08 Ответить
1,3 млрд фублів приблизно
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24.04.2024 12:13 Ответить
**** в кремлю ждет расвета. А накуя?......... Дебіл.
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24.04.2024 12:10 Ответить
Оце так діло!!
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24.04.2024 12:12 Ответить
это называется принуждение к миру
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24.04.2024 12:12 Ответить
А звідки про це інформація у "правоохоронних органів"?
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24.04.2024 12:12 Ответить
от первоисточника...
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24.04.2024 14:32 Ответить
А шо там Байден?
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24.04.2024 12:17 Ответить
мабудь ще спить
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24.04.2024 12:18 Ответить
Молодці наші хлопці ,
добре попрацювали над нафтобазами рашинськоі *********🙁
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24.04.2024 13:04 Ответить
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24.04.2024 13:46 Ответить
ги...
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24.04.2024 14:17 Ответить
аграріям і меліораторам болот-полум'яний привіт!
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24.04.2024 14:21 Ответить
 
 