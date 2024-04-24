Дроны СБУ поразили две нефтебазы в Смоленской области РФ, там хранилось 26 тыс. куб. м горючего, - источник
Ночью дроны Службы безопасности Украины поразили две нефтебазы в Смоленской области, где хранилось 26 тысяч кубометров горючего.
Об этом сообщили источники Цензор.НЕТ в правоохранительных органах.
Так, были атакованы две базы хранения и перекачки горюче-смазочных материалов в населенных пунктах Ярцево и Роздорово Смоленской области России.
На указанных базах хранилось 26 тыс. кубометров горючего. В результате атаки возник масштабный пожар, персонал эвакуировали.
Топ комментарии
+13 Barbosa Barbosa
показать весь комментарий24.04.2024 12:05
+10 Randall Flag #387882
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+8 shokolad
показать весь комментарий24.04.2024 12:05
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🤣🤣🤣
добре попрацювали над нафтобазами рашинськоі *********🙁