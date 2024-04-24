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Дефицит в энергосистеме: Украина третьи сутки подряд привлекает аварийную помощь из Европы, - "Укрэнерго"

електроенергія,леп

В течение последних суток в энергосистеме сохраняется дефицит электроэнергии. Из-за повреждений, нанесенных ракетными ударами россиян, электростанции не могут выработать достаточно электроэнергии, чтобы покрыть все потребности потребителей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

Из-за технологических причин, боевых действий и непогоды в эти сутки фиксировали обесточивание в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Сумской, Хмельницкой и Харьковской областях.

В Одесской области в результате утренней атаки повреждена часть оборудования местного облэнерго. Обесточена часть потребителей в одном из районов Одессы. Продолжаются ремонтные работы, энергетики делают все возможное, чтобы вернуть свет до конца дня.

Из-за непогоды обесточены на утро 23 населенных пункта в Хмельницкой области.

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По другим причинам на утро обесточены 400 населенных пунктов.

Из-за боевых действий есть обесточивание в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской областях.

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В шефа Укренерго дефіцит не має в казні. Сказочник.
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24.04.2024 12:11 Ответить
Скільки електростанцій виведено з ладу у росіі?
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24.04.2024 12:11 Ответить
Було відключення на півнодини зранку у Києві - давненько не відключали. Ще й ці дощі, як прорвало...
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24.04.2024 12:12 Ответить
Это. У Святошинському та Бучанському районах знеструмлення через аварію в енергосистемі, - ДТЕК Джерело:
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24.04.2024 12:18 Ответить
так! 💯
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24.04.2024 12:18 Ответить
Дачка така не хила. Накуй. скоть зелена.
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24.04.2024 12:13 Ответить
Так похолодало. У кого малі дітки кондішени та радіатори вмикають.
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24.04.2024 13:45 Ответить
 
 