Дефицит в энергосистеме: Украина третьи сутки подряд привлекает аварийную помощь из Европы, - "Укрэнерго"
В течение последних суток в энергосистеме сохраняется дефицит электроэнергии. Из-за повреждений, нанесенных ракетными ударами россиян, электростанции не могут выработать достаточно электроэнергии, чтобы покрыть все потребности потребителей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".
Из-за технологических причин, боевых действий и непогоды в эти сутки фиксировали обесточивание в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Сумской, Хмельницкой и Харьковской областях.
В Одесской области в результате утренней атаки повреждена часть оборудования местного облэнерго. Обесточена часть потребителей в одном из районов Одессы. Продолжаются ремонтные работы, энергетики делают все возможное, чтобы вернуть свет до конца дня.
Из-за непогоды обесточены на утро 23 населенных пункта в Хмельницкой области.
По другим причинам на утро обесточены 400 населенных пунктов.
Из-за боевых действий есть обесточивание в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской областях.
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