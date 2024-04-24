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ВАКС конфисковал у предателя Балицкого 5 самолетов, 4 авто и квартиры и взыскал доли в 9 компаниях

балицький

Высший антикоррупционный суд 23 апреля взыскал в доход государства активы предателя и главы оккупационной администрации Запорожской области Евгения Балицкого и его отца и сына.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

"23 апреля 2024 года Высший антикоррупционный суд решением по делу 991/2741/24 частично удовлетворил исковое заявление Министерства юстиции Украины о применении к Балицкому Евгению Витальевичу, Балицкому Виталию Брониславовичу и Балицкому Александру Евгеньевичу санкции взыскания активов в доход государства", - говорится в сообщении.

Так, решением суда у Балицкого конфисковали:

  • недвижимое имущество (квартиры, жилой дом, земельные участки в городе Мелитополь, который сейчас в оккупации);
  • четыре легковых автомобиля;
  • самодельное туристическое судно;
  • средства на банковских счетах;
  • четыре воздушных судна модели Cessna172RG;
  • одно воздушное судно типа Model 76, Duchess.

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Кроме того, речь идет о корпоративных правах в девяти компаниях: ООО "Мелитопольский Автогидроагрегат", ЧП "Рекламное агентство "Бриз", ООО "Бастион М-70", ООО "Легион", ООО "Телерадиокомпания "МТВ-Плюс", ООО "Аквабиом", ООО "Мелитопольский завод подшипников скольжения", ЧАО "Детское учреждение оздоровления и отдыха "Салют", ООО "Авиационная группа".

В то же время ВАКС отказал Минюсту в части взыскания в доход государства 10% доли в уставном капитале ООО "Бастион М-70". По мнению истца, ею опосредованно владеет отец Балицкого.

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Справка

Евгений Балицкий является бывшим депутатом Верховной Рады Украины, который после полномасштабного военного вторжения РФ на территорию Украины был назначен так называемым "губернатором Запорожской области".

На своей "должности" он активно сотрудничает с Россией, в частности, занимался организацией так называемого референдума о присоединении Запорожской области к РФ, а по состоянию на сегодня курирует выселение проукраинских жителей Запорожья из собственных домов, незаконной продажей их недвижимого имущества, а также распространяет в СМИ пророссийскую пропаганду.

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Автор: 

конфискация (599) Балицкий (35) Антикоррупционный суд (1202)


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Топ комментарии
+6
Якщо те все майно цього колоборанта знаходится на окупованій території ,то це рішення ні про що ,краще цю мерзоту ліквідувати як і інших колоборантів.
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24.04.2024 12:27
+3
А що з того, що в нього конфіскували, насправді конфіскували?

Ага.. "земельні ділянки в місті Мелітополь, що нині в окупації"?
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24.04.2024 12:25
+3
Терзают "смутные сомнения", у чиновников такого ранга сидящих сейчас в мягких креслах, как обстоят дела с подобными активами!?
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24.04.2024 12:28
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А пішов би в слугонаріда остався би при баблі... лох
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24.04.2024 12:18 Ответить
А що з того, що в нього конфіскували, насправді конфіскували?

Ага.. "земельні ділянки в місті Мелітополь, що нині в окупації"?
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24.04.2024 12:25 Ответить
Якщо те все майно цього колоборанта знаходится на окупованій території ,то це рішення ні про що ,краще цю мерзоту ліквідувати як і інших колоборантів.
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24.04.2024 12:27 Ответить
Терзают "смутные сомнения", у чиновников такого ранга сидящих сейчас в мягких креслах, как обстоят дела с подобными активами!?
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24.04.2024 12:28 Ответить
Він не обідився. Куй.
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24.04.2024 12:30 Ответить
рішення підтримую, але вислів: "стягнув у дохід держави... нерухоме майно, що нині в окупації..." чи хто із ОПидержави літатиме на цих літаках, машинах, суднах, геть не зрозумло.
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24.04.2024 12:33 Ответить
Це просто стандартний на@бон чесного народу. Все його "конфісковане " майно на окупованій території і в дупі він мав нашу конфіскацію. А ось, наприклад, конфіскувати в Шуфрича слабо.
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24.04.2024 12:53 Ответить
У нас очень страшные заочные суды для можновладцив. А вот очные - не очень.
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24.04.2024 13:01 Ответить
А чи конфісковано хоть щось у мертвечука, у каломийського, у шуфріча, у бойка, у льовочкіна, у портнова, у дубінського та у інших буратін??? Козін forever??? Ліцемери!
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24.04.2024 13:06 Ответить
Балицький підАр!
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24.04.2024 13:44 Ответить
*********
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24.04.2024 14:18 Ответить
Віртуально конфісковувати майстри. Заберіть краще в Портнова.
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24.04.2024 14:52 Ответить
поскільки вакс конфіскує все заочно, то й самий вакс треба зробити заочним, без "денної форми роботи"

взяли і забралися світ за очі - стали заочними
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24.04.2024 15:18 Ответить
оце досягнення, оце арешт: все майно на окупованій території. ще накладіть арешт на майно яке знаходиться на мис Шмідта. Чукотка.
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24.04.2024 15:38 Ответить
 
 