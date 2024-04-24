ВАКС конфисковал у предателя Балицкого 5 самолетов, 4 авто и квартиры и взыскал доли в 9 компаниях

Высший антикоррупционный суд 23 апреля взыскал в доход государства активы предателя и главы оккупационной администрации Запорожской области Евгения Балицкого и его отца и сына.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

"23 апреля 2024 года Высший антикоррупционный суд решением по делу 991/2741/24 частично удовлетворил исковое заявление Министерства юстиции Украины о применении к Балицкому Евгению Витальевичу, Балицкому Виталию Брониславовичу и Балицкому Александру Евгеньевичу санкции взыскания активов в доход государства", - говорится в сообщении.

Так, решением суда у Балицкого конфисковали:

недвижимое имущество (квартиры, жилой дом, земельные участки в городе Мелитополь, который сейчас в оккупации);

четыре легковых автомобиля;

самодельное туристическое судно;

средства на банковских счетах;

четыре воздушных судна модели Cessna172RG;

одно воздушное судно типа Model 76, Duchess.

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Кроме того, речь идет о корпоративных правах в девяти компаниях: ООО "Мелитопольский Автогидроагрегат", ЧП "Рекламное агентство "Бриз", ООО "Бастион М-70", ООО "Легион", ООО "Телерадиокомпания "МТВ-Плюс", ООО "Аквабиом", ООО "Мелитопольский завод подшипников скольжения", ЧАО "Детское учреждение оздоровления и отдыха "Салют", ООО "Авиационная группа".

В то же время ВАКС отказал Минюсту в части взыскания в доход государства 10% доли в уставном капитале ООО "Бастион М-70". По мнению истца, ею опосредованно владеет отец Балицкого.

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Справка

Евгений Балицкий является бывшим депутатом Верховной Рады Украины, который после полномасштабного военного вторжения РФ на территорию Украины был назначен так называемым "губернатором Запорожской области".

На своей "должности" он активно сотрудничает с Россией, в частности, занимался организацией так называемого референдума о присоединении Запорожской области к РФ, а по состоянию на сегодня курирует выселение проукраинских жителей Запорожья из собственных домов, незаконной продажей их недвижимого имущества, а также распространяет в СМИ пророссийскую пропаганду.

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