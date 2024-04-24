На одного украинца приходится 66 банкнот. Самые распространенные – номиналом 500 грн, - НБУ. ИНФОГРАФИКА

Национальный банк Украины рассказал, сколько наличных держат на руках украинцы и какие банкноты и монеты являются наиболее распространенными.

Об этом сообщили в Нацбанке, информирует Цензор.НЕТ.

Там отметили, что по состоянию на 1 апреля 2024 года в наличном обращении Украины находилось 780,3 млрд грн - на 2,1% больше, чем на начало 2024 года. Темпы роста наличности в обращении связаны, по оценке НБУ, и сезонными факторами.

При этом на одного жителя Украины приходится 66 банкнот и 179 платежных монет.

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Больше всего в обращении банкнот номиналом 500 гривен, а монет - номиналом 10 копеек (28,3 % и 28,1 % от общего количества в обращении соответственно).

Меньше всего в обращении банкнот номиналом 50 грн и монет номиналом 10 грн (4,6% и 1,5% от общего количества в обращении соответственно).

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При этом быстрее всего увеличивается количество в обращении банкнот номиналом 1000 грн и монет номиналом 10 грн. По сравнению с началом года их количество в обращении выросло почти в 1,1 раза.