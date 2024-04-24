РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9610 посетителей онлайн
Новости
2 125 22

На одного украинца приходится 66 банкнот. Самые распространенные – номиналом 500 грн, - НБУ. ИНФОГРАФИКА

гроші

Национальный банк Украины рассказал, сколько наличных держат на руках украинцы и какие банкноты и монеты являются наиболее распространенными.

Об этом сообщили в Нацбанке, информирует Цензор.НЕТ.

Там отметили, что по состоянию на 1 апреля 2024 года в наличном обращении Украины находилось 780,3 млрд грн - на 2,1% больше, чем на начало 2024 года. Темпы роста наличности в обращении связаны, по оценке НБУ, и сезонными факторами.

При этом на одного жителя Украины приходится 66 банкнот и 179 платежных монет.

Читайте: Украинцы в прошлом году взяли микрокредитов на более 40 миллиардов

Больше всего в обращении банкнот номиналом 500 гривен, а монет - номиналом 10 копеек (28,3 % и 28,1 % от общего количества в обращении соответственно).

гроші

Меньше всего в обращении банкнот номиналом 50 грн и монет номиналом 10 грн (4,6% и 1,5% от общего количества в обращении соответственно).

Также читайте: Украинцы в прошлом году заработали на криптовалюте $850 миллионов, - исследование

При этом быстрее всего увеличивается количество в обращении банкнот номиналом 1000 грн и монет номиналом 10 грн. По сравнению с началом года их количество в обращении выросло почти в 1,1 раза.

Автор: 

деньги (932) НБУ (4833)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+13
Не зрозумів, де ще 60 банкнот, які мені належать?....
показать весь комментарий
24.04.2024 12:18
+4
33 тищі гривень в кожного виходить. Мажори
показать весь комментарий
24.04.2024 12:20
+4
Та невже?!! Ау, нацбанк, де ж мої 66 банкнот по 500 грн?!
показать весь комментарий
24.04.2024 12:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не зрозумів, де ще 60 банкнот, які мені належать?....
показать весь комментарий
24.04.2024 12:18 Ответить
показать весь комментарий
24.04.2024 12:35 Ответить
33 тищі гривень в кожного виходить. Мажори
показать весь комментарий
24.04.2024 12:20 Ответить
банктноти у кишенях не тільки на 500 грн
показать весь комментарий
24.04.2024 13:11 Ответить
Та невже?!! Ау, нацбанк, де ж мої 66 банкнот по 500 грн?!
показать весь комментарий
24.04.2024 12:22 Ответить
А на каждого еврея?
показать весь комментарий
24.04.2024 12:23 Ответить
показать весь комментарий
24.04.2024 13:06 Ответить
зачекайте ! в кишені подивлюсь......упс...брешуть
показать весь комментарий
24.04.2024 12:28 Ответить
Темпи зростання готівки в обігу пов'язані, за оцінкою НБУ, і сезонними факторами.

Найбільше в обігу банкнот номіналом 500 гривень, Джерело:

В нас круглий рік сезон, сезон інфляції
1к зараз в обігу на рівні 100грн
показать весь комментарий
24.04.2024 12:35 Ответить
Для більшості в оббігу,а не в обігу такі номінали.Вже забув коли в руках тримав
показать весь комментарий
24.04.2024 12:38 Ответить
Оприлюдніть будь ласка статистичні дані серед прастих парнєй с народа, які тепер "слуги" того народу.
показать весь комментарий
24.04.2024 12:38 Ответить
Средняя температура по больнице. Кому бублик а кому дырка от бублика. Но в среднем по пол бублика у всех
показать весь комментарий
24.04.2024 12:38 Ответить
а где мои банкноты? наверное мне 3 а остальные резниковым и абрамовичам
показать весь комментарий
24.04.2024 12:44 Ответить
Чим би ви бл...ть зайнялися, як не підрахунком наліку в наших кишенях?🤬
показать весь комментарий
24.04.2024 12:44 Ответить
Де можна мої і чоловікові банкноти забрати, поки миші їх десь там не з'їли?
показать весь комментарий
24.04.2024 12:51 Ответить
При цьому на одного жителя України припадає 66 банкнот та 179 платіжних монет.

Якісь умовні цифри, середні. Банкноти ще може бути, а монет точно в кишені стільки не було одночасно. Ну може шт. 50.
показать весь комментарий
24.04.2024 13:09 Ответить
А я Лесю Українку та Вернадського ********...
показать весь комментарий
24.04.2024 13:42 Ответить
Друкують паперову масу зелені скунси
показать весь комментарий
24.04.2024 13:57 Ответить
Тепер зрозуміло, чому 20 та 50 грн така рідкість - їх усього по 3-5 купюр на людину, 10 грн - по 2 штуки на людину
Сфера послуг ображається, але чайові залишати просто нічим.
показать весь комментарий
24.04.2024 14:08 Ответить
 
 