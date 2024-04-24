Сапер, стрелок, оператор БПЛА: 405-й отдельный стрелковый батальон 32 ОМБр набирает воинов

В 405 отдельный стрелковый батальон 32 ОМБр ищут военных разных специальностей.

Об этом в Facebook сообщил командир 516-го отдельного батальона 1-й отдельной бригады специального назначения им. Ивана Богуна Семен Салатенко, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в 405 отдельный стрелковый батальон 32 ОМБр нужны:

Ведущий бухгалтер; Радиотелефонист; Стрелок-помощник гранатометчика; Стрелок-санитар; Гранатометчик; Стрелок-оператор; Стрелок; Пулеметчик; Водитель; Оператор; Водитель-радиотелефонист; Наводчик; Номер обслуги; Стрелок-зенитчика; Сапер; Повар; Электрик - дизелист; Санитар; Оператор БПЛА.

"Не имеете опыта - УЧИМ! Если вы хотите вступить в наш батальон и помогать защищать нашу страну свяжитесь с нами по телефону - 0950067409 - Элина", - добавил Салатенко.

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