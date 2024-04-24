Сапер, стрелок, оператор БПЛА: 405-й отдельный стрелковый батальон 32 ОМБр набирает воинов
В 405 отдельный стрелковый батальон 32 ОМБр ищут военных разных специальностей.
Об этом в Facebook сообщил командир 516-го отдельного батальона 1-й отдельной бригады специального назначения им. Ивана Богуна Семен Салатенко, информирует Цензор.НЕТ.
Так, в 405 отдельный стрелковый батальон 32 ОМБр нужны:
- Ведущий бухгалтер;
- Радиотелефонист;
- Стрелок-помощник гранатометчика;
- Стрелок-санитар;
- Гранатометчик;
- Стрелок-оператор;
- Стрелок;
- Пулеметчик;
- Водитель;
- Оператор;
- Водитель-радиотелефонист;
- Наводчик;
- Номер обслуги;
- Стрелок-зенитчика;
- Сапер;
- Повар;
- Электрик - дизелист;
- Санитар;
- Оператор БПЛА.
"Не имеете опыта - УЧИМ! Если вы хотите вступить в наш батальон и помогать защищать нашу страну свяжитесь с нами по телефону - 0950067409 - Элина", - добавил Салатенко.
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+2 Ярослав Кийко
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Зараз там буде не менш як 20 курок на шпильках що позаймають посади стрільців...а паперова срань будк сипатись як зі сміттєвого баку