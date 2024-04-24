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Новости Война
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Сапер, стрелок, оператор БПЛА: 405-й отдельный стрелковый батальон 32 ОМБр набирает воинов

батальйон,405

В 405 отдельный стрелковый батальон 32 ОМБр ищут военных разных специальностей.

Об этом в Facebook сообщил командир 516-го отдельного батальона 1-й отдельной бригады специального назначения им. Ивана Богуна Семен Салатенко, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в 405 отдельный стрелковый батальон 32 ОМБр нужны:

  1. Ведущий бухгалтер;
  2. Радиотелефонист;
  3. Стрелок-помощник гранатометчика;
  4. Стрелок-санитар;
  5. Гранатометчик;
  6. Стрелок-оператор;
  7. Стрелок;
  8. Пулеметчик;
  9. Водитель;
  10. Оператор;
  11. Водитель-радиотелефонист;
  12. Наводчик;
  13. Номер обслуги;
  14. Стрелок-зенитчика;
  15. Сапер;
  16. Повар;
  17. Электрик - дизелист;
  18. Санитар;
  19. Оператор БПЛА.

"Не имеете опыта - УЧИМ! Если вы хотите вступить в наш батальон и помогать защищать нашу страну свяжитесь с нами по телефону - 0950067409 - Элина", - добавил Салатенко.

Читайте: Отдельный батальон спецназначения набирает воинов, - комбат Салатенко, выпускник командирских курсов в США

Автор: 

ВСУ (6543) Салатенко (10)


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Топ комментарии
+2
Центри комплектування на рівні бригад набагато ефективніши, тому і постає питання, накуя ті ТЦК?
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24.04.2024 13:06
+2
Можливо для питань срочників, загального обліку військово забов"язаних, ну і те що ви сказали...
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24.04.2024 13:18
+2
Але після центру підготовки ви потрапите "як пощастить". І ваша власна думка ким ви хочете бути вже нікого не цікавитиме.
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24.04.2024 13:29
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Я, снайпер. Інвалід. Фізично не можу.
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24.04.2024 12:33 Ответить
Вибачаюсь перед 405-й окремим стрілецьким батальйоном 32 ОМБр, але це якийсь треш - а нащо тоді МО, ТЦК, командування, Верховний (незрозуміло, правда, яка від нього користь у цьому питанні), КМ ??
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24.04.2024 12:50 Ответить
Центри комплектування на рівні бригад набагато ефективніши, тому і постає питання, накуя ті ТЦК?
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24.04.2024 13:06 Ответить
Что бы деньги с ухилянтов собирать.
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24.04.2024 13:10 Ответить
Можливо для питань срочників, загального обліку військово забов"язаних, ну і те що ви сказали...
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24.04.2024 13:18 Ответить
Це приданий батальон до 32-ої, його зформували з добровольців або ТРО-шників.
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24.04.2024 13:23 Ответить
То виходить, недосформували.
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24.04.2024 13:57 Ответить
"Зацвяжка" в тому, що поповнення іде через бригаду, а в ній і на "рідні" пілрозділи людей не вистачає.
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24.04.2024 14:38 Ответить
Речник є? Бажано посада "полковник", або кап 1 рангу...
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24.04.2024 13:25 Ответить
А впевнені, що 32-у бригаду не розформують? Її утворили для наступу 2023 року зі старців і калік , які вже додому просяться…
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24.04.2024 13:28 Ответить
А Вам звідки знати? Балабол...
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24.04.2024 15:35 Ответить
Я з такої ж бригади, але трохи кращої.
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24.04.2024 15:47 Ответить
І чим вона краща? Тому що Ви з неї))))
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24.04.2024 17:29 Ответить
Авжеж
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24.04.2024 18:08 Ответить
Але після центру підготовки ви потрапите "як пощастить". І ваша власна думка ким ви хочете бути вже нікого не цікавитиме.
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24.04.2024 13:29 Ответить
Який ще нафіг "центр підготовки"? Потрібні вже готові специ, а для інших - два місяці злагоджування і в бій.
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24.04.2024 14:41 Ответить
Тобто без участі ТЦК, неофіційно? Ну то будьте готові до того, що в разі поранення/загибелі ваша родина отримає від зеленого шапіто здоровенний шиш без солі.
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24.04.2024 15:15 Ответить
А як на командні та штабні посади потрапяють "свої люди"? Не ТЦК ж їх мобілізує?
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24.04.2024 15:41 Ответить
До офіцерів (і в ТЦК теж) трохи інше відношення, навіть до тих, що колись пройшли "військову кафедру". Знаю трохи про це.
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24.04.2024 15:46 Ответить
Сумніваюсь, що родичі і знайомі потрапляють до підрозділів через ТЦК
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24.04.2024 16:00 Ответить
Короче, пока Кошовой и сын Резникова не пойдут, то и никто не должен идти
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24.04.2024 15:33 Ответить
Я писав не про це, не вигадуйте. Мій допис був про організацію процесу.
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24.04.2024 15:42 Ответить
Задньопровідний бюстгалтер це вже супер...вже дішло до маразму...якщо документ міністерства оборони вступає в колізію з документом міністерсва фінансів то виконуються вимоги фініків..
Зараз там буде не менш як 20 курок на шпильках що позаймають посади стрільців...а паперова срань будк сипатись як зі сміттєвого баку
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24.04.2024 17:00 Ответить
 
 