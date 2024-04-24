Распоряжение МИД о прекращении консульских услуг за рубежом – "полузаконное". Хотим разъяснений, - комитет ВР по нацбезопасности

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности хочет вызвать представителей Министерства иностранных дел для разъяснений относительно распоряжения о приостановлении консульских услуг за рубежом для мужчин призывного возраста.

Об этом в эфире Радио Свобода заявила член комитета, депутат от партии "Голос" Соломия Бобровская, сообщает Цензор.НЕТ.

По ее словам, этот вопрос находится в компетенции комитета, потому что за время работы над законопроектом МИД не подавал комментариев и поправок.

"МИД я не припоминаю ни на одном комитете, по поводу комментариев и правок, которые бы относились к законодательству, к изменениям закона о мобилизации. Поэтому я думаю, что мы на ближайший комитет их (МИД. - Ред.) вызовем, чтобы они объяснили, что за волнение, о котором они нас не предупреждали", - сказала Бобровская.

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Распоряжение министра иностранных дел она назвала "полузаконным":

"За три месяца фактически незаконно или полузаконно выдали такое распоряжение, которое имеет сомнительный результат, адекватность и содержание".

Бобровская отмечает, что после вступления в силу закона о мобилизации, то есть после 18 мая, у мужчин призывного возраста есть два месяца на обновление военно-учетных данных.

Она отмечает, что ограничений на предоставление консульских услуг не должно было бы быть до этого срока. Парламентарий напоминает, что закон вступает в силу через месяц, а с тех пор у военнообязанных будет еще 60 дней, чтобы обновить свои данные в территориальных центрах комплектования или в электронном кабинете.

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"Министерство обороны слезно обещало одну вещь, что те люди, которые физически не могут прийти в военкоматы, или которые хотят не идти в военкомат, (могли. - Ред.) сделать электронный кабинет, зарегистрироваться, внести свои данные, получить штрих-код или QR-код, и с ним приходите в телефоне и показываете в консульстве, и это является основанием для вас получить консульские действия", - говорит Бобровская.

Она утверждает, что основной целью изменений в законодательстве было не запретить консульские действия, а обеспечить максимальному количеству мужчин и женщин возможность стать на воинский учет, "чтобы увидеть в принципе общий ресурс, который есть у Украины, вне Украины".

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Приостановление консульских услуг для украинцев за рубежом

23 апреля ГП "Документ" прекратило выдачу документов за рубежом "по техническим причинам".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что главным приоритетом сейчас является защита Украины от уничтожения. А пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной.

В МИД объяснили, что предоставление консульских услуг ограничено временно. Его обещают восстановить в соответствии с изменениями в законодательстве относительно военного учета.