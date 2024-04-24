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Распоряжение МИД о прекращении консульских услуг за рубежом – "полузаконное". Хотим разъяснений, - комитет ВР по нацбезопасности

загранпаспорт

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности хочет вызвать представителей Министерства иностранных дел для разъяснений относительно распоряжения о приостановлении консульских услуг за рубежом для мужчин призывного возраста.

Об этом в эфире Радио Свобода заявила член комитета, депутат от партии "Голос" Соломия Бобровская, сообщает Цензор.НЕТ.

По ее словам, этот вопрос находится в компетенции комитета, потому что за время работы над законопроектом МИД не подавал комментариев и поправок.

"МИД я не припоминаю ни на одном комитете, по поводу комментариев и правок, которые бы относились к законодательству, к изменениям закона о мобилизации. Поэтому я думаю, что мы на ближайший комитет их (МИД. - Ред.) вызовем, чтобы они объяснили, что за волнение, о котором они нас не предупреждали", - сказала Бобровская.

Читайте: Украинское консульство в Польше и генконсульство в Барселоне приостановили прием граждан призывного возраста (обновлено)

Распоряжение министра иностранных дел она назвала "полузаконным":

"За три месяца фактически незаконно или полузаконно выдали такое распоряжение, которое имеет сомнительный результат, адекватность и содержание".

Бобровская отмечает, что после вступления в силу закона о мобилизации, то есть после 18 мая, у мужчин призывного возраста есть два месяца на обновление военно-учетных данных.

Она отмечает, что ограничений на предоставление консульских услуг не должно было бы быть до этого срока. Парламентарий напоминает, что закон вступает в силу через месяц, а с тех пор у военнообязанных будет еще 60 дней, чтобы обновить свои данные в территориальных центрах комплектования или в электронном кабинете.

Также читайте: Предоставление консульских услуг ограничено временно и будет восстановлено в соответствии с изменениями в законодательстве относительно воинского учета, - МИД

"Министерство обороны слезно обещало одну вещь, что те люди, которые физически не могут прийти в военкоматы, или которые хотят не идти в военкомат, (могли. - Ред.) сделать электронный кабинет, зарегистрироваться, внести свои данные, получить штрих-код или QR-код, и с ним приходите в телефоне и показываете в консульстве, и это является основанием для вас получить консульские действия", - говорит Бобровская.

Она утверждает, что основной целью изменений в законодательстве было не запретить консульские действия, а обеспечить максимальному количеству мужчин и женщин возможность стать на воинский учет, "чтобы увидеть в принципе общий ресурс, который есть у Украины, вне Украины".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кулеба об остановке приема документов за рубежом: "Пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной"

Приостановление консульских услуг для украинцев за рубежом

23 апреля ГП "Документ" прекратило выдачу документов за рубежом "по техническим причинам".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что главным приоритетом сейчас является защита Украины от уничтожения. А пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной.

В МИД объяснили, что предоставление консульских услуг ограничено временно. Его обещают восстановить в соответствии с изменениями в законодательстве относительно военного учета.

Автор: 

консульство (469) МИД (6933) украинцы (3860) Бобровская (49)


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Топ комментарии
+29
напіввагітна? воно або законне, або незаконне...
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24.04.2024 12:32
+27
А є щось, що Зельониє зробили не плюнувши на закони?
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24.04.2024 12:34
+22
Влада України в черговий раз показала, шо пересічному громадянину з Україною краще не мати ніяких справ взагалі. Цікаво, це шапіто95 так агітує нарід повертатися додому? Так тепер всі, хто втік, костьми ляжуть, аби тіки не повертатися...
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24.04.2024 12:40
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Це означає, шо Консул не має права обмежувати в його правах громадянина України за кордоном, так як тут власне мова йде про питання захисту громадян
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24.04.2024 16:17 Ответить
А де написано, що громадянин має право оформлювати паспорт за кордоном? Хіба це є в конституції?
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24.04.2024 16:18 Ответить
ну та якби немає підстав, допоки закон не встпить в силу. І це якби...опа - порушення прав)) Я би вже подава в ЄСППЛ. Ну да, через рік буде справа розглядатись. Але так шоп того Кулєбу виграли, шоп мало не показалося.
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24.04.2024 16:15 Ответить
Да пофіг. У нас все можна: і у Коломойського відібрати громадянство, шоп його не судити, і іншого взяти тіпа під суд, шоп Шатам не видати, так само можна порушувати конституцію Гаранту.... Шо казати про те, що законних підстав зараз обмежувати в правах своїх громадян окрім "ах ви такі гади, я так думаю (с) Кулеба" - ну напросто немає???
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24.04.2024 16:13 Ответить
Вони там усі у ВР та уряді незаконні!
Їхній конституційний термін давно вийшов. Після спливу строку на який їх обрали всі вони до одного звичайні узурпатори, які не мають жодних законних конституційних повноважень допоки не будуть проведені чергові демократичні вибори.
Протиправно продовжений воєнний стан замість стану війни неконституційний.
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26.04.2024 01:10 Ответить
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