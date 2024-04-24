Посол США Бринк о принятии законопроекта Сенатом: Благодарю за жизненно важную безопасность и другую помощь Украине
Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на принятие Сенатом США законопроекта о помощи.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке посла США в X (Twitter).
"Спасибо лидеру большинства в Сенате Чаку Шумеру, меньшинства Митчу Макконнеллу и двухпартийной группе сенаторов за принятие дополнительного законопроекта по финансированию Украины, которая получит 60,8 миллиарда долларов США на жизненно важную безопасность и другую помощь", - отметила Бринк.
Напомним, верхняя палата Конгресса США во вторник, 23 апреля, приняла проект закона, который предусматривает помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также ответ на другие вызовы национальной безопасности США.
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Плосел?
Украні 👍🏼👍🏼👍🏼❤️