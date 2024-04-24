РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9610 посетителей онлайн
Новости
1 088 5

Посол США Бринк о принятии законопроекта Сенатом: Благодарю за жизненно важную безопасность и другую помощь Украине

шмигаль,брінк

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на принятие Сенатом США законопроекта о помощи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке посла США в X (Twitter).

"Спасибо лидеру большинства в Сенате Чаку Шумеру, меньшинства Митчу Макконнеллу и двухпартийной группе сенаторов за принятие дополнительного законопроекта по финансированию Украины, которая получит 60,8 миллиарда долларов США на жизненно важную безопасность и другую помощь", - отметила Бринк.

Напомним, верхняя палата Конгресса США во вторник, 23 апреля, приняла проект закона, который предусматривает помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также ответ на другие вызовы национальной безопасности США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп похвалил спикера Джонсона за превращение помощи Украине в размере $9 млрд в "прощенный заем"

Автор: 

помощь (7758) Украина (44912) Сенат США (498) Бринк (176)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Посол США в України Бріджит Брінк

Плосел?
показать весь комментарий
24.04.2024 12:49 Ответить
Щира подяка США і особисто Президенту Байдену за допомогу
Украні 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
показать весь комментарий
24.04.2024 12:57 Ответить
Дякуємо США від щирого серця)
показать весь комментарий
24.04.2024 13:24 Ответить
Дякуємо, пані Бріджет за вашу підтримку і допомогу.
показать весь комментарий
24.04.2024 13:33 Ответить
Дякуємо !!! Боже, благослови Америку !!
показать весь комментарий
24.04.2024 13:44 Ответить
 
 