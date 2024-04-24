Суд признал наличие российского гражданства у экс-чиновницы Минюста Прилуцкой, которую ранее разоблачила СБУ
По материалам Службы безопасности Украины суд признал законным увольнение из Министерства юстиции бывшей топ-чиновницы ведомства, у которой обнаружили гражданство России.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
В СБУ не назвали имени бывшей чиновницы, однако детали указывают на то, что речь идет о бывшей заместительнице начальника Центрального межрегионального управления Минюста Марине Прилуцкой, которая по собственной инициативе получила российское гражданство.
Соответствующее решение в Шестом апелляционном админсуде отстояли действующие представители Министерства юстиции.
Сейчас экс-чиновница может обжаловать это решение в Верховном Суде.
Увольнение Прилуцкой из-за российского гражданства
На основании материалов, полученных от украинской спецслужбы, чиновница была уволена с занимаемой должности в 2021 году.
Позже она решила обжаловать это решение, ссылаясь на справку "главного управления МВД РФ по городу Москва". В этом документе было указано, что у нее якобы нет российского паспорта.
Однако, после ознакомления с доказательной базой СБУ, коллегия украинского суда оставила жалобу экс-чиновницы без удовлетворения.
"Представители Службы безопасности доказали ничтожность документов, выданных государством-агрессором о якобы отсутствии у нее гражданства РФ. Кроме того, спецслужба доказала, что истица не выезжала в Болгарию, где, с ее слов, якобы были получены соответствующие российские документы", - отметили в пресс-службе СБУ.
9 января коллегия судей Кассационного административного суда ВС в составе судьи-докладчика Андрея Жука, судей Натальи Мартынюк и Жанны Мельник-Томенко отменила постановление Шестого апелляционного административного суда о законности увольнения гражданки РФ с должности государственной службы.
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фактична наявність кацапського паспорта, не достатньо!
треба рішення суду, і ще десяток рішень інших судів.
держава працює.
всі отримують зарплатню.
митрополит Арсеній - ворог України. Хитрий, підлий, підступний ворог. А вся його риторика для ідіотів та любителів мразії.
Іншими словами громадянка країни агресора відновлена на посаді в Мін'юсті України українським судом іменем України.
Тут уже потрібно суддів брати за зябри чи тих, хто умисно не забезпечив доведеність заявлених фактів у суді.