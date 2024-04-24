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Суд признал наличие российского гражданства у экс-чиновницы Минюста Прилуцкой, которую ранее разоблачила СБУ

Ексчиновниця Мін’юсту Марина Прилуцька

По материалам Службы безопасности Украины суд признал законным увольнение из Министерства юстиции бывшей топ-чиновницы ведомства, у которой обнаружили гражданство России.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

В СБУ не назвали имени бывшей чиновницы, однако детали указывают на то, что речь идет о бывшей заместительнице начальника Центрального межрегионального управления Минюста Марине Прилуцкой, которая по собственной инициативе получила российское гражданство.

Соответствующее решение в Шестом апелляционном админсуде отстояли действующие представители Министерства юстиции.

Сейчас экс-чиновница может обжаловать это решение в Верховном Суде.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-чиновница Минюста с российским гражданством Прилуцкая получила шанс восстановиться в должности: ВС отменил постановление о законности ее увольнения

Увольнение Прилуцкой из-за российского гражданства

На основании материалов, полученных от украинской спецслужбы, чиновница была уволена с занимаемой должности в 2021 году.

Позже она решила обжаловать это решение, ссылаясь на справку "главного управления МВД РФ по городу Москва". В этом документе было указано, что у нее якобы нет российского паспорта.

Однако, после ознакомления с доказательной базой СБУ, коллегия украинского суда оставила жалобу экс-чиновницы без удовлетворения.

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"Представители Службы безопасности доказали ничтожность документов, выданных государством-агрессором о якобы отсутствии у нее гражданства РФ. Кроме того, спецслужба доказала, что истица не выезжала в Болгарию, где, с ее слов, якобы были получены соответствующие российские документы", - отметили в пресс-службе СБУ.

9 января коллегия судей Кассационного административного суда ВС в составе судьи-докладчика Андрея Жука, судей Натальи Мартынюк и Жанны Мельник-Томенко отменила постановление Шестого апелляционного административного суда о законности увольнения гражданки РФ с должности государственной службы.

Автор: 

гражданство (1312) Минюст (1749) СБУ (19851)


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Топ комментарии
+17
Еще одна плоскомордая сосна.Одна из многих.
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24.04.2024 13:08
+11
А в державній зраді її не підозрюють? Що ж вона тоді робила на такій посаді з кацапським паспортом?
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24.04.2024 13:14
+9
Класичний представник зеленої влади
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24.04.2024 13:11
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Еще одна плоскомордая сосна.Одна из многих.
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24.04.2024 13:08 Ответить
"но простите, как она с такой сковородкой могла пройти фейс-контроль в минюст ?"

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24.04.2024 14:21 Ответить
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24.04.2024 15:11 Ответить
так ей же сам zеленский рекомендацию дал
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24.04.2024 16:40 Ответить
В команді Зевови, якого ще називають Херпіду не може бути чистого україня, а ще тим більше патріота. Там тільки свої - малороси, антимайданівці і кацапи. Така вона сущність нутра Володі і його команди.
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24.04.2024 16:00 Ответить
Угу.Навіть якби Лєнка-скумбрія стала патріоткою(що неймовірно)-він би з нею негайно розірвав шлюб.
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24.04.2024 16:55 Ответить
Державний департамент США вніс національний телеМАРА💀фон у звіт, щодо порушення прав людини в України.
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24.04.2024 13:10 Ответить
Класичний представник зеленої влади
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24.04.2024 13:11 Ответить
ну блд...ну не розумію...ну отримала ти громадянство кацапії...хай з будь яких причин! Сиди тихо, не рипайся! Ні, лізуть на керівні державні посади! Це ж найкращий доказ що працюєш на окупантів!
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24.04.2024 13:12 Ответить
Ви не розумієте як працює система узурпації державної влади. Туди на топ посади пересічних українців без компромату і московського громадянства не беруть
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26.04.2024 00:43 Ответить
А в державній зраді її не підозрюють? Що ж вона тоді робила на такій посаді з кацапським паспортом?
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24.04.2024 13:14 Ответить
Зі звільненням мвє бути розпочате розслідування. Але таке можливе тільки не з цією владою.
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24.04.2024 13:29 Ответить
А її забули спитати .
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24.04.2024 13:56 Ответить
В неї і пика скрєпна лишньохромосомна
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24.04.2024 13:17 Ответить
бачите.
фактична наявність кацапського паспорта, не достатньо!
треба рішення суду, і ще десяток рішень інших судів.
держава працює.
всі отримують зарплатню.
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24.04.2024 13:19 Ответить
ворон - ворону....
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24.04.2024 13:26 Ответить
Кацапи при владі!!
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24.04.2024 13:19 Ответить
Піде в адвокати
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24.04.2024 13:25 Ответить
Ну визнали і...? Це ж абсолютно ясно, що це "ждун", що це представник п'ятої колони ворога і вона...просто "визнана"! А вигнати її на "історіческую родіну" нах! Її оставили, а потім дивуємось, що когось ФСБ завербувала дистанційно через інтернет! І ось такі й стають наводчиками ракет і бомб по нашим містам! Немає державників при владі, щоб переробити УК та внести розстрільні статті за такі речі чи хоча б відправку на роботи по відбудові країни - зараз таким було б багато роботи по розбиранню завалів після ракетно-дронових атак кацапів. Заодно вони б побачили на власні очі ЩО вони, падли, накоїли - повоєнна Німеччина тому приклад(в Західній зоні німців примушували розбирати концентраційні лагеря та розкопувати масові могильники гітлерівців).
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24.04.2024 13:25 Ответить
масковскагаварящяя 100% на лобі написано чітко
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24.04.2024 13:29 Ответить
От дурепа! Принесла довідку від " ГУ МВД по гор.Москва". Не знає досі, що СБУ приймає довідки тілько від ФСБ.
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24.04.2024 13:29 Ответить
І що, визнав без довідки із РФ з мокрою печаткою
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24.04.2024 13:31 Ответить
СБУ затримало митрополита Святогірського УПЦ Арсенія. Він зараз на допиті у Слов'янську. В монастирі обшуки.
митрополит Арсеній - ворог України. Хитрий, підлий, підступний ворог. А вся його риторика для ідіотів та любителів мразії.
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24.04.2024 13:32 Ответить
раніше крали в вишиванках,а при зелі - з російськими паспортами.уже не паляться,обнагліли.
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24.04.2024 14:08 Ответить
Хто оцю всю наволоч призначає на посади? Тільки дєрьмак і татаров.
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24.04.2024 14:09 Ответить
Як казали в старому радянському фільмі-"Какая отвратительная рожа!" І дійсно, переважно мерзотники мають огидні пики!
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24.04.2024 14:56 Ответить
Ця особа надала до суду підроблений документ, який вона начебто привезла з Болгарії до якої навіть не їздила. Виникає питання а чому проти неї не порушено кримінальне провадження за статтею про використання завідомо підробленого документа.
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25.04.2024 00:22 Ответить
У назві статті маніпуляційна і некоректна назва про те що суд визнав наявність громадянства агресора у ексчиновниці. Адже, 9 січня колегія суддів Касаційного адміністративного суду ВС Шостого апеляційного адміністративного суду про законність звільнення громадянки РФ з посади державної служби.
Іншими словами громадянка країни агресора відновлена на посаді в Мін'юсті України українським судом іменем України.
Тут уже потрібно суддів брати за зябри чи тих, хто умисно не забезпечив доведеність заявлених фактів у суді.
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26.04.2024 00:54 Ответить
 
 