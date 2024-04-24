Суд признал наличие российского гражданства у экс-чиновницы Минюста Прилуцкой, которую ранее разоблачила СБУ

По материалам Службы безопасности Украины суд признал законным увольнение из Министерства юстиции бывшей топ-чиновницы ведомства, у которой обнаружили гражданство России.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

В СБУ не назвали имени бывшей чиновницы, однако детали указывают на то, что речь идет о бывшей заместительнице начальника Центрального межрегионального управления Минюста Марине Прилуцкой, которая по собственной инициативе получила российское гражданство.

Соответствующее решение в Шестом апелляционном админсуде отстояли действующие представители Министерства юстиции.

Сейчас экс-чиновница может обжаловать это решение в Верховном Суде.

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Увольнение Прилуцкой из-за российского гражданства

На основании материалов, полученных от украинской спецслужбы, чиновница была уволена с занимаемой должности в 2021 году.

Позже она решила обжаловать это решение, ссылаясь на справку "главного управления МВД РФ по городу Москва". В этом документе было указано, что у нее якобы нет российского паспорта.

Однако, после ознакомления с доказательной базой СБУ, коллегия украинского суда оставила жалобу экс-чиновницы без удовлетворения.

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"Представители Службы безопасности доказали ничтожность документов, выданных государством-агрессором о якобы отсутствии у нее гражданства РФ. Кроме того, спецслужба доказала, что истица не выезжала в Болгарию, где, с ее слов, якобы были получены соответствующие российские документы", - отметили в пресс-службе СБУ.

9 января коллегия судей Кассационного административного суда ВС в составе судьи-докладчика Андрея Жука, судей Натальи Мартынюк и Жанны Мельник-Томенко отменила постановление Шестого апелляционного административного суда о законности увольнения гражданки РФ с должности государственной службы.