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Новости Война
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Поддерживая Украину, мы помогаем ей уничтожать боевые возможности РФ, которые могут быть угрозой для НАТО, - Столтенберг.

столтенберг,єнс

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул важность помощи Украине, поскольку это является вкладом в безопасность стран Альянса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Столтенберг, который постоянно призывает союзников увеличивать финансирование военных расходов, повторил, что помощь Украине в противодействии российской агрессии является также вкладом в безопасность самих стран трансатлантического сообщества.

На замечание журналистов о том, что западным странам придется тратить на поддержку Украины сотни миллиардов в течение вероятно десятка лет, Йенс Столтенбер ответил, что помощь украинцам является также вкладом в безопасность западных стран: "Это хорошо для нее, это хорошо для нас и это фактически уменьшает общую стоимость".

"Оказывая поддержку Украине, мы помогаем ей уничтожать российские боевые возможности, которые потенциально могут быть угрозой для нас. Поддержка Украины - это не благотворительность. Помощь Украине - это инвестиция в нашу собственную безопасность. ... Реальность такова, что иметь агрессивного соседа стоит дорого, а мы имеем очень агрессивного соседа. Мы не можем убежать от этой цены", - сказал генсек НАТО.

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Автор: 

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дайте на найближчому самміті НАТО запрошення Україні, хоч якесь... хоч невідомо на коли...оце буде потужно!
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24.04.2024 13:10 Ответить
Досить на це надрочувати. Не дадуть щонайменше поки гаряча фаза війни триває.
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24.04.2024 13:20 Ответить
запрошення це формальність, воно ні до чого не зобов'язує. Це як кандидатство в ЄС, яке у Туреччини понад 30 років... Аля яскраво свідчіть що шляху назад нема
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24.04.2024 13:23 Ответить
Сцють вони, аби не спровоціровать.
Нехай краще зброї дадуть та нагляду, замість тисячі безглуздих запрошень.
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24.04.2024 13:25 Ответить
звісно сцють..а саме Бідон, а Шольц на нього киває...всі інщі ключові члени ЗА, ****** та фіци йдуть на йух...
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24.04.2024 13:26 Ответить
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24.04.2024 13:17 Ответить
Хоч правду сказав.
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24.04.2024 13:37 Ответить
Покидьки лицемірні, боягузливі!!!
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24.04.2024 19:07 Ответить
 
 