Поддерживая Украину, мы помогаем ей уничтожать боевые возможности РФ, которые могут быть угрозой для НАТО, - Столтенберг.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул важность помощи Украине, поскольку это является вкладом в безопасность стран Альянса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Столтенберг, который постоянно призывает союзников увеличивать финансирование военных расходов, повторил, что помощь Украине в противодействии российской агрессии является также вкладом в безопасность самих стран трансатлантического сообщества.

На замечание журналистов о том, что западным странам придется тратить на поддержку Украины сотни миллиардов в течение вероятно десятка лет, Йенс Столтенбер ответил, что помощь украинцам является также вкладом в безопасность западных стран: "Это хорошо для нее, это хорошо для нас и это фактически уменьшает общую стоимость".

"Оказывая поддержку Украине, мы помогаем ей уничтожать российские боевые возможности, которые потенциально могут быть угрозой для нас. Поддержка Украины - это не благотворительность. Помощь Украине - это инвестиция в нашу собственную безопасность. ... Реальность такова, что иметь агрессивного соседа стоит дорого, а мы имеем очень агрессивного соседа. Мы не можем убежать от этой цены", - сказал генсек НАТО.

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