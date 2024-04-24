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Вступление Украины в ЕС может потребовать увеличения бюджета Евросоюза на 20%, - еврокомиссар Ган

Йоганнес Ган

Еврокомиссар по бюджетным вопросам Йоханнес Хан заявил, что вступление Украины в ЕС может потребовать увеличения бюджета ЕС на 20%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Oldenburger Onlinezeitung.

"Это звучит гигантски, но это соответствует всего лишь 0,2% от европейского экономического производства, и это, безусловно, выполнимо. Это достойная инвестиция, потому что Украина имеет огромный экономический потенциал", - отметил он.

По словам Гана, увеличение бюджета на 20% означает дополнительные 200 млрд евро в течение семилетнего бюджетного периода ЕС, как это происходит сегодня.

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"Финансовая сторона вопроса волнует меня меньше всего. Более серьезной проблемой является подготовка в ЕС: как мы принимаем решения, как обеспечиваем верховенство закона? Как нам объединить большой сельскохозяйственный сектор Украины с нашим сельским хозяйством?" - подчеркнул он.

Он также отметил, что Евросоюз нуждается в институциональных реформах, которые не зависят от вступления Украины и стран Западных Балкан, в частности принятие решений большинством голосов вместо единодушия во внешней политике.

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Еврокомиссар добавил, что не ожидает быстрого присоединения Украины к ЕС. Вступление до 2028 года - начала следующей семилетней финансовой программы - "нереально"

Ган добавил, что невозможно предсказать, когда Украина будет готова к вступлению.

"Вступление в условиях войны немыслимо. Прежде всего, Украина борется за выживание. Все страны, которые вступают в ЕС, должны выполнить требования реформ", - подытожил он.

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Автор: 

Еврокомиссия (1443) членство в ЕС (997) Хан Йоганнес (143)


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Топ комментарии
+3
Хоть би Орбан не почув - бо вистрибне з ЄС
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24.04.2024 13:35
+3
"Нікагда" він цього не зробить, бо такої бездонної миски, як бюджет ЄС, більше ніде не існує.
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24.04.2024 13:42
+2
СБУ затримало митрополита Святогірського УПЦ Арсенія. Він зараз на допиті у Слов'янську. В монастирі обшуки.
митрополит Арсеній - ворог України. Хитрий, підлий, підступний ворог. А вся його риторика для ідіотів та любителів мразії.
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24.04.2024 13:36
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https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/04/24/7184512/ Державний департамент США у звіті щодо порушень прав людини у 2023 році згадав про телемарафон "Єдині новини" як приклад порушення свободи висловлення думок.
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24.04.2024 13:34 Ответить
Хоть би Орбан не почув - бо вистрибне з ЄС
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24.04.2024 13:35 Ответить
"Нікагда" він цього не зробить, бо такої бездонної миски, як бюджет ЄС, більше ніде не існує.
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24.04.2024 13:42 Ответить
СБУ затримало митрополита Святогірського УПЦ Арсенія. Він зараз на допиті у Слов'янську. В монастирі обшуки.
митрополит Арсеній - ворог України. Хитрий, підлий, підступний ворог. А вся його риторика для ідіотів та любителів мразії.
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24.04.2024 13:36 Ответить

Ган додав, що неможливо передбачити, коли Україна буде готова до вступу
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24.04.2024 13:37 Ответить
А є ті хто знає коли нарешті =слуги= почнуть приймати закони що відповідають вимогам ЄС без намагань вносити до текстів своїх законопроектів норми що ведуть до корупції, узурпації влади, придушення свободи слова та прав громадян?! Чи Ви вважаєте що ту ж Грузію треба у ЄС приймати не дивлячись на "закон про іноагентів" лише тому що вона так бажає але робить протилежне?!
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24.04.2024 13:50 Ответить
https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/04/24/7184518/ У проекті резолюції Європарламенту закликають ЄС не починати переговори про членство з Грузією, якщо в країні буде діяти скандальний закон "Про прозорість іноземного впливу".
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24.04.2024 13:37 Ответить
це у нас стільки крадуть - для компенсації?
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24.04.2024 13:40 Ответить
це, вони думають, що у нас так крадуть.
а у нас крадуть по дорослому, 100%.
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24.04.2024 13:43 Ответить
молодці.
все правильно.
відразу закладають 20%, що б "годувати" наш середній клас: мєнтів, суддів, чиновників.
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24.04.2024 13:42 Ответить
Україні ЄС ще довго не світить, з її клановістю та розділенню населення на панство і кріпаків то і без Гана зрозуміло.
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24.04.2024 13:44 Ответить
https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/04/24/7184518/ За словами єврокомісара з питань бюджету Йоганнеса Хана, планований вступ України до ЄС може вимагати збільшення бюджету Євросоюзу до 20 відсотків. Таке збільшення було б необхідним, якщо існуючі правила сільськогосподарської допомоги та структурної підтримки в ЄС будуть збережені, сказав Хан газетам медіагрупи Funke. Так змініть правила і потреби у видатках на сільгоспвиробників не треба буде збільшувати, але бюджет все одно збільшиться хоча б за рахунок приєднання економіки України котра досить велика навіть у порівнянні із німецькою та французькою. І знов питання до "Цензора" - Може досить вже виривати слова з контексту?!
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24.04.2024 13:45 Ответить
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24.04.2024 13:46 Ответить
З одним тільки рівнем свободи слова, коли кожний мусор може натравити ТЦКашніків на журналіста, бо він, сволота така, розкопав чергову схему розпилу, ніколи України в ЄС не приймуть. І це тільки одна з багатьох причин, тому розслабся, єврокомісар Ган.
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24.04.2024 14:35 Ответить
 
 