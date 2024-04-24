Вступление Украины в ЕС может потребовать увеличения бюджета Евросоюза на 20%, - еврокомиссар Ган

Еврокомиссар по бюджетным вопросам Йоханнес Хан заявил, что вступление Украины в ЕС может потребовать увеличения бюджета ЕС на 20%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Oldenburger Onlinezeitung.

"Это звучит гигантски, но это соответствует всего лишь 0,2% от европейского экономического производства, и это, безусловно, выполнимо. Это достойная инвестиция, потому что Украина имеет огромный экономический потенциал", - отметил он.

По словам Гана, увеличение бюджета на 20% означает дополнительные 200 млрд евро в течение семилетнего бюджетного периода ЕС, как это происходит сегодня.

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"Финансовая сторона вопроса волнует меня меньше всего. Более серьезной проблемой является подготовка в ЕС: как мы принимаем решения, как обеспечиваем верховенство закона? Как нам объединить большой сельскохозяйственный сектор Украины с нашим сельским хозяйством?" - подчеркнул он.

Он также отметил, что Евросоюз нуждается в институциональных реформах, которые не зависят от вступления Украины и стран Западных Балкан, в частности принятие решений большинством голосов вместо единодушия во внешней политике.

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Еврокомиссар добавил, что не ожидает быстрого присоединения Украины к ЕС. Вступление до 2028 года - начала следующей семилетней финансовой программы - "нереально"

Ган добавил, что невозможно предсказать, когда Украина будет готова к вступлению.

"Вступление в условиях войны немыслимо. Прежде всего, Украина борется за выживание. Все страны, которые вступают в ЕС, должны выполнить требования реформ", - подытожил он.

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