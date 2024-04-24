Вступление Украины в ЕС может потребовать увеличения бюджета Евросоюза на 20%, - еврокомиссар Ган
Еврокомиссар по бюджетным вопросам Йоханнес Хан заявил, что вступление Украины в ЕС может потребовать увеличения бюджета ЕС на 20%.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Oldenburger Onlinezeitung.
"Это звучит гигантски, но это соответствует всего лишь 0,2% от европейского экономического производства, и это, безусловно, выполнимо. Это достойная инвестиция, потому что Украина имеет огромный экономический потенциал", - отметил он.
По словам Гана, увеличение бюджета на 20% означает дополнительные 200 млрд евро в течение семилетнего бюджетного периода ЕС, как это происходит сегодня.
"Финансовая сторона вопроса волнует меня меньше всего. Более серьезной проблемой является подготовка в ЕС: как мы принимаем решения, как обеспечиваем верховенство закона? Как нам объединить большой сельскохозяйственный сектор Украины с нашим сельским хозяйством?" - подчеркнул он.
Он также отметил, что Евросоюз нуждается в институциональных реформах, которые не зависят от вступления Украины и стран Западных Балкан, в частности принятие решений большинством голосов вместо единодушия во внешней политике.
Еврокомиссар добавил, что не ожидает быстрого присоединения Украины к ЕС. Вступление до 2028 года - начала следующей семилетней финансовой программы - "нереально"
Ган добавил, что невозможно предсказать, когда Украина будет готова к вступлению.
"Вступление в условиях войны немыслимо. Прежде всего, Украина борется за выживание. Все страны, которые вступают в ЕС, должны выполнить требования реформ", - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
митрополит Арсеній - ворог України. Хитрий, підлий, підступний ворог. А вся його риторика для ідіотів та любителів мразії.
Ган додав, що неможливо передбачити, коли Україна буде готова до вступу
а у нас крадуть по дорослому, 100%.
все правильно.
відразу закладають 20%, що б "годувати" наш середній клас: мєнтів, суддів, чиновників.