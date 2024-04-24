Еврокомиссия выделила Украине очередной транш макрофинансовой помощи в размере €1,5 млрд, - фон дер Ляйен

Европейская Комиссия выделила 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы выделяем дополнительные €1,5 миллиарда в рамках €50 миллиардов для Украины. Это жизненно важно для того, чтобы государство и службы Украины работали, пока она дает отпор агрессору. Европа остается единой и решительной", - отметила она.

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