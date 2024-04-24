Еврокомиссия выделила Украине очередной транш макрофинансовой помощи в размере €1,5 млрд, - фон дер Ляйен
Европейская Комиссия выделила 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины.
Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня мы выделяем дополнительные €1,5 миллиарда в рамках €50 миллиардов для Украины. Это жизненно важно для того, чтобы государство и службы Украины работали, пока она дает отпор агрессору. Европа остается единой и решительной", - отметила она.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Diesel_Sasha
показать весь комментарий24.04.2024 14:59 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль