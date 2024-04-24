Ночью в Мариуполе раздалась серия взрывов: Силы обороны наносили удары по базам оккупантов. (обновлено)
Ночью 24 апреля в оккупированном Мариуполе прогремело по меньшей мере 10 взрывов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Мариупольском городском совете.
"Около часа ночи во временно оккупированном Мариуполе прозвучало не менее 10 взрывов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что взрывы раздавались в окрестностях города. Вероятно, обстреливались российские военные базы, которые там располагаются.
"Местные информресурсы отмечают, что воздушные цели были сбиты системами ПВО. Были ли попадания в какие-то объекты, пока информации нет", - отметили в горсовете.
Позже советник городского головы Петр Андрющенко сообщил о первых последствиях:
"Шесть попаданий в с. Бабах-Тарама по базированию оккупантов. На данный момент известно об одном 200-м оккупанте и не менее 15 раненых".
Он добавил, что в Мангушском и Никольском районах оккупанты срочно передислоцируют свои силы с территорий ферм и складов в лесополосы.
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