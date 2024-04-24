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Новости
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Ночью в Мариуполе раздалась серия взрывов: Силы обороны наносили удары по базам оккупантов. (обновлено)

Вибухи у Маріуполь

Ночью 24 апреля в оккупированном Мариуполе прогремело по меньшей мере 10 взрывов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

"Около часа ночи во временно оккупированном Мариуполе прозвучало не менее 10 взрывов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что взрывы раздавались в окрестностях города. Вероятно, обстреливались российские военные базы, которые там располагаются.

"Местные информресурсы отмечают, что воздушные цели были сбиты системами ПВО. Были ли попадания в какие-то объекты, пока информации нет", - отметили в горсовете.

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Позже советник городского головы Петр Андрющенко сообщил о первых последствиях:

"Шесть попаданий в с. Бабах-Тарама по базированию оккупантов. На данный момент известно об одном 200-м оккупанте и не менее 15 раненых".

Он добавил, что в Мангушском и Никольском районах оккупанты срочно передислоцируют свои силы с территорий ферм и складов в лесополосы.

Автор: 

взрыв (6721) Мариуполь (5704)


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Бабах-Тарама!
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24.04.2024 14:11 Ответить
Добре,що рашистських крис
розворушили,бо відчувають себе
безпечно на українській землі,в
покинутих помешканнях звили
свої кубла,знімають ролики...
про безтурботне життя.
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24.04.2024 14:11 Ответить
 
 