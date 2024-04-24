Еврокомиссия о прекращении консульских услуг украинским мужчинам за рубежом: Принимаем это к сведению

Европейская комиссия отреагировала на остановку предоставления консульских услуг украинским мужчинам призывного возраста за рубежом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Мы принимаем это объявление к сведению. У меня нет конкретных комментариев, когда речь идет о Директиве о временной защите (документ регулирует пребывание переселенцев из Украины на территории ЕС. - Ред.). Мы не различаем пола, а также призывной статус. Это все, что я должна сказать со своей стороны", - отметила пресс-секретарь Еврокомиссии по внутренним делам, миграции и внутренней безопасности Анита Хиппер.

В ЕС не стали комментировать, поддерживают ли это решение украинских властей, не сказали и будут ли подлежать депортации украинские мужчины, которые окажутся на территории ЕС с просроченными документами.

"Не нам комментировать решение украинского правительства относительно мер, которые необходимо принять в контексте конфликта. Единственное, что мы можем сделать, - это объяснить, какова ситуация с этими лицами, которые находятся на территории Европы. Это то, что мы можем сделать", - подытожил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

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Приостановление консульских услуг для украинцев за рубежом

23 апреля ГП "Документ" прекратило выдачу документов за рубежом "по техническим причинам".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что главным приоритетом сейчас является защита Украины от уничтожения. А пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной.

В МИД объяснили, что предоставление консульских услуг ограничено временно. Его обещают восстановить в соответствии с изменениями в законодательстве относительно военного учета.

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