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Новости Война
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Победа Путина не только уничтожит украинскую нацию, но изменит будущее Европы. Необходимо увеличить поддержку Украины, - фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляєн

Россия представляет экзистенциальную угрозу для существования не только Украины, но и всего ЕС. Украинский народ ежедневно платит самую высокую цену за безопасность Европы.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в Страсбурге на торжественном заседании Европарламента, посвященном крупнейшему расширению Союза, которое состоялось 20 лет назад, 1 мая 2004 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мой долг сегодня передать очень суровое послание о будущем нашего Союза. Потому что то, что происходит в Украине, навсегда определит наше будущее. Мы не можем игнорировать, что Россия представляет экзистенциальную угрозу не только для Украины, но и для Европы", - сказала фон дер Ляйен.

"Победа Путина не только изменит карту, не только уничтожит украинскую нацию, но и изменит ход европейской истории. Украина несет это тяжелое бремя на своих плечах для всех нас. И ежедневно платит за это самую высокую цену", - подчеркнула она.

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Президент Еврокомиссии считает, что есть только один язык, который понимает Путин, и это язык войны, поэтому необходимо предоставить Украине все возможные средства для самозащиты.

"Путин считал, что мы не станем на защиту демократии и независимости Украины. Он ошибался. Путин считал, что американская военная поддержка не пройдет через Конгресс США. Он снова ошибался. Военная помощь от Соединенных Штатов и наша помощь от Европейского Союза - это поощрение для всех нас делать еще больше", - резюмировала президент Еврокомиссии, слова которой встретили аплодисментами.

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Кроме того, президент Европарламента Роберта Мецола в своей речи заявила, что за последние два десятилетия Европа столкнулась с беспрецедентными вызовами, но не имеет права отводить взгляд от новых стран.

"С севера на юг, с востока на запад, от Балтики до Средиземноморья мы были едины. И теперь, через поколения, вместе с народом Украины, странами Западных Балкан, Молдовой и Грузией, которые смотрят на Европу с тем же чувством надежды и веры", - добавила Мецола.

Автор: 

Евросоюз (17060) Урсула фон дер Ляйен (509) Мецола (77)


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Топ комментарии
+4
Державний департамент США вніс національний телеМАРА💀фон у звіт, щодо порушення прав людини в України.
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24.04.2024 14:18
+3
Невже ***** злякається якоїсь постанови ВРУ і миттю забере війська, припинить обстріли?
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24.04.2024 14:43
+1
місяці війни
коли ***** забило на всіх нас, них, і тих хто за океаном
не зважаючи на санкції, погрози,і все що робиться в світі проти параші
казати що десь, колись, щось потрібно зробити, посилити, надати...
потрібно коли????
потрібно позавчора!!!
дістали пусті балачки...
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24.04.2024 14:20
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Правила форума Совет форумчан
Та не ,,зміне майбутнє", а просто Європи теж зникне!
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24.04.2024 14:17 Ответить
Не намагайся виглядати тупішим ніж ти є насправді. Зроби хоч щось корисне і справжнє у своєму нікчемному житті-піди в ТЦК і стань у лави захисників Батьківщини! Потім будеш натужно і тупо гострословити...після війни.
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24.04.2024 16:26 Ответить
чому Україна зникне?
чому Європа зникне?
Станеться зсув літосферних плит?
Звичайно нічого не зникне...
населення може змінитися - але територія буде стабільною ще мільйони років
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24.04.2024 14:53 Ответить
Державний департамент США вніс національний телеМАРА💀фон у звіт, щодо порушення прав людини в України.
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24.04.2024 14:18 Ответить
місяці війни
коли ***** забило на всіх нас, них, і тих хто за океаном
не зважаючи на санкції, погрози,і все що робиться в світі проти параші
казати що десь, колись, щось потрібно зробити, посилити, надати...
потрібно коли????
потрібно позавчора!!!
дістали пусті балачки...
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24.04.2024 14:20 Ответить
ну це ти розумієш,розуміють також ті,хто посилає в окопи без зброї - на смерть бо ми українці їм і нах не потрібні.а бидло вирячивши очі кричить - А ЧОМУ ТИ НЕ ВОЮЄШ ?
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24.04.2024 14:26 Ответить
майже 60 + інвалід + четверо батьків моїх онучат УБД з 2014го і досі воюють
один з них 3 ошбр АЗОВ+ до операцій мотався на схід як рейсоаівий автобус...
а ти чому????
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24.04.2024 14:32 Ответить
чому ? тому що ще в 2004,2010,2019 молив людей - не голосуйте за жидокацапську консерву ,біда буде.говорили - сядеш,і твій порошенко сяде.а тепер ці полуумки самі дома сидять - а мені кричать - ти ж на майдани їздив,чому не воюєш ? це через тебе війна,он якби янукович залишився - як ми при ньому жили гарно !!! братіку - їбав я за них воювать.хай тепер ПРИМУСОВО їх мобілізують.хай своєю кровю змивають свої ж помилки.а я при чім ?
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24.04.2024 14:48 Ответить
"Перемога Путіна не лише змінить карту, не лише знищить українську націю, але й змінить хід європейської історії." - помилка кардинальна у виразі.....
Перемога Путіна не змінить карту світу, не знищить українську націю і не змінить хід європейської історії...
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24.04.2024 14:26 Ответить
ой та ладно - зараз введи мараторій на продаж землі і відміни всі купчі з 24.02.2022 - війна закінчиться в считані дні.чи вам ***** повилазило,що буде далі - коли в 2 години ночі прийняли закон про продаж землі ? історія нічого не вчить хохлів.
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24.04.2024 14:41 Ответить
Невже ***** злякається якоїсь постанови ВРУ і миттю забере війська, припинить обстріли?
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24.04.2024 14:43 Ответить
тільки дебіл вірить в те,що продаж землі це гарно.а ще під час війни коли ця земля пролита кровю - то тричі дебіл.відпочивайте.
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24.04.2024 15:19 Ответить
я ж говорю ти сирий неотесаний фантазер.якби хотів - то захопив би.їм війна потрібна і життя українців а не захопить тереторію.якби ***** захотів захопить,дав би кожному українцю по 1000,та ні - навіть по 100 долларів і захопив би - самі прийшли б.і замість зека і шапкокрада поставив би на путню сволочь - на Бойка чи того ж Шуфрича наприклад.якби....
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24.04.2024 15:17 Ответить
задавай питання зеркалу,тільки дивись в очі.якщо не соромно.
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24.04.2024 15:21 Ответить
Та ні, це ви провокуєте на революцію вже сьогодні.
Відсікти американську допомогу не вдається, отже, треба - що?
Зробити реципієнта - нелегітимним. Щоб рука не піднялась давати зброю і гроші якійсь хунті.
Як?
Усунути від влади легітимних (хоч і сволочних) осіб.
Щоб прийшли якісь люди, заарештували зєлю і оголосили себе Урядом Національного Порятунку.
Головне в цій справі - щоб народ підтримав. Або хоча б не заважав.
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24.04.2024 15:35 Ответить
ні.тут ти сереш кирпичами.я хочу те що хоче кожен хто боронить землю,те що звернулись до преЗЄдента всі голови ТГ - заборонити продаж землі іноземцям.все.і не ліпи сюди всяку гуйню.ніхто не хоче боронити землю яку в той же час продають чужинцям.
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24.04.2024 15:38 Ответить
"тим більше що путін куди менший ворог чим ..." -

дурачок ?
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24.04.2024 15:28 Ответить
ти довбограй.хто запустив в Україну ворога - путін чи зеленський з кагалом ? питання на адекватність.
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24.04.2024 15:33 Ответить
До Зеленого в мене багато питань , але тобі реально потрібно перевіритись на адекватність , якщо Зелений більший ворог України чим ботоксний .
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25.04.2024 12:17 Ответить
ага,і всі з російськими паспортами і про вишиванки вже забули.а бидло думає що зеля який запустив кацапів в Україну створивши кацапам всі умови для безперешкодної окупації,буде гетьманом перемоги.наші люди невиліковні.
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24.04.2024 15:02 Ответить
Пєрєстаньтє стрєлять по Багдаду Донбассу, давай вмєстє ****** по Тбілісі Кієву!
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24.04.2024 15:03 Ответить
коли бються двоє - шукайте в стороні третього,який ласо потирає руки.люба війна - інтерес.версію про ОДНОГО вижившого з ума їбоната - ***** можете давати тільки даунам.люди в це не вірять.чому 5 березня 2022 року,в суботу,в шабатт - премьєр мініст ізраілю екстренно вилетів до путіна на переговори ? думайте.
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24.04.2024 15:12 Ответить
премьєр мініст ізраілю екстренно вилетів до путіна на переговори
Ізраїль вже понад 200 днів воює.
Своїх проблем вище даху, яке йому діло до України?
Якщо у вас є беззаперечні докази про перемовини ***** з прем'єром Ізраїлю щодо української землі, давайте їх сюди.
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24.04.2024 15:16 Ответить
хохли повтікали...а хто ж землю боронить ? ти я бачу ще той хохол.продажній.а може ти - француз.прізвище в тебе стрьомне.
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24.04.2024 15:34 Ответить
дурік - 18 травня в воєнкомат.і ніяких НО...будеш тут пасталакать.
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24.04.2024 15:40 Ответить
Коли дипломати-
Скажуть правду?

Просту та доступну...
Чи зможе її сприйняти-

Індивид?
Насулений...

Та почне міркувати-

Та давти поради...
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24.04.2024 14:38 Ответить
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24.04.2024 14:38 Ответить
Ну то приєднуйтеся військово, знищимо мордор і можете спати спокійно.
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24.04.2024 14:41 Ответить
Доджна помочь новая помощь.
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24.04.2024 14:41 Ответить
Украинскую нацию уничтожит украинская власть. Она уже давно внесла раскол между Западом Украины и Востоком. Между военными и гражданскими. Между уехавшими за границу и оставшимися. Развалила украинскую армию, отдала ядерное оружие, ракеты и самолеты россии. Сожгла оставшиеся вооружение. Уничтожила все данные о призывниках. Сдала Крым, Донбасс и юго-восток Украины. За 10 лет войн не наладила производство вооружений. Не оказала поддержки гражданам, пострадавших от войны. Более того, украла гуманитарную помощь других стран у своих граждан, оставшихся без крова и хлеба. Отменила выборы. Запретила выезд, превратив людей в рабов. Организовала отлов людей на улицах, как зверей. Множество раз нарушила Конституцию и законы Украины. Отказалась от миллионов украинских граждан за границей. Ничего не забыл? Явно забыл.
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24.04.2024 14:42 Ответить
Провалила мобилизацию. Дополнять можно долго.
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24.04.2024 14:44 Ответить
знівелюй помилки влади,стань на захист Батьківщини,збери речі і піди в ТЦК! базікати,що не так зробила влада,будеш потім!
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24.04.2024 16:29 Ответить
Не время сейчас нормальную мобилизацию проводить, война сейчас. Пусть инвалиды воюют. Потом разберемся. Вот загонится война, проведем нормальную мобилизацию.

Не время сейчас воров сажать, война сейчас. Пусть воруют миллиарды у армии. Потом разберемся. Вот наступит весна, всех сажать будем.

Не время сейчас оружие производить. Война сейчас. Вот закончится война, будем оружие делать.

Не время сейчас власть менять. Война сейчас. Коней не переправе не меняют.
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24.04.2024 18:03 Ответить
Забули.
Пара цитат з ТаймЗє були б доречні.
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24.04.2024 14:44 Ответить
Що пропонуєш, буряте?
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24.04.2024 15:38 Ответить
 
 