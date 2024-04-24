Победа Путина не только уничтожит украинскую нацию, но изменит будущее Европы. Необходимо увеличить поддержку Украины, - фон дер Ляйен
Россия представляет экзистенциальную угрозу для существования не только Украины, но и всего ЕС. Украинский народ ежедневно платит самую высокую цену за безопасность Европы.
Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в Страсбурге на торжественном заседании Европарламента, посвященном крупнейшему расширению Союза, которое состоялось 20 лет назад, 1 мая 2004 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мой долг сегодня передать очень суровое послание о будущем нашего Союза. Потому что то, что происходит в Украине, навсегда определит наше будущее. Мы не можем игнорировать, что Россия представляет экзистенциальную угрозу не только для Украины, но и для Европы", - сказала фон дер Ляйен.
"Победа Путина не только изменит карту, не только уничтожит украинскую нацию, но и изменит ход европейской истории. Украина несет это тяжелое бремя на своих плечах для всех нас. И ежедневно платит за это самую высокую цену", - подчеркнула она.
Президент Еврокомиссии считает, что есть только один язык, который понимает Путин, и это язык войны, поэтому необходимо предоставить Украине все возможные средства для самозащиты.
"Путин считал, что мы не станем на защиту демократии и независимости Украины. Он ошибался. Путин считал, что американская военная поддержка не пройдет через Конгресс США. Он снова ошибался. Военная помощь от Соединенных Штатов и наша помощь от Европейского Союза - это поощрение для всех нас делать еще больше", - резюмировала президент Еврокомиссии, слова которой встретили аплодисментами.
Кроме того, президент Европарламента Роберта Мецола в своей речи заявила, что за последние два десятилетия Европа столкнулась с беспрецедентными вызовами, но не имеет права отводить взгляд от новых стран.
"С севера на юг, с востока на запад, от Балтики до Средиземноморья мы были едины. И теперь, через поколения, вместе с народом Украины, странами Западных Балкан, Молдовой и Грузией, которые смотрят на Европу с тем же чувством надежды и веры", - добавила Мецола.
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чому Європа зникне?
Станеться зсув літосферних плит?
Звичайно нічого не зникне...
населення може змінитися - але територія буде стабільною ще мільйони років
коли ***** забило на всіх нас, них, і тих хто за океаном
не зважаючи на санкції, погрози,і все що робиться в світі проти параші
казати що десь, колись, щось потрібно зробити, посилити, надати...
потрібно коли????
потрібно позавчора!!!
дістали пусті балачки...
один з них 3 ошбр АЗОВ+ до операцій мотався на схід як рейсоаівий автобус...
а ти чому????
Перемога Путіна не змінить карту світу, не знищить українську націю і не змінить хід європейської історії...
Відсікти американську допомогу не вдається, отже, треба - що?
Зробити реципієнта - нелегітимним. Щоб рука не піднялась давати зброю і гроші якійсь хунті.
Як?
Усунути від влади легітимних (хоч і сволочних) осіб.
Щоб прийшли якісь люди, заарештували зєлю і оголосили себе Урядом Національного Порятунку.
Головне в цій справі - щоб народ підтримав. Або хоча б не заважав.
дурачок ?
БагдадуДонбассу, давай вмєстє ****** по ТбілісіКієву!
Ізраїль вже понад 200 днів воює.
Своїх проблем вище даху, яке йому діло до України?
Якщо у вас є беззаперечні докази про перемовини ***** з прем'єром Ізраїлю щодо української землі, давайте їх сюди.
Скажуть правду?
Просту та доступну...
Чи зможе її сприйняти-
Індивид?
Насулений...
Та почне міркувати-
Та давти поради...
Не время сейчас воров сажать, война сейчас. Пусть воруют миллиарды у армии. Потом разберемся. Вот наступит весна, всех сажать будем.
Не время сейчас оружие производить. Война сейчас. Вот закончится война, будем оружие делать.
Не время сейчас власть менять. Война сейчас. Коней не переправе не меняют.
Пара цитат з ТаймЗє були б доречні.