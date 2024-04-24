Победа Путина не только уничтожит украинскую нацию, но изменит будущее Европы. Необходимо увеличить поддержку Украины, - фон дер Ляйен

Россия представляет экзистенциальную угрозу для существования не только Украины, но и всего ЕС. Украинский народ ежедневно платит самую высокую цену за безопасность Европы.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в Страсбурге на торжественном заседании Европарламента, посвященном крупнейшему расширению Союза, которое состоялось 20 лет назад, 1 мая 2004 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мой долг сегодня передать очень суровое послание о будущем нашего Союза. Потому что то, что происходит в Украине, навсегда определит наше будущее. Мы не можем игнорировать, что Россия представляет экзистенциальную угрозу не только для Украины, но и для Европы", - сказала фон дер Ляйен.

"Победа Путина не только изменит карту, не только уничтожит украинскую нацию, но и изменит ход европейской истории. Украина несет это тяжелое бремя на своих плечах для всех нас. И ежедневно платит за это самую высокую цену", - подчеркнула она.

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Президент Еврокомиссии считает, что есть только один язык, который понимает Путин, и это язык войны, поэтому необходимо предоставить Украине все возможные средства для самозащиты.

"Путин считал, что мы не станем на защиту демократии и независимости Украины. Он ошибался. Путин считал, что американская военная поддержка не пройдет через Конгресс США. Он снова ошибался. Военная помощь от Соединенных Штатов и наша помощь от Европейского Союза - это поощрение для всех нас делать еще больше", - резюмировала президент Еврокомиссии, слова которой встретили аплодисментами.

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Кроме того, президент Европарламента Роберта Мецола в своей речи заявила, что за последние два десятилетия Европа столкнулась с беспрецедентными вызовами, но не имеет права отводить взгляд от новых стран.

"С севера на юг, с востока на запад, от Балтики до Средиземноморья мы были едины. И теперь, через поколения, вместе с народом Украины, странами Западных Балкан, Молдовой и Грузией, которые смотрят на Европу с тем же чувством надежды и веры", - добавила Мецола.