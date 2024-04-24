Шольц будет продолжать искать отговорки по предоставлению Taurus Украине, - депутат Бундестага от ХДС Кизеветтер
Решение США предоставить Украине ракеты большей дальности ATAMCS должно было бы усилить давление на канцлера Германии Олафа Шольца в вопросе поставки крылатых ракет Taurus, но он и в дальнейшем будет искать отговорки. Канцлер не хочет, чтобы Украина освободила оккупированный Крым.
Об этом сказал депутат Бундестага Родерих Кизеветтер (блок ХДС/ХСС), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Он напомнил, что одобренный парламентом США пакет помощи Украине побуждает президента Джо Байдена обеспечить Киев ракетами ATACMS большой дальности.
По его словам, речь идет о 1000 баллистических ракет с дальностью до 300 километров.
"Надеюсь, это усилит давление на канцлера Шольца, чтобы он наконец поставил крылатые ракеты Taurus. Ранее канцлер подчеркивал, что в вопросе определенных систем вооружений будет ориентироваться на США. Итак, сейчас, когда это произошло, давление растет. Я призываю канцлера Шольца наконец доставить Taurus в Украину", - заявил бывший полковник Бундесвера.
В то же время он выразил опасения, что канцлер и в дальнейшем будет отказываться поставлять необходимые Украине крылатые ракеты Taurus.
Депутат упрекнул Шольца, что причиной его отговорок является то, что глава германского правительства "не хочет, чтобы Украина освободила Крым".
"Колебания и блокировки нельзя истолковать иначе", - подчеркнул Кизеветтер.
Депутат Бундестага также отметил, что именно неоказание помощи приводит, к сожалению, ко многим смертям и ранениям в Украине.
Крупнейшая оппозиционная сила в Бундестаге, консервативный блок ХДС/ХСС, постоянно призывает правительство и лично канцлера принять решение о передаче ракет Taurus Украине и неоднократно выносил этот вопрос на обсуждение в сессионном зале. Впрочем, каждый раз большинство голосовало против, даже несмотря на то, что многие депутаты от партий правящей коалиции лично поддерживают предоставление Киеву мощного оружия.
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https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/militaer-verteidigung/id_100364946/taurus-debatte-olaf-scholz-liefert-wirklich-nicht-in-die-ukraine.html
Як у фільмі Біле сонце пустелі- "Гранати не той системи у Шольця"