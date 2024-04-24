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Шольц будет продолжать искать отговорки по предоставлению Taurus Украине, - депутат Бундестага от ХДС Кизеветтер

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Решение США предоставить Украине ракеты большей дальности ATAMCS должно было бы усилить давление на канцлера Германии Олафа Шольца в вопросе поставки крылатых ракет Taurus, но он и в дальнейшем будет искать отговорки. Канцлер не хочет, чтобы Украина освободила оккупированный Крым.

Об этом сказал депутат Бундестага Родерих Кизеветтер (блок ХДС/ХСС), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он напомнил, что одобренный парламентом США пакет помощи Украине побуждает президента Джо Байдена обеспечить Киев ракетами ATACMS большой дальности.

По его словам, речь идет о 1000 баллистических ракет с дальностью до 300 километров.

"Надеюсь, это усилит давление на канцлера Шольца, чтобы он наконец поставил крылатые ракеты Taurus. Ранее канцлер подчеркивал, что в вопросе определенных систем вооружений будет ориентироваться на США. Итак, сейчас, когда это произошло, давление растет. Я призываю канцлера Шольца наконец доставить Taurus в Украину", - заявил бывший полковник Бундесвера.

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В то же время он выразил опасения, что канцлер и в дальнейшем будет отказываться поставлять необходимые Украине крылатые ракеты Taurus.

Депутат упрекнул Шольца, что причиной его отговорок является то, что глава германского правительства "не хочет, чтобы Украина освободила Крым".

"Колебания и блокировки нельзя истолковать иначе", - подчеркнул Кизеветтер.

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Депутат Бундестага также отметил, что именно неоказание помощи приводит, к сожалению, ко многим смертям и ранениям в Украине.

Крупнейшая оппозиционная сила в Бундестаге, консервативный блок ХДС/ХСС, постоянно призывает правительство и лично канцлера принять решение о передаче ракет Taurus Украине и неоднократно выносил этот вопрос на обсуждение в сессионном зале. Впрочем, каждый раз большинство голосовало против, даже несмотря на то, что многие депутаты от партий правящей коалиции лично поддерживают предоставление Киеву мощного оружия.

Автор: 

Германия (6926) крылатые ракеты (878) ХДС (27) Бундестаг (223) Шольц Олаф (905)


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Топ комментарии
+3
Це пояснення для німецького піпла, щоб свої менше нависали. Але це - тупа відмазка. Щоб запрограмувати маршрут ракети, не обов'язково підключати її до німецької оборонної програми. Потрібна оперативно-тактична інформація з супутників. А її можуть надати і англійці і американці, та навіть жовта **** Сі Цзіньпін, було б бажання. Вся проблема в тому, що у шольця в кабінеті і досі смердить російським газом і вивітриться той газ тільки разом із самим шольцьом.
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24.04.2024 16:07
+2
Лишіть того Шольца в спокої. Де наші Грім і Сапсан???
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24.04.2024 15:03
+2
Шольц, завербований рашистською агентурою ,так само,як і Мерель ,і він буде виконувати все,що йому скаже куйло .
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24.04.2024 15:24
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То може просто забити на шольца ***?
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24.04.2024 14:36 Ответить
Звісно шукатиме. На тих таурусах весь світ пупом зійшовся. Створить штучну пляшкову горловину щоб не засіхали на щось інше і суттєвє, це ж елементарно, але ефективно.
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24.04.2024 14:38 Ответить
То Джонсон, то Шольц. Депутати не можуть притиснути до стінки й натиснути ? Очевидно, що причина з Таурсом тільки в одній людині. Ламати треба "через коліно. " Щоб кацапи не зламали ...
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24.04.2024 14:43 Ответить
Конгрес каже Шольцу-
Дій!
Не зважай на політику-

Дай знак пальцем-
На напрямок-

Майбутніх подій...
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24.04.2024 14:43 Ответить
Щось він так вперся. Щось з тими ракетами негаразд.
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24.04.2024 14:43 Ответить
теауруси не дадуть. забудьте. тут є пояснення чого саме
https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/militaer-verteidigung/id_100364946/taurus-debatte-olaf-scholz-liefert-wirklich-nicht-in-die-ukraine.html
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24.04.2024 15:02 Ответить
Це пояснення для німецького піпла, щоб свої менше нависали. Але це - тупа відмазка. Щоб запрограмувати маршрут ракети, не обов'язково підключати її до німецької оборонної програми. Потрібна оперативно-тактична інформація з супутників. А її можуть надати і англійці і американці, та навіть жовта **** Сі Цзіньпін, було б бажання. Вся проблема в тому, що у шольця в кабінеті і досі смердить російським газом і вивітриться той газ тільки разом із самим шольцьом.
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24.04.2024 16:07 Ответить
ATACMS не меньш технологічна зброя ніж Taurus. Просто Шольц ссится у штани, а американці- ні.
Як у фільмі Біле сонце пустелі- "Гранати не той системи у Шольця"
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24.04.2024 17:16 Ответить
Лишіть того Шольца в спокої. Де наші Грім і Сапсан???
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24.04.2024 15:03 Ответить
Шольц, завербований рашистською агентурою ,так само,як і Мерель ,і він буде виконувати все,що йому скаже куйло .
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24.04.2024 15:24 Ответить
Не ***** а Сі, недаремно він туди гасав в гості
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24.04.2024 15:30 Ответить
штольца рашисти завербували (повісили на гачок),ще в ті часи,коли й меркель
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24.04.2024 16:31 Ответить
Меркель полковник, то Шольцу мабуть тільки майора дали. Ось він і тягне на чергову зірочку від кремля. Німці за погони мамку продадуть.
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24.04.2024 17:38 Ответить
Ох, такий поганий Шольц і все шукає відговорки, щоб не дати Україні Тауруси. Нападйте на нього зелеботи і їм подібні. А де той хороший і дуже вумний, який просто знищив українські програми "Вільха М", "Нептун" і "Сапсан"? Головне перевезти "стрілки" то на Байдена, то на Шольца, правда?
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24.04.2024 15:55 Ответить
слухай "не український" з нумером...ДІЯ І ШТОЛЬЦА І УКРАЇНСЬКОЇ ВЛАДИ- ДІЯ ОДНОГО І ТОГО Ж АНТИУКРАЇНСЬКОГО РОДУ .Подібно.що і Ти з того ж роду???Я НЕ ДАЮ .БО ЯКИЙСЬ КУЙ НЕ ДАЄ... Правда???
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24.04.2024 16:28 Ответить
Звичайно Шольц поганий, бо не дає Володі Херпіду іграшку і Вова Херпіду направляє всі емоції і енергію наріду на Шольц, що мов він у всьому винен... а реально, то винен якраз не Шольц, бо він не Президент України, а винен Вова Херпіду, який знищив ракетні програми, які ми мали і не потрібно було б просити їх у Шольца. То де наші ракети?
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24.04.2024 16:32 Ответить
запамятай собі -ракети для "Володі- хер піду " потрібні,як зайцю тріпер.Ракети потрібні Україні для захисту українського народу. І від того що Ти ..як володя-хер піду ,повторюєш мантру де наші ракети??? їх в Україні для захисту життя українців.не добавиться так само,як і те,що 3,14стякає фріц штольц,"Пасок манкурта" не так просто зняти.він вріс в мозги.
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24.04.2024 16:40 Ответить
Та невже? Ах як страшно, навіть не знаю, що робити далі і як з цим жити. Виходить, що Херпіду ракети не потрібні? То я так розумію, що Україні потрібні німецькі ракети для захисту українців? А українські ракети не потрібні? Чому Ви постійно мене в чомусь звинувачуєте і звинувачуєте німецького канцлера, який не дає німецькі ракети, виготовлені за німецькі гроші і ні разу не запитали, чому наш найкращий Президент, бісеромвишиваний нарідом аж 73% не робить свої, які йому залишили погані "бриги" 5-й рік підряд, маючи величезну підтримку і гроші від того ж канцлера, тоїж США та інших країн? Чому мяч постійно літає в одні ворота, невже напали на Німеччину? Чи наші конструктори і спеціалісти на заводах які виготовили найкращу ядерну зброю в світі, рукожопі?
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24.04.2024 20:47 Ответить
допис "манкурта" котрий із впертістю осла , в часі війни і в часі, коли Україна хоронить десятками тисяч своїх захисників постійно пробує оправдати всіх тих прорашистських політиків, котрим куйло забороняє надавати ті види озброєння, які б спричинили для нього не аби які проблеми.Бог Тобі суддя,не я .
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24.04.2024 20:57 Ответить
Ви пане набагато гірші манкурта чи московита, бо виливаєте бруд на Німеччину, яка надала найбільше допомоги України, як у вигляді зброї, так і грошима, санкціями проти ворога, товарами для обездолених людей і прийому наших громадян, які спасаються від смерті і спасають своїх дітей - виїхавши до Німеччини, і жодної критики на своє керівництво країни, яке навпаки, всі гроші і всю допомогу партнерів розікрали і закатами в дороги, замість того, щоб захищати своїх громадян, щоб виробляти свою зброю. Я попрошу на майбутнє, коли будете щось комусь писати, то не "тикайте", майте повагу, я Вам не дозволяв переходити на ти і точно з Вми не пас гусей і не потребую Вашої поради, бо бачу зовсім інше!!!
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25.04.2024 07:26 Ответить
 
 