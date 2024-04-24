РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9712 посетителей онлайн
Новости Взяточники
2 431 11

За $3 тыс. обещал устроить мобилизованного в тыловую часть: Во Львове ГБР задержало военного

дбр

Военнослужащий территориального управления Военной службы правопорядка ВСУ на Львовщине требовал $3 тыс. у мобилизованного за помощь в переводе его в тыловую часть.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Мужчина проходил курс базовой общевойсковой подготовки в одной из воинских частей Ривненской области. Он обратился к должностному лицу службы правопорядка за консультацией относительно дальнейшего прохождения службы и назначения в воинскую часть.

Тот заверил, что за $3 000 может договориться с нужными людьми о его зачислении в воинскую часть, которая дислоцируется на Львовщине или Ривненщине. Мол, так мобилизованный сможет избежать отправки в зону боевых действий", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали фигуранта после получения всей суммы взятки во Львове.

Военному сообщено о подозрении.

Также читайте: Военный со Львовщины за $17 тыс. "продал" уклонисту место в делегации для выезда за границу. Его задержали, - СБУ. ФОТО

Автор: 

взятка (6149) ГБР (2968) Львовская область (2894)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
А говорят воевать некому... Профессиональные военные сидят в тыловой части, а воевать должны селяне, рабочие, и менеджеры.
показать весь комментарий
24.04.2024 14:42
+3
Начальник складу профі ? Він вміє принеси - подай. Краще спитати таких профі з якого боку треба підійти до автомата.
показать весь комментарий
24.04.2024 14:48
+3
Сейчас аншлаг в ДСНС и полицию... Даже удивился видя сколько легковых спецмашин стоит под дворами дорогих двухетажных коттеджей. Все вдруг захотели стать пожарными правда постоянно сидят по домам. Как говорится, мажорик спит а служба идет. Еще и льготы и квартиру без очереди им выдадут.
показать весь комментарий
24.04.2024 14:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А говорят воевать некому... Профессиональные военные сидят в тыловой части, а воевать должны селяне, рабочие, и менеджеры.
показать весь комментарий
24.04.2024 14:42 Ответить
Начальник складу профі ? Він вміє принеси - подай. Краще спитати таких профі з якого боку треба підійти до автомата.
показать весь комментарий
24.04.2024 14:48 Ответить
Таких мінімум 100 000.Женя Кошовий в Нацгвардії,наприклад....
показать весь комментарий
24.04.2024 14:53 Ответить
Крила... снаряди-
Танки - армія, гармати-

Безпілотні літальні апарвти-

Це подобається солдатам...
показать весь комментарий
24.04.2024 14:47 Ответить
Хто хоче боронити неньку України від рашистських загарбників, той буде воювати, а хто не хоче, той буде шукати причину та й ухилятись!
показать весь комментарий
24.04.2024 14:49 Ответить
Сейчас аншлаг в ДСНС и полицию... Даже удивился видя сколько легковых спецмашин стоит под дворами дорогих двухетажных коттеджей. Все вдруг захотели стать пожарными правда постоянно сидят по домам. Как говорится, мажорик спит а служба идет. Еще и льготы и квартиру без очереди им выдадут.
показать весь комментарий
24.04.2024 14:50 Ответить
демпінгнул і отримав, а брав би як усі від 10, було б чим поділитися.
показать весь комментарий
24.04.2024 15:26 Ответить
де-бе-ре все ще сидить у Львові після лютневого марафону-22?

молодці, так тримати)
показать весь комментарий
24.04.2024 16:07 Ответить
Чому ж "вимагав"? Якщо просто озвучив ціну?
показать весь комментарий
24.04.2024 16:40 Ответить
Добре, що в мене грошей немає. Навіть ці теми не парять)
показать весь комментарий
24.04.2024 18:02 Ответить
Це ж лише вступний внесок. Скільки сотень тисяч, мільйонів "проффесіоналів" вносять пожертв за тилові місця помісячно до общака зедєрмаківщини?
показать весь комментарий
26.04.2024 00:31 Ответить
 
 