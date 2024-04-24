За $3 тыс. обещал устроить мобилизованного в тыловую часть: Во Львове ГБР задержало военного
Военнослужащий территориального управления Военной службы правопорядка ВСУ на Львовщине требовал $3 тыс. у мобилизованного за помощь в переводе его в тыловую часть.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Мужчина проходил курс базовой общевойсковой подготовки в одной из воинских частей Ривненской области. Он обратился к должностному лицу службы правопорядка за консультацией относительно дальнейшего прохождения службы и назначения в воинскую часть.
Тот заверил, что за $3 000 может договориться с нужными людьми о его зачислении в воинскую часть, которая дислоцируется на Львовщине или Ривненщине. Мол, так мобилизованный сможет избежать отправки в зону боевых действий", - говорится в сообщении.
Правоохранители задержали фигуранта после получения всей суммы взятки во Львове.
Военному сообщено о подозрении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Танки - армія, гармати-
Безпілотні літальні апарвти-
Це подобається солдатам...
молодці, так тримати)