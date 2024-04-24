За $3 тыс. обещал устроить мобилизованного в тыловую часть: Во Львове ГБР задержало военного

Военнослужащий территориального управления Военной службы правопорядка ВСУ на Львовщине требовал $3 тыс. у мобилизованного за помощь в переводе его в тыловую часть.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Мужчина проходил курс базовой общевойсковой подготовки в одной из воинских частей Ривненской области. Он обратился к должностному лицу службы правопорядка за консультацией относительно дальнейшего прохождения службы и назначения в воинскую часть.

Тот заверил, что за $3 000 может договориться с нужными людьми о его зачислении в воинскую часть, которая дислоцируется на Львовщине или Ривненщине. Мол, так мобилизованный сможет избежать отправки в зону боевых действий", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали фигуранта после получения всей суммы взятки во Львове.

Военному сообщено о подозрении.

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