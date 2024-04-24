Украинцы больше всего из европейцев готовы защищать свою страну в условиях войны, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
Украина имеет самую высокую готовность воевать за свою страну среди европейских стран. В мире готовность защищать родину самая высокая в Армении и Саудовской Аравии.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного совместно социологической группой "Рейтинг" и Gallup International, сообщает Цензор.НЕТ.
В Украине тех, кто готов защищать свою страну, 62%. Тех, кто не готов - 33%. Не определились с ответом 4%.
В целом в мире наибольшую готовность в условиях войны воевать за свою страну демонстрируют респонденты из стран Азии.
Среди всех стран самый высокий уровень готовности воевать за родину продемонстрировали Армения (96%) и Саудовская Аравия (94%).
Также высокий уровень готовности граждан воевать за свою страну имеют, согласно опросу, Азербайджан, Грузия, Афганистан, Индия и Пакистан.
В странах Америки и Европы наибольший показатель неопределившихся.
Более высокую готовность воевать демонстрируют респонденты из стран Центрально-Восточной Европы, самую низкую - Южной. В целом меньше всего среди европейских стран готовы воевать за свое государство в Италии, Германии, Австрии, Испании, Болгарии.
В целом меньше всего тех, кто ответил, что готов воевать за свою страну, среди японцев.
Среди соседей Украины относительно большую готовность воевать за свою страну высказали в Молдове, где этот процент чуть больше половины. В Румынии и Польше процент готовности воевать несколько меньше половины опрошенных.
Опрос был проведен в течение октября-декабря 2023 года. В целом по всему миру было опрошено 40 428 человек. В Украине - около 1000 человек.
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Підозрюю, що в Європі не буде взагалі.
В США ще знайдуться відчайдухи.
Коли на третsй рік війни - не посадили жодного корупціноера ,який крав мільйони, жодного топа - який здав південь, жодного воєнкома за віллу в Іспанію , жодного ткшника за викрадення та смерті людей , жодного командира ,який посилав на смерть людей намарне , жодного тиловика - в якого мобілізовані живуть серед цвілі без ліків , яких не навчають належно меддопомоги та тактиці і стріляти він вчиться лише на нулі.
- то це не лицемірство - це просто інстинкт самозбереження , після того ,яки ти ховаєш своїх друзів та близьких ,смерть яких це не стільки заслуга московських вошей - скільки бездіяльність українских гнид....
якби було б стільки готових із зброєю то працівникам тцк не прийшлось ловити по вулицям або державі надання послуг
а щодо тцк то менша правда частина уже воювали... масово після поранення пропонували і хтось з реальних військових погоджувався щоб не повернутись назад або через зарплату...
На останньому - Японія-
Філіпіни... посередині...
А де фіни?
Та і до кордонів 91 воювати хочуть ледь не 90% опитаних.
Мені здається, як і при совку, коли ця країна буде розвалюватись - ніхто не вийде її захищати, бо держава перетворилась на ворога і вертухая для своїх громадян
А тепер хочете від них щоб вони вас захищали.... тільки щоб вони захищали їм потрібна зброя та нормальна підготовка...
Вони навіть не підозрюють, що у Європі йде війна з найстрашнішим злом у світі.