Украинцы больше всего из европейцев готовы защищать свою страну в условиях войны, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Украина имеет самую высокую готовность воевать за свою страну среди европейских стран. В мире готовность защищать родину самая высокая в Армении и Саудовской Аравии.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного совместно социологической группой "Рейтинг" и Gallup International, сообщает Цензор.НЕТ.

В Украине тех, кто готов защищать свою страну, 62%. Тех, кто не готов - 33%. Не определились с ответом 4%.

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В целом в мире наибольшую готовность в условиях войны воевать за свою страну демонстрируют респонденты из стран Азии.

Среди всех стран самый высокий уровень готовности воевать за родину продемонстрировали Армения (96%) и Саудовская Аравия (94%).

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Также высокий уровень готовности граждан воевать за свою страну имеют, согласно опросу, Азербайджан, Грузия, Афганистан, Индия и Пакистан.

В странах Америки и Европы наибольший показатель неопределившихся.

Более высокую готовность воевать демонстрируют респонденты из стран Центрально-Восточной Европы, самую низкую - Южной. В целом меньше всего среди европейских стран готовы воевать за свое государство в Италии, Германии, Австрии, Испании, Болгарии.

В целом меньше всего тех, кто ответил, что готов воевать за свою страну, среди японцев.

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Среди соседей Украины относительно большую готовность воевать за свою страну высказали в Молдове, где этот процент чуть больше половины. В Румынии и Польше процент готовности воевать несколько меньше половины опрошенных.

Опрос был проведен в течение октября-декабря 2023 года. В целом по всему миру было опрошено 40 428 человек. В Украине - около 1000 человек.