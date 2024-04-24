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Новости Война
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Украинцы больше всего из европейцев готовы защищать свою страну в условиях войны, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

шеврон

Украина имеет самую высокую готовность воевать за свою страну среди европейских стран. В мире готовность защищать родину самая высокая в Армении и Саудовской Аравии.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного совместно социологической группой "Рейтинг" и Gallup International, сообщает Цензор.НЕТ.

В Украине тех, кто готов защищать свою страну, 62%. Тех, кто не готов - 33%. Не определились с ответом 4%.

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В целом в мире наибольшую готовность в условиях войны воевать за свою страну демонстрируют респонденты из стран Азии.

Среди всех стран самый высокий уровень готовности воевать за родину продемонстрировали Армения (96%) и Саудовская Аравия (94%).

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Также высокий уровень готовности граждан воевать за свою страну имеют, согласно опросу, Азербайджан, Грузия, Афганистан, Индия и Пакистан.

опитування

В странах Америки и Европы наибольший показатель неопределившихся.

Более высокую готовность воевать демонстрируют респонденты из стран Центрально-Восточной Европы, самую низкую - Южной. В целом меньше всего среди европейских стран готовы воевать за свое государство в Италии, Германии, Австрии, Испании, Болгарии.

В целом меньше всего тех, кто ответил, что готов воевать за свою страну, среди японцев.

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Среди соседей Украины относительно большую готовность воевать за свою страну высказали в Молдове, где этот процент чуть больше половины. В Румынии и Польше процент готовности воевать несколько меньше половины опрошенных.

Опрос был проведен в течение октября-декабря 2023 года. В целом по всему миру было опрошено 40 428 человек. В Украине - около 1000 человек.

Автор: 

опрос (2819) Евросоюз (17060)


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Топ комментарии
+7
Ці "лицемірні" люди вже третій рік стримують орду. Яка ще країна Європи здатна на це?
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24.04.2024 15:12
+5
Але в тцк черг немає.Лицемірство.Європейці більш правдиві.
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24.04.2024 14:49
+5
Питання в опитуванні стоїть безумовно - так чи ні. Практика останніх двох років підтверджує результати опитування - переважна більшість громадян України так чи інакше долучена до війни. Як результат величезну, страшну (для ЄС) рашку возять рилом по асфальту ті на кого 24.02.2022 року ніхто б 0,5 цента не поставив.
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24.04.2024 15:24
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Але в тцк черг немає.Лицемірство.Європейці більш правдиві.
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24.04.2024 14:49 Ответить
Були черги.
Підозрюю, що в Європі не буде взагалі.
В США ще знайдуться відчайдухи.
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24.04.2024 14:51 Ответить
То на початку.То сотні тисяч максимум.Бо багато хто записувався в тероборону,тоді ще не знали.що буде війна довгою.Так буде і в Європі.Наші люди лицеміри і ще й займаються самообманом.
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24.04.2024 15:00 Ответить
Є таке. Тому не вірю цим соцопитуванням, тим більше на подібні теми.
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24.04.2024 15:04 Ответить
Ці "лицемірні" люди вже третій рік стримують орду. Яка ще країна Європи здатна на це?
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24.04.2024 15:12 Ответить
Без допомоги? Допомога має колосальне значення.Понад 60 відсотків це маячня.
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24.04.2024 15:14 Ответить
Питання в опитуванні стоїть безумовно - так чи ні. Практика останніх двох років підтверджує результати опитування - переважна більшість громадян України так чи інакше долучена до війни. Як результат величезну, страшну (для ЄС) рашку возять рилом по асфальту ті на кого 24.02.2022 року ніхто б 0,5 цента не поставив.
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24.04.2024 15:24 Ответить
Меншість долучена до війни.Не більшість.І нехай краще українці помирають.ніж громадяни ЄС.Там так вирішили і їм поки що вдається це продовжувати.
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24.04.2024 15:28 Ответить
Де там? На Україну напали, не на когось, ми вирішуємо битись чи ні і результати на табло - протри очі, чоловіче.
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24.04.2024 15:34 Ответить
В ЄС вирішили і в США вирішили по трішки підкидати зброї і грошей,ослабляючи москалів і щоб громадяни ЄС не воювали.Поки їм це вдається зробити.Цю що зараз техніку і зброю надають,чи мають надати,могли би ще в 22 році надати.Ті ж ракети ATACMS
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24.04.2024 15:38 Ответить
Зброя сама не воює, воюють люди, навіть без зброї - китайськими іграшками. Про шо і говорять результати опитування і шо відбувається в реальності - готовність битися.
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24.04.2024 15:47 Ответить
Це зрозуміло,але без зброї техніки і фінансів москалі би через пів року вже би захопили всю Україну.В тцк черг немає.а при таких відсотках мають бути.
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24.04.2024 15:57 Ответить
яка ще з країн Європи воює з рашистом , щоб робити подібні порівняння???
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24.04.2024 15:15 Ответить
Багато хто записувався в територіальну самооборону, бо повіривши владі, думали що таким чином не попадуть на фронт, а залишаться в своїх містах та селах. Знайшли кому вірити...
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24.04.2024 15:16 Ответить
І ще й платили тоді 30 тисяч.Потім непідготовлених з тероборони відправляли в реальну рубку.
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24.04.2024 15:20 Ответить
Мабуть, ти краще знаєш як військове керівництво мало зробити. Чи хочеш дорікнути і в кущі?
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24.04.2024 18:13 Ответить
Все правильно.Так і має бути.
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24.04.2024 18:45 Ответить
Дурна маячня. Усі хто йшов у ТРО у перші дні війни-йшов туди за зброєю, бо вважав що у той же день вже може доведеться стріляти по орках. А не для того, щоб не потрапити на фронт.
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24.04.2024 17:07 Ответить
Хотя от поляков такого "героизма" не ожидал,выродилась Речь Посполита.
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24.04.2024 14:52 Ответить
Це нормально.Ці відсотки це багато мільйонів.Їх все одно не можливо забезпечити і такі мільйонні війська жодна країна ЄС не потягне.
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24.04.2024 14:58 Ответить
Вони можуть за москальські гроші блокувати наші кордони, і казати що Україна порушує торгівельні угоди!!!
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24.04.2024 15:00 Ответить
А давайте почнемо з того, що готові воювати "за умов". А умови такі, що воювати ніхто не хоче. Я теж готовий, але не при цій владі і не при цих совкодрочерських структурах.
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24.04.2024 14:52 Ответить
Ну то так ого немає.Є чітко.а не за умов.
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24.04.2024 14:56 Ответить
Лицемірство править світом. Подібні опитування ніде ні про що.
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24.04.2024 14:54 Ответить
Нету? Очередь занимают за 3 часа до открытия!
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24.04.2024 14:56 Ответить
Особенно с монакской и лондонской теробороны.
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24.04.2024 15:00 Ответить
Це здоровий глузд .

Коли на третsй рік війни - не посадили жодного корупціноера ,який крав мільйони, жодного топа - який здав південь, жодного воєнкома за віллу в Іспанію , жодного ткшника за викрадення та смерті людей , жодного командира ,який посилав на смерть людей намарне , жодного тиловика - в якого мобілізовані живуть серед цвілі без ліків , яких не навчають належно меддопомоги та тактиці і стріляти він вчиться лише на нулі.

- то це не лицемірство - це просто інстинкт самозбереження , після того ,яки ти ховаєш своїх друзів та близьких ,смерть яких це не стільки заслуга московських вошей - скільки бездіяльність українских гнид....
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24.04.2024 15:20 Ответить
Наші люди неправдиво кажуть і себе самі дурять.Не всі звісно.але велика частина.
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24.04.2024 15:25 Ответить
Повністю згідний більшість з опитуваних готові тільки на так званому економічному фронті або в тилу...
якби було б стільки готових із зброєю то працівникам тцк не прийшлось ловити по вулицям або державі надання послуг
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24.04.2024 15:46 Ответить
Працівники тцк також на війну не хочуть.Більшість з низ не воювали.
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24.04.2024 15:47 Ответить
Мова не про них.... а про те що якби більше 50% були готові воювати то б приходилось робити цей цирк на вулицях...

а щодо тцк то менша правда частина уже воювали... масово після поранення пропонували і хтось з реальних військових погоджувався щоб не повернутись назад або через зарплату...
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24.04.2024 16:02 Ответить
Ну то не буде хотіти 50 відсотків воювати.
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24.04.2024 16:04 Ответить
вірмени на першому місті, це смішно. пам'яиаю как приковували ланцюгами молодих кулеметників за війну в карабаху 2020, щоб не втекли.
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24.04.2024 14:52 Ответить
Вірменія офіційно не визнавала Карабах ні як частину власної країни, ні як незалежну державу. Тому приклад не підходить
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24.04.2024 15:22 Ответить
На першому місці - Вірменя-
На останньому - Японія-

Філіпіни... посередині...

А де фіни?
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24.04.2024 14:53 Ответить
любі азійські народи не здатні по справжньому воювати
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24.04.2024 14:54 Ответить
Ну вірменів ми вже бачили, Азербайджан пукнув в їхню сторону вони і посипались, і почали кликати на допомогу московію!! Тож хто цей рейтинг провів якщо він брехливий!!!
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24.04.2024 14:56 Ответить
В 2 рази вище ніж на рашці, ось і причина чому на "Київ за три дні" вже третій рік ідуть.
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24.04.2024 14:56 Ответить
Причина зеленососа опитування "Рейтингу"
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24.04.2024 14:58 Ответить
Це як опитування про довжину пенісу...
Та і до кордонів 91 воювати хочуть ледь не 90% опитаних.
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24.04.2024 15:01 Ответить
Закрили кордони і розповідають, що кріпаки не проти.
Мені здається, як і при совку, коли ця країна буде розвалюватись - ніхто не вийде її захищати, бо держава перетворилась на ворога і вертухая для своїх громадян
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24.04.2024 15:04 Ответить
Очень показательньій график, особенно последние 4 страньі, Германия,Австрия,Италия,Япония, когдато страшная ось Берлин-Рим-Токио( кто мог подумать 80лет назад), теперь розовьіе пацифистические овечки, дали так по зубам что результат на графике. ТАК ЧТО ДОРОГИЕ СОЮЗНИКИ ДАВАЙТЕ ПОВТОРИМ И ЗАГОНИМ ЄТОГО НЕВМЕНЯЕМОГО МЕДВЕДЯ ЗА СИНИЙ ЛЕС НА МНОГО ВЕКОВ
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24.04.2024 15:08 Ответить
Абсолютно нормальне явище. Там цілком логічно вважають, що війна це справа військових та силовиків, які навчені для цього і які отримують за це чималу платню. Для того й потрібна армія, аби захищати країну та цивільних (які на відміну від військових) мають право самі вирішувати, як їм діяти - піти добровольцями, працювати в тилу чи стати біженцями.
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24.04.2024 15:12 Ответить
Коли є війна мають воювати всі так було ще з часів древнього Єгипту
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24.04.2024 15:42 Ответить
Ніколи не воюють всі, а тим паче, в *********, цивілізованому суспільстві у якому власне життя вважається найвищою цінністю і віддавати його за країну, віру, патріотичні гасла та якісь ідеали більшість не готова. Тому й тікають від війни туди, де безпечно вважаючи, що краще бути біженцем та емігрантом ніж воювати і отримують притулок та допомогу, бо в нормальних країнах розуміють, що не кожен може воювати.
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24.04.2024 15:49 Ответить
Всі ні але більшість має воювати має бути справедливість чому одні мають воювати а інші ухиляються і тікають, так вчиняють тільки повні виродки і тварини які не думають ні про долю держави ні про тих хто воює
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24.04.2024 16:00 Ответить
Підіть в Козин це скажіть,чи в інше елітне місце.
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24.04.2024 16:06 Ответить
Всі 30 років підтримували розброєння армії, знищення ***********, передачу рашці ракет.... відсутність навчання ...коли замість полігонів солдати будували дачі або плац замітали.... руйнування оборонпрому...

А тепер хочете від них щоб вони вас захищали.... тільки щоб вони захищали їм потрібна зброя та нормальна підготовка...
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24.04.2024 15:52 Ответить
Тепер ті кому будували,розповідають.як селяни мають родіну любіть.
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24.04.2024 16:07 Ответить
Не знаю як саудити а з вірменами розсмішили . Згадайте останню карабаську війну , як вони на камери скиглили щоб буть-хто пішов за них воювати . якщо в цьому заключається самопожертва то я тоді не знаю...
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24.04.2024 15:37 Ответить
кіт щоб створити видиму загрозу супротивнику стає боком і настовбичується щоб здаватись більшим і страшнішим, а по суті щоб його не атакували. Так і вірмени статистику та підняли що тільки 90річні бабці не погодились воювати.
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24.04.2024 18:25 Ответить
Ну найбільше це видно по тих хто незаконно втікає перетинає кордон, або по тих виродках, що топляться в тисі
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24.04.2024 15:41 Ответить
Італійці - такі італьяно веро.

Вони навіть не підозрюють, що у Європі йде війна з найстрашнішим злом у світі.
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24.04.2024 16:45 Ответить
Думаю это некорректные данные. Там грузины одни из самых воинственнных, но очередей в военкоматы в 2008м особо не было, хотя какую то мобилизацию таки провели. Ирак в одних из лидеров, но помним иракцев времён вторжения США, сказать чтоб большинство стало на защиту нельзя.
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24.04.2024 18:12 Ответить
Я б недовіряв цьому опиттаню. Це не про політичні смаки опитувати. Як проводилося опитування? В Саудівський Аравії - ну питали звісно тільки чоловіків. А в інших країнав - думаю що всіх питали. В Україні - близько 1000 осіб. Де вони їх знайшти? У ТРЦ у Київі. Опитування за телефоном? І, найголовніше, якій відсоток тіх опитиванних служить в у ЗСУ?
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24.04.2024 18:15 Ответить
 
 