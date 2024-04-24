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ВСП одобрил представление об увольнении с должности судьи Тандыра, который насмерть сбил нацгвардейца

тандир

Высший совет правосудия применил к судье Алексею Тандыру, который насмерть сбил нацгвардейца, дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении с должности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Высшем совете правосудия.

"24 апреля 2024 года Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия приняла решение о привлечении судьи Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра к дисциплинарной ответственности и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности", - говорится в сообщении.

Также смотрите: На заседании ВСП обнародовали новую запись с места смертельного ДТП с участием судьи Тандыра: "Это я его сбил? Как я мог его сбить?". ВИДЕО

Дело судьи Алексея Тандыра

Напомним, в ночь на 26 мая судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр в нетрезвом состоянии насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту в Киеве.

В ГБР сообщили, что судья отказался от прохождения осмотра.

Проект PROSUD сообшил, что ранее Тандыр отметился увольнением большого количества водителей, управлявших транспортом в пьяном виде.

В результате ДТП, устроенного судьей Тандыром, погиб 23-летний нацгвардеец Вадим Бондаренко. 27 мая Печерский районный суд в Киеве отправил под стражу судью Алексея Тандыра. Согласно экспертизе, бывший судья находился в состоянии алкогольного опьянения во время совершения ДТП.

Позже Тандыр попросил отправить его в армию вместо СИЗО.

Также читайте: Судья Тандыр, который насмерть сбил нацгвардейца, находясь в СИЗО, получает ежемесячно 63 тыс. грн зарплаты

Автор: 

увольнение (2673) Высший совет правосудия (568) Алексей Тандыр (30)


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Ну як так,суддя,знає ж що буває якщо їздити нетверезим...
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24.04.2024 14:55 Ответить
Так, питання: подання - це намір про звільнення, чи фактично звільнення?
Можна ж прийняти заяву, але не давати їй ходу.
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24.04.2024 14:57 Ответить
І весь цей час воно зарплатню ще одержувало??
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24.04.2024 15:10 Ответить
І буде одержувати надалі.
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24.04.2024 21:14 Ответить
То теперь ему карьеру психоаналитика надо осваивать. Как раз он же психологом собирался идти работать в армию, какой то командир военный ему даже приглашение написал.
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24.04.2024 14:57 Ответить
Майже рік мусолять справу, де з самого початку все очевидно.
Слів не вистачає, а виховання не дозволяє... 😡
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24.04.2024 15:31 Ответить
Рік мозок іпуть суспільству із цим кінченим покидьком, проте як жваво репресують патріотів, що не лижуть дупу владі, зокрема Червінського. Це свідчить про те, що попри формальне проголошення незалежності влада в нас досі постсовково-окупаційна, тому національно-визвольна боротьба триває не лише на зовнішньому фронті.
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24.04.2024 15:59 Ответить
 
 