ВСП одобрил представление об увольнении с должности судьи Тандыра, который насмерть сбил нацгвардейца
Высший совет правосудия применил к судье Алексею Тандыру, который насмерть сбил нацгвардейца, дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении с должности.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Высшем совете правосудия.
"24 апреля 2024 года Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия приняла решение о привлечении судьи Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра к дисциплинарной ответственности и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности", - говорится в сообщении.
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Дело судьи Алексея Тандыра
Напомним, в ночь на 26 мая судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр в нетрезвом состоянии насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту в Киеве.
В ГБР сообщили, что судья отказался от прохождения осмотра.
Проект PROSUD сообшил, что ранее Тандыр отметился увольнением большого количества водителей, управлявших транспортом в пьяном виде.
В результате ДТП, устроенного судьей Тандыром, погиб 23-летний нацгвардеец Вадим Бондаренко. 27 мая Печерский районный суд в Киеве отправил под стражу судью Алексея Тандыра. Согласно экспертизе, бывший судья находился в состоянии алкогольного опьянения во время совершения ДТП.
Позже Тандыр попросил отправить его в армию вместо СИЗО.
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Можна ж прийняти заяву, але не давати їй ходу.
Слів не вистачає, а виховання не дозволяє... 😡