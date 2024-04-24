Из-за дефицита электроэнергии сегодня с 18:00 до 22:00 ограничат потребление для бизнеса и промышленности, -"Укрэнерго"
Сегодня, 24 апреля с 18:00 до 22:00 будут применены контролируемые ограничения энергоснабжения промышленных потребителей (графики ограничения мощности).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НЭК "Укрэнерго".
Как отмечается, энергопитание объектов критической инфраструктуры и предприятий оборонного комплекса ограничиваться не будет.
"Ограничения потребления для бизнеса и промышленных предприятий будут равномерно распределены по всем регионам Украины", - отмечают в компании.
Необходимость ограничения энергоснабжения - следствие российских массированных ракетных и дроновых атак на украинские электростанции. Из-за ухудшения погодных условий в Украине ощутимо возросло потребление электроэнергии. В энергосистеме сохраняется дефицит мощности.
"Просим всех потребителей экономно потреблять электроэнергию. А промышленность и бизнес - максимально привлекать импорт электроэнергии и альтернативные источники питания", - добавляют в"Укрэнерго".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Як в місті (в городе) можна бізнес вимкнути???
МОЮ першу строчкуМій перший рядок ...
І Пітер і москва спалає-
І красна пресня...
Арбат-із садовим кільцем-
Згорять
Мордор їх доконає-
І їх пісні і пенсії...