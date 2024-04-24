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Из-за дефицита электроэнергии сегодня с 18:00 до 22:00 ограничат потребление для бизнеса и промышленности, -"Укрэнерго"

енергетика,електропідстанція

Сегодня, 24 апреля с 18:00 до 22:00 будут применены контролируемые ограничения энергоснабжения промышленных потребителей (графики ограничения мощности).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НЭК "Укрэнерго".

Как отмечается, энергопитание объектов критической инфраструктуры и предприятий оборонного комплекса ограничиваться не будет.

"Ограничения потребления для бизнеса и промышленных предприятий будут равномерно распределены по всем регионам Украины", - отмечают в компании.

Необходимость ограничения энергоснабжения - следствие российских массированных ракетных и дроновых атак на украинские электростанции. Из-за ухудшения погодных условий в Украине ощутимо возросло потребление электроэнергии. В энергосистеме сохраняется дефицит мощности.

Также читайте: Дефицит в энергосистеме: Украина третьи сутки подряд привлекает аварийную помощь из Европы, - "Укрэнерго"

"Просим всех потребителей экономно потреблять электроэнергию. А промышленность и бизнес - максимально привлекать импорт электроэнергии и альтернативные источники питания", - добавляют в"Укрэнерго".

Автор: 

промышленность (297) энергетика (2551) Укрэнерго (658)


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Топ комментарии
+4
опять каломойский крипту манить начал
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24.04.2024 15:03
+1
Один я не розумію як бізнес в місті можливо відімкнути від електроспоживання так, щоб я не постраджав і мене не відімкнули разом із бізнесом...?
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24.04.2024 15:03
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Скоть. Обмнежуй в с ********.
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24.04.2024 15:00 Ответить
Один я не розумію як бізнес в місті можливо відімкнути від електроспоживання так, щоб я не постраджав і мене не відімкнули разом із бізнесом...?
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24.04.2024 15:03 Ответить
Пришли на крупное предприятие (а у них 100% своя отдельная ТПшка), вырубили и опечатали. Может ещё как. На эту ТПшку идёт же откуда-то 10 кВ, там на выходе отрубили.
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24.04.2024 15:13 Ответить
промисловість - я розумію!
Як в місті (в городе) можна бізнес вимкнути???
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24.04.2024 15:15 Ответить
Читай первую строчку. Возможно так. Но я не утверждаю, я теоретизирую.
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24.04.2024 15:32 Ответить
Читай МОЮ першу строчку Мій перший рядок ...
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24.04.2024 15:34 Ответить
Мелкий у которого нет своей ТПшки и он подключен к "жилой" ТПшке - никак, насколько я понимаю.
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24.04.2024 15:43 Ответить
наоборот промышленность важнее бизнеса
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24.04.2024 16:21 Ответить
опять каломойский крипту манить начал
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24.04.2024 15:03 Ответить
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24.04.2024 15:06 Ответить
Згорить русня...
І Пітер і москва спалає-

І красна пресня...
Арбат-із садовим кільцем-

Згорять

Мордор їх доконає-

І їх пісні і пенсії...
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24.04.2024 15:10 Ответить
 
 