Из-за дефицита электроэнергии сегодня с 18:00 до 22:00 ограничат потребление для бизнеса и промышленности, -"Укрэнерго"

Сегодня, 24 апреля с 18:00 до 22:00 будут применены контролируемые ограничения энергоснабжения промышленных потребителей (графики ограничения мощности).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НЭК "Укрэнерго".

Как отмечается, энергопитание объектов критической инфраструктуры и предприятий оборонного комплекса ограничиваться не будет.

"Ограничения потребления для бизнеса и промышленных предприятий будут равномерно распределены по всем регионам Украины", - отмечают в компании.

Необходимость ограничения энергоснабжения - следствие российских массированных ракетных и дроновых атак на украинские электростанции. Из-за ухудшения погодных условий в Украине ощутимо возросло потребление электроэнергии. В энергосистеме сохраняется дефицит мощности.

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"Просим всех потребителей экономно потреблять электроэнергию. А промышленность и бизнес - максимально привлекать импорт электроэнергии и альтернативные источники питания", - добавляют в"Укрэнерго".