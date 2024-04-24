РФ может воспользоваться возможностью начать большое наступление на саммите НАТО в июле, - Atlantic Council

Российский диктатор Владимир Путин может воспользоваться возможностью начать большое наступление во время саммита НАТО в Вашингтоне в июле этого года, чтобы унизить Альянс. Украине и НАТО необходимо срочно выработать общее видение победы, вокруг которого Киев и союзники смогут сплотиться.

Об этом пишет Atlantic Counsil, передает Цензор.НЕТ.

"Учитывая, что российская пехота может проходить подготовку лишь в течение нескольких месяцев перед тем, как ее бросят в бой, а также тот факт, что Москва продолжает строить новые тренировочные объекты, вполне вероятно, что новое наступление совпадет или наложится на предстоящий юбилейный 75-й саммит НАТО в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля.

Согласно официальной российской пропаганде о том, что эта война ведется не только против Украины, но и против НАТО, и что это цивилизационная борьба против "коллективного Запада", Путин может воспользоваться возможностью начать большое наступление во время саммита в Вашингтоне с целью унизить Альянс именно в тот момент, когда он будет отмечать три четверти века сдерживания имперских амбиций Москвы", - отмечает Atlantic Counsil.

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Издание отмечает, что вместо того, чтобы бесконечно рассуждать о том или ином территориальном урегулировании или том, или ином соглашении на переговорах, Украине и НАТО необходимо срочно выработать общее видение победы, вокруг которого могли бы сплотиться Киев и его сторонники. Затем Соединенным Штатам, их союзникам и партнерам нужна стратегия с соответствующими ресурсами, которая позволит Украине достичь этой победы.

"В ближайшие месяцы администрация Байдена может изменить курс в отношении Украины. Если русские будут наступать в Украине, администрация будет иметь два варианта: продолжать курс и увеличить риск украинских потерь, или перейти от политики "столько, сколько потребуется" к подходу "все, что нужно украинцам, чтобы дать отпор россиянам", - пишет Atlantic Counsil.

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Отмечается, что это потенциально увеличит риск эскалации в отношениях с Россией, но также снимет электоральный риск быть обвиненным в провале политики США в Украине и одновременно даст Киеву шанс занять выгодную позицию для переговоров.

"Это лето, вероятно, станет решающим моментом в политике США в отношении Украины. В зависимости от того, что произойдет в ближайшие несколько месяцев, конфликт может перейти на неизведанную территорию", - резюмирует Atlantic Counsil.