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РФ может воспользоваться возможностью начать большое наступление на саммите НАТО в июле, - Atlantic Council

армія,російська

Российский диктатор Владимир Путин может воспользоваться возможностью начать большое наступление во время саммита НАТО в Вашингтоне в июле этого года, чтобы унизить Альянс. Украине и НАТО необходимо срочно выработать общее видение победы, вокруг которого Киев и союзники смогут сплотиться.

Об этом пишет Atlantic Counsil, передает Цензор.НЕТ.

"Учитывая, что российская пехота может проходить подготовку лишь в течение нескольких месяцев перед тем, как ее бросят в бой, а также тот факт, что Москва продолжает строить новые тренировочные объекты, вполне вероятно, что новое наступление совпадет или наложится на предстоящий юбилейный 75-й саммит НАТО в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля.

Согласно официальной российской пропаганде о том, что эта война ведется не только против Украины, но и против НАТО, и что это цивилизационная борьба против "коллективного Запада", Путин может воспользоваться возможностью начать большое наступление во время саммита в Вашингтоне с целью унизить Альянс именно в тот момент, когда он будет отмечать три четверти века сдерживания имперских амбиций Москвы", - отмечает Atlantic Counsil.

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Издание отмечает, что вместо того, чтобы бесконечно рассуждать о том или ином территориальном урегулировании или том, или ином соглашении на переговорах, Украине и НАТО необходимо срочно выработать общее видение победы, вокруг которого могли бы сплотиться Киев и его сторонники. Затем Соединенным Штатам, их союзникам и партнерам нужна стратегия с соответствующими ресурсами, которая позволит Украине достичь этой победы.

"В ближайшие месяцы администрация Байдена может изменить курс в отношении Украины. Если русские будут наступать в Украине, администрация будет иметь два варианта: продолжать курс и увеличить риск украинских потерь, или перейти от политики "столько, сколько потребуется" к подходу "все, что нужно украинцам, чтобы дать отпор россиянам", - пишет Atlantic Counsil.

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Отмечается, что это потенциально увеличит риск эскалации в отношениях с Россией, но также снимет электоральный риск быть обвиненным в провале политики США в Украине и одновременно даст Киеву шанс занять выгодную позицию для переговоров.

"Это лето, вероятно, станет решающим моментом в политике США в отношении Украины. В зависимости от того, что произойдет в ближайшие несколько месяцев, конфликт может перейти на неизведанную территорию", - резюмирует Atlantic Counsil.

Автор: 

НАТО (9948) россия (95352) наступление (202)


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Топ комментарии
+3
""У найближчі місяці адміністрація Байдена може змінити курс щодо України. Якщо росіяни будуть наступати в Україні, адміністрація матиме два варіанти: продовжувати курс і збільшити ризик українських втрат, або перейти від політики "стільки, скільки буде потрібно" до підходу "все, що потрібно українцям, щоб дати відсіч росіянам", - пише Atlantic Counsil."
------
У Байдена є непогані шанси підняти свій рейтинг перед виборами - діяти більш рішуче стосовно постачання озброєнь Україні та визначитися зі стратегією перемоги України, а не умовної її "не поразки".
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24.04.2024 15:28
+1
А шо они сейчас делают? Еще немного, и бои будут за Константиновку и Славянск.
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24.04.2024 15:23
+1
Дід Байден ,козу трохи водить з наданням далекобійної зброї , а за ним німці і т.д.
Потрібно діду трохи встряхнутись і не подивлятись на ботоксного телепка , мовляв щоб не ескалувати. Всю можливу зброю і ********** потрібно надавати без оглядування на х#йла , тоді й буде , щоб "Нє". От саме в такому разі можна й буде сказати :" Спасибі діду за победу за Перемогу !"
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24.04.2024 15:26
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А що заважає До .... довбанути так, щоб НЄ....
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24.04.2024 15:18 Ответить
Дід Байден ,козу трохи водить з наданням далекобійної зброї , а за ним німці і т.д.
Потрібно діду трохи встряхнутись і не подивлятись на ботоксного телепка , мовляв щоб не ескалувати. Всю можливу зброю і ********** потрібно надавати без оглядування на х#йла , тоді й буде , щоб "Нє". От саме в такому разі можна й буде сказати :" Спасибі діду за победу за Перемогу !"
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24.04.2024 15:26 Ответить
Байдена потрібно запросити в Україну!
Не тільки Трампа!
Добре запросити, потужно....
Зброя буде тоді і не тільки ППО ....
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24.04.2024 15:32 Ответить
Точить ворог плани-
Настирні ******...

Маски скинуті...

Але вони загинуть...
В історичній течії-

І Трамп і Маск-
Доречі...
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24.04.2024 15:19 Ответить
А шо они сейчас делают? Еще немного, и бои будут за Константиновку и Славянск.
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24.04.2024 15:23 Ответить
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24.04.2024 15:27 Ответить
"Враховуючи, що російська піхота може проходити підготовку лише протягом кількох місяців перед тим, як її кинуть у бій, а також той факт, що Москва продовжує будувати нові тренувальні об'єкти, цілком ймовірно, що новий наступ співпаде або накладеться на майбутній ювілейний 75-й саміт НАТО у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня. отже Україні потрібно докуя касетних *********** , та інших протипіхотних балванок і "летючих мишей"
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24.04.2024 15:28 Ответить
""У найближчі місяці адміністрація Байдена може змінити курс щодо України. Якщо росіяни будуть наступати в Україні, адміністрація матиме два варіанти: продовжувати курс і збільшити ризик українських втрат, або перейти від політики "стільки, скільки буде потрібно" до підходу "все, що потрібно українцям, щоб дати відсіч росіянам", - пише Atlantic Counsil."
------
У Байдена є непогані шанси підняти свій рейтинг перед виборами - діяти більш рішуче стосовно постачання озброєнь Україні та визначитися зі стратегією перемоги України, а не умовної її "не поразки".
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24.04.2024 15:28 Ответить
Цілком ймовірно, пів року наші «партнери» тягнули з допомогою, створивши серйозний дефіцит, нормального закону про мобілізацію так і не прийняли, моральний стан людей також на невисокому рівні. Гідра причаїлась і вичікувала саме цього моменту. Якби не люди з масовими донатами на FPV - фронт вже би був десь біля Дніпра. Ще одна надія тепер на «партнерів», що нарешті «роздуплились» і можливо вдасться щось змінити
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24.04.2024 15:32 Ответить
Щоб почати великий наступ - потрібно додатково мобілізувати до тих військ ,що вже є і набираються зараз на контракт , 300-500 тисяч московитів . І при цьому мобілізація має початися вже - щоб встигнути до липня .
Хтось чув оголошення про нової хвилі примуової мобілізації в Росії

Позавчора були спєціалісти по вакцинації , вчора по економіці - сьогодні пишуть воєнну АНАЛітіку .Така блін журналістика ...
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24.04.2024 15:32 Ответить
А що у нас? А у нас - 300 паспортунців!
"300 українців заблокували паспортний сервіс ДП «Документ» у Варшаві, вимагаючи видати їм паспорти, - соцмережі. Очевидці повідомляють, що мітингувальники домовилися зі співробітниками сервісу пропускати людей лише для подання документів. Отримати готові документи, включаючи права, не можна."
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24.04.2024 15:36 Ответить
Ох уж ці журнаглісти із своїми кричущими заголовками.
Насправді наступ вже є, і вже давно. І ніколи не зупинявся. І таким сами і буде лишатись, тобто повзучим, повільно прогризаючим.
Бо нічого іншого в позиційній війні бути не може. Лише якщо одна сторона буде переважати разів в 3-5 як по кількості, так і по якості, можливий якийсь "великий" наступ внаслідок міцного прориву. Що не світить жодній стороні.

Це все нагадує минулорічну епопею з так званим "контрнаступом", який ті ж західні ЗМІ накручували як великі прориви з величезними танковими колонами і клинами. А насправді пук-среньк та посунення лінії фронту на кілька кілометрів.
Тут буде те саме.
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24.04.2024 15:55 Ответить
 
 