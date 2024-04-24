РФ может воспользоваться возможностью начать большое наступление на саммите НАТО в июле, - Atlantic Council
Российский диктатор Владимир Путин может воспользоваться возможностью начать большое наступление во время саммита НАТО в Вашингтоне в июле этого года, чтобы унизить Альянс. Украине и НАТО необходимо срочно выработать общее видение победы, вокруг которого Киев и союзники смогут сплотиться.
Об этом пишет Atlantic Counsil, передает Цензор.НЕТ.
"Учитывая, что российская пехота может проходить подготовку лишь в течение нескольких месяцев перед тем, как ее бросят в бой, а также тот факт, что Москва продолжает строить новые тренировочные объекты, вполне вероятно, что новое наступление совпадет или наложится на предстоящий юбилейный 75-й саммит НАТО в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля.
Согласно официальной российской пропаганде о том, что эта война ведется не только против Украины, но и против НАТО, и что это цивилизационная борьба против "коллективного Запада", Путин может воспользоваться возможностью начать большое наступление во время саммита в Вашингтоне с целью унизить Альянс именно в тот момент, когда он будет отмечать три четверти века сдерживания имперских амбиций Москвы", - отмечает Atlantic Counsil.
Издание отмечает, что вместо того, чтобы бесконечно рассуждать о том или ином территориальном урегулировании или том, или ином соглашении на переговорах, Украине и НАТО необходимо срочно выработать общее видение победы, вокруг которого могли бы сплотиться Киев и его сторонники. Затем Соединенным Штатам, их союзникам и партнерам нужна стратегия с соответствующими ресурсами, которая позволит Украине достичь этой победы.
"В ближайшие месяцы администрация Байдена может изменить курс в отношении Украины. Если русские будут наступать в Украине, администрация будет иметь два варианта: продолжать курс и увеличить риск украинских потерь, или перейти от политики "столько, сколько потребуется" к подходу "все, что нужно украинцам, чтобы дать отпор россиянам", - пишет Atlantic Counsil.
Отмечается, что это потенциально увеличит риск эскалации в отношениях с Россией, но также снимет электоральный риск быть обвиненным в провале политики США в Украине и одновременно даст Киеву шанс занять выгодную позицию для переговоров.
"Это лето, вероятно, станет решающим моментом в политике США в отношении Украины. В зависимости от того, что произойдет в ближайшие несколько месяцев, конфликт может перейти на неизведанную территорию", - резюмирует Atlantic Counsil.
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Потрібно діду трохи встряхнутись і не подивлятись на ботоксного телепка , мовляв щоб не ескалувати. Всю можливу зброю і ********** потрібно надавати без оглядування на х#йла , тоді й буде , щоб "Нє". От саме в такому разі можна й буде сказати :" Спасибі діду за
победуза Перемогу !"
Не тільки Трампа!
Добре запросити, потужно....
Зброя буде тоді і не тільки ППО ....
Настирні ******...
Маски скинуті...
Але вони загинуть...
В історичній течії-
І Трамп і Маск-
Доречі...
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У Байдена є непогані шанси підняти свій рейтинг перед виборами - діяти більш рішуче стосовно постачання озброєнь Україні та визначитися зі стратегією перемоги України, а не умовної її "не поразки".
Хтось чув оголошення про нової хвилі примуової мобілізації в Росії
Позавчора були спєціалісти по вакцинації , вчора по економіці - сьогодні пишуть воєнну АНАЛітіку .Така блін журналістика ...
"300 українців заблокували паспортний сервіс ДП «Документ» у Варшаві, вимагаючи видати їм паспорти, - соцмережі. Очевидці повідомляють, що мітингувальники домовилися зі співробітниками сервісу пропускати людей лише для подання документів. Отримати готові документи, включаючи права, не можна."
Насправді наступ вже є, і вже давно. І ніколи не зупинявся. І таким сами і буде лишатись, тобто повзучим, повільно прогризаючим.
Бо нічого іншого в позиційній війні бути не може. Лише якщо одна сторона буде переважати разів в 3-5 як по кількості, так і по якості, можливий якийсь "великий" наступ внаслідок міцного прориву. Що не світить жодній стороні.
Це все нагадує минулорічну епопею з так званим "контрнаступом", який ті ж західні ЗМІ накручували як великі прориви з величезними танковими колонами і клинами. А насправді пук-среньк та посунення лінії фронту на кілька кілометрів.
Тут буде те саме.