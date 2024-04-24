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Франция предлагает ЕС ввести новые санкции по борьбе с российской дезинформацией, - Bloomberg

Санкції ЄС проти Росії

Франция предложила Евросоюзу ввести новые санкции, направленные против российской дезинформации и операций по вмешательству в выборы по всему миру.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Предложение Парижа позволит ЕС усилить санкции против физических и юридических лиц, вовлеченных в спонсируемую Россией дестабилизирующую деятельность по всему миру. Введение таких санкций уже поддержали Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды и Польша.

В документе говорится о том, что "дестабилизирующая деятельность, которую осуществляют связанные с Россией субъекты, также усилилась везде в Европе, поскольку российский режим принял меры, чтобы подорвать демократию, стабильность и верховенство права с помощью различных гибридных инструментов".

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В преддверии парламентских выборов в ЕС, которые состоятся в июне, Евросоюз сделал своим приоритетом борьбу с растущей волной российской дезинформации, которая стремится разделить союзников по таким вопросам, как поддержка Украины, и испортить отношения со странами так называемого Глобального Юга.

Предложение под руководством Франции позволит ЕС ввести санкции против преемников российской группы "Вагнера", которая стояла за предыдущими операциями по дезинформации, а также против всех, кто работает с ними или оказывает материально-техническую и финансовую поддержку.

Новый режим санкций будет нацелен на лиц, ответственных за угрозу стабильности, безопасности или суверенитету государств-членов ЕС или третьих стран путем подрыва выборов, верховенства права, содействия актам насилия или посредством использования информации и вмешательства.

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Автор: 

дезинформация (341) санкции (11254) Франция (3487) Евросоюз (17060)


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24.04.2024 15:46 Ответить
а в орбана спитали дозволу на блокування?
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24.04.2024 15:59 Ответить
Єдине що незрозуміло це чи Орбан є безпосереднім гальмом у Європі, чи він є мізком усієї гальмівної системи.
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24.04.2024 17:47 Ответить
 
 