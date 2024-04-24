Движение фур затруднено только на направлении ЧП "Гребенное-Рава-Руська" на границе с Польшей, - Госпогранслужба

По состоянию на сегодня, 24 апреля, движение для фур на границе с Польшей осложняется только в направлении пункта пропуска "Гребенное-Рава-Руська".

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко,информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Інтерфакс-Україна".

"Сейчас остается заблокированным или движение для грузовых транспортных средств усложняется только на одном направлении - в направлении пунктов пропуска "Гребенное - Рава-Руська". Сейчас, все-таки, на этом направлении есть возможность пересечения границы для фур в двух направлениях, но это ниже, чем пропускная способность, и чем было до блокирования движения", - сказал Демченко в эфире телемарафона в среду.

Спикер отметил, что до 21-го числа польские фермеры совсем не пропускали грузовые транспортные средства, которые направлялись из Украины в Польшу.

В ведомстве отметили, что за минувшие сутки в сторону Польши через "Раву-Руську" проехали более 60 фур. В сторону Украины на этом направлении пропускается вдвое больше, чем на въезд в Польшу, отметил Демченко.

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Также спикер напомнил, что уже разблокирован пункт пропуска "Ягодин", "крупнейшее инфраструктурное направление на границе с Польшей".

"Он практически вышел на те показатели, как было до блокирования движения", - добавил он.

20 апреля Госпогранслужба Украины сообщила, что польские фермеры прекратили блокировать фуры перед пограничными переходами "Медика - Шегини" и "Краковец-Корчова".

22 апреля в ведомстве сообщили о возобновлении движения грузовых автомобилей через пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" на украинско-польской границе.