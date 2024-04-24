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Новости
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Одобрение Сенатом США помощи для Украины будет иметь эффект сдерживания для всех авторитарных режимов, - Умеров

Рустем Умєров

Министр обороны Рустем Умеров прокомментировал решение Сената США по военной помощи для Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал Фейсбуке.

"Одобрение сегодня подавляющим большинством голосов Сената США чрезвычайно важной помощи для Украины - это мощный сигнал поддержки украинской борьбы за суверенитет и территориальную целостность. Это - эффект сдерживания для всех авторитарных режимов и защита демократии, прав человека и верховенства права как фундаментальных ценностей в мире", - подчеркнул он.

Украинский министр добавил, что решение Сената подтверждает стратегическое партнерство между Украиной и США на пути восстановления справедливого мира.

Умеров поблагодарил Конгресс США за двухпартийную поддержку Украины и укрепление международной безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол США Бринк о принятии законопроекта Сенатом: Благодарю за жизненно важную безопасность и другую помощь Украине

Напомним, верхняя палата Конгресса США во вторник, 23 апреля, приняла проект закона, который предусматривает помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также ответ на другие вызовы национальной безопасности США.

В минувшую субботу Палата представителей США приняла масштабный пакет законопроектов с иностранной помощью Украине, Израилю, Тайваню, а также с ответом на другие вызовы национальной безопасности Америки. Общая сумма предусмотренных ассигнований с иностранной помощью составляет $95 млрд, в том числе - более $60 млрд для Украины.

Автор: 

помощь (7758) Сенат США (498) Умеров Рустем (505)


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Топ комментарии
+5
ви самі вже режим влаштували.. авторитарніший ніж будь де-ін-де
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24.04.2024 16:36
+4
Поверни нормальну трансляцію Т2! Американці вже вказують, ''неавторитарний'' наш режим
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24.04.2024 16:46
+2
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24.04.2024 16:36
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Посадили авторитарні режими в калошу - це добре
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24.04.2024 16:29 Ответить
Схвалення Сенатом США допомоги для України матиме ефект стримування для всіх авторитарних режимів, - Умєров Джерело:

Так він ще і « великий мислітель»?! Таки глубока думки…

А як там з забезпеченням бійців трусами? Ще волонтери довозять?
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24.04.2024 20:04 Ответить
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24.04.2024 16:36 Ответить
ви самі вже режим влаштували.. авторитарніший ніж будь де-ін-де
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24.04.2024 16:36 Ответить
Поверни нормальну трансляцію Т2! Американці вже вказують, ''неавторитарний'' наш режим
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24.04.2024 16:46 Ответить
Умер О В
Уже давно
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24.04.2024 16:48 Ответить
Український міністр додав, що рішення Сенату підтверджує стратегічне партнерство між Україною та США
протів якого голосувала майже вся ВЗРада України у вересні 21 го року ,за підтримки всієї "антиукраїнської рашистської агентури" .котра при владі.в Україні
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24.04.2024 16:48 Ответить
Ну те що в авторитарному зеленому кублі свято, то ми зрозуміли. Красти не перекрасти.
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24.04.2024 16:50 Ответить
10% дадуть на зелений грабунок..щоб не підери не шкодили...решта лише товарною групою
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24.04.2024 17:07 Ответить
Умеров! шукай де Резніков - за "весільні непотрібні для ЗСУ МАВІКИ "- ЗА ЯЙЦЯ ЙОГО ЗОЛОТІ ПІДВІСИТИ!С
Ану забацай ще одни показове внутрішнє розслідування! Для понтів з інспекторами зі США
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24.04.2024 17:37 Ответить
Чому американці не контролюють як належить щоб їх гроші не розкрадали ( а вони це можуть) , не зрозуміло.
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24.04.2024 17:39 Ответить
 
 