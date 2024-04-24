Одобрение Сенатом США помощи для Украины будет иметь эффект сдерживания для всех авторитарных режимов, - Умеров

Министр обороны Рустем Умеров прокомментировал решение Сената США по военной помощи для Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал Фейсбуке.

"Одобрение сегодня подавляющим большинством голосов Сената США чрезвычайно важной помощи для Украины - это мощный сигнал поддержки украинской борьбы за суверенитет и территориальную целостность. Это - эффект сдерживания для всех авторитарных режимов и защита демократии, прав человека и верховенства права как фундаментальных ценностей в мире", - подчеркнул он.

Украинский министр добавил, что решение Сената подтверждает стратегическое партнерство между Украиной и США на пути восстановления справедливого мира.

Умеров поблагодарил Конгресс США за двухпартийную поддержку Украины и укрепление международной безопасности.

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Напомним, верхняя палата Конгресса США во вторник, 23 апреля, приняла проект закона, который предусматривает помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также ответ на другие вызовы национальной безопасности США.

В минувшую субботу Палата представителей США приняла масштабный пакет законопроектов с иностранной помощью Украине, Израилю, Тайваню, а также с ответом на другие вызовы национальной безопасности Америки. Общая сумма предусмотренных ассигнований с иностранной помощью составляет $95 млрд, в том числе - более $60 млрд для Украины.