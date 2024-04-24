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Сунак и Шольц заявили о совместной работе над вариантами использования замороженных российских активов

Сінак Ріші та Шольц Олаф

Британский премьер Риши Сунак и канцлер ФРГ Олаф Шольц договорились продолжать работу над поиском вариантов использования замороженных активов РФ.

Об этом говорится в опубликованном заявлении лидеров по итогам их переговоров в Германии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Інтерфакс-Україна.

"Мы преданы работе вместе и в рамках "Группы семи" для изучения вариантов, благодаря которым замороженные российские суверенные активы могут быть использованы для поддержки Украины в соответствии с нашими законодательными системами и международным правом", - говорится в заявлении, обнародованном на сайте Даунинг-стрит.

Сунак и Шольц также отметили, что будут оказывать значительное давление для снижения доходов России от энергоресурсов и других сфер, а также усиливать санкции и бороться с обхождением санкций.

Также читайте: 90% поступлений от замороженных активов РФ должны использоваться на оружие для Украины, - Боррель

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Шольц Олаф (905) Сунак Риши (129) замороженные активы (277)


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Ну які варіанти - на % закуповувати зброю для Украіни
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24.04.2024 16:42 Ответить
Тут, на лицях - консенсус...
Взяти!

Раді усі-
Консерватори і демократи!

Зброярі, ніби непредвзяті-

Забрати та поділити-

Зброя повинна дійти-
До свого потребителя...
Бо куди її діти?

Шепетівка цього хоче-

Та Козятин не поти-

Вінниця, Київ-
Одеса, Харків-
Та Дніпро...

Щоб ворога побити-
Йо...
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24.04.2024 16:56 Ответить
не знаю как Сунак а шольц это или агент рашки или ссыкливый *****!Мое решение не предоставлять Украине ракеты Taurus остается неизменным, - Шольц Источник:
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24.04.2024 17:46 Ответить
 
 