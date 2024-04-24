Сунак и Шольц заявили о совместной работе над вариантами использования замороженных российских активов
Британский премьер Риши Сунак и канцлер ФРГ Олаф Шольц договорились продолжать работу над поиском вариантов использования замороженных активов РФ.
Об этом говорится в опубликованном заявлении лидеров по итогам их переговоров в Германии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Інтерфакс-Україна.
"Мы преданы работе вместе и в рамках "Группы семи" для изучения вариантов, благодаря которым замороженные российские суверенные активы могут быть использованы для поддержки Украины в соответствии с нашими законодательными системами и международным правом", - говорится в заявлении, обнародованном на сайте Даунинг-стрит.
Сунак и Шольц также отметили, что будут оказывать значительное давление для снижения доходов России от энергоресурсов и других сфер, а также усиливать санкции и бороться с обхождением санкций.
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