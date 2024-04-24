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Почти 500 млн евро собрала Коалиция дронов для Украины, - министр обороны Латвии Спрудс
Коалиция дронов, инициированная Латвией, уже собрала почти 500 миллионов евро для Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщил министр обороны Латвии Андрис Спрудс, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, сейчас о совместной закупке дронов на 400 млн евро объявили Дания и Нидерланды.
Кроме того, 70 млн евро инвестирует Канада, 3 млн - Литва и, по меньшей мере, 10 млн - Латвия.
"И это только начало. Продолжаются активные переговоры с другими странами Коалиции дронов", - добавил Спрудс.
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https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин Горковенко live:
Збір коштів на снаряди для України організував 99-річний словацький ветеран.
Менш, ніж за 48 годин словаки зібрали понад 1 млн євро
Громадяни Словаччини організували краудфандингову кампанію для закупівлі артилерійських снарядів для України. Менш, ніж за 48 годин після її запуску було зібрано понад 1 мільйон євро.
💡Ідея краудфандингу народилася під час розмови журналіста словацької служби ВВС з 99-річним Отто Симко - ветераном Словацького національного повстання 1944 року проти нацистів, який пережив Голокост.
Я пережив Другу світову війну. Я воював у ній. Можу вам сказати, що не було сенсу домовлятися з Гітлером і не було сенсу домовлятися з Путіним, - зазначив Отто Симко у розмові з братиславським журналістом ВВС.