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Новости Помощь Украине
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Почти 500 млн евро собрала Коалиция дронов для Украины, - министр обороны Латвии Спрудс

дрони

Коалиция дронов, инициированная Латвией, уже собрала почти 500 миллионов евро для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил министр обороны Латвии Андрис Спрудс, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас о совместной закупке дронов на 400 млн евро объявили Дания и Нидерланды.

Кроме того, 70 млн евро инвестирует Канада, 3 млн - Литва и, по меньшей мере, 10 млн - Латвия.

"И это только начало. Продолжаются активные переговоры с другими странами Коалиции дронов", - добавил Спрудс.

Также читайте: Австралия присоединилась к "коалиции дронов" для Украины

Автор: 

коалиция (3823) Латвия (1330) дроны (3841)


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Топ комментарии
+13
Дякуємо, друзі.

https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин Горковенко live:

Збір коштів на снаряди для України організував 99-річний словацький ветеран.
Менш, ніж за 48 годин словаки зібрали понад 1 млн євро
Громадяни Словаччини організували краудфандингову кампанію для закупівлі артилерійських снарядів для України. Менш, ніж за 48 годин після її запуску було зібрано понад 1 мільйон євро.
💡Ідея краудфандингу народилася під час розмови журналіста словацької служби ВВС з 99-річним Отто Симко - ветераном Словацького національного повстання 1944 року проти нацистів, який пережив Голокост.
Я пережив Другу світову війну. Я воював у ній. Можу вам сказати, що не було сенсу домовлятися з Гітлером і не було сенсу домовлятися з Путіним, - зазначив Отто Симко у розмові з братиславським журналістом ВВС.
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24.04.2024 17:08
+11
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24.04.2024 17:09
+7
Дякуємо
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24.04.2024 17:09
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Тут один цап вонючий обіцяв мільйон дронів ...
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24.04.2024 16:56 Ответить
500 млн. євриків це більше мільйона fpv-шок хотілось би їх побачити в дії.
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24.04.2024 17:43 Ответить
Дякуємо, друзі.

https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин Горковенко live:

Збір коштів на снаряди для України організував 99-річний словацький ветеран.
Менш, ніж за 48 годин словаки зібрали понад 1 млн євро
Громадяни Словаччини організували краудфандингову кампанію для закупівлі артилерійських снарядів для України. Менш, ніж за 48 годин після її запуску було зібрано понад 1 мільйон євро.
💡Ідея краудфандингу народилася під час розмови журналіста словацької служби ВВС з 99-річним Отто Симко - ветераном Словацького національного повстання 1944 року проти нацистів, який пережив Голокост.
Я пережив Другу світову війну. Я воював у ній. Можу вам сказати, що не було сенсу домовлятися з Гітлером і не було сенсу домовлятися з Путіним, - зазначив Отто Симко у розмові з братиславським журналістом ВВС.
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24.04.2024 17:08 Ответить
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24.04.2024 17:09 Ответить
Дякуємо
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24.04.2024 17:09 Ответить
Зелені підери ау...чому люди маленької країни де населення менше Одеської області повинні витрачати свої податки на нас замість того щоб ви поділились гандони своїм нагрбованим?!
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24.04.2024 17:12 Ответить
А потом выйдет Зе и скажет что он купил не миллион дронов а пять. ОВАЦИИ от 73%
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24.04.2024 17:29 Ответить
Вийде Притула. І вже зовсім не має значення, що він збреше.
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24.04.2024 17:44 Ответить
Меньше думай о Зе, больше об Украине.
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24.04.2024 17:54 Ответить
Тільки дронами , гроші лядям зеленим не давайте , просимо !!!
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24.04.2024 19:25 Ответить
 
 