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Новости Помощь Украине
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Белый дом представит новый пакет помощи в течение нескольких часов или дней, это вопрос логистики, - Кулеба

дмитро,кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба надеется, что Штаты представят новый пакет помощи Украине в ближайшее время.

Об этом он заявил в интервью The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

Кулеба надеется, что Белый дом представит новый пакет вооружений "в течение нескольких дней, возможно - часов", и его доставка на фронт для украинских военных - это "лишь вопрос логистики".

Ранее сообщалось, что президент США Байден пообещал подписать законопроект о помощи Украине 24 апреля.

Также читайте: Сенат США проголосовал за сокращенную процедуру рассмотрения законодательного пакета помощи Украине

Автор: 

США (26381) Кулеба Дмитрий (2880)


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Кулібін вставив свої 5 копійок
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24.04.2024 16:53 Ответить
Там Подляк теж каже про затягування відї"їзду Залужного до Лондона - то про питання логістики...
Логістики про надходження допомоги на ставку Козира=трампьониша Єрмака під кришею Сирського?
Чи на справжню базу стратегічних рішень у Лондоні з Залужним та його командою військових аташе разом з генералами ПАРТНЕРІВ?
Маю надію, що не Єрмак буде рулити Сирським, а з Лондона партнери з Залужним. Й ми не дізнаємося про це, як про підсрачник "свободі слова" ЄРМАКОМАРАФЕТУ, але вірю ,що так буде !!!
Слава Україні! Геть агентів Кремля з влади ! СВОБОДУ ЧЕРВІНСЬКОМУ!
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24.04.2024 17:34 Ответить
Логістика коротенька - Пентагон сказав шо зброя піде з Європи - а США потім затарять склади
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24.04.2024 16:56 Ответить
А котра зараз година в Штатах? Я до того, чи вийшов вже пан Байден на роботу?
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24.04.2024 16:59 Ответить
Кулеба завше фкурсі!
Як добре, що в нас є такий Кулеба, а в них - нема!
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24.04.2024 17:04 Ответить
Кулеба! Закрий свою пастку! Розумію, що твій кукловід дєрмиак збирає бали! Постачання требує тиши! Нехай рашисти отримують звістки про постачання, а не з твоім, разом з дермаком віріщання - коли, що і куди постачання! Скільки на ваших за дермаком втрачених життів наших хлопців із за вашого верещення?
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24.04.2024 17:07 Ответить
Повідомляйе детальніше, рашисти вже моніторять це питання
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24.04.2024 18:09 Ответить
 
 