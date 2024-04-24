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Белый дом представит новый пакет помощи в течение нескольких часов или дней, это вопрос логистики, - Кулеба
Глава МИД Дмитрий Кулеба надеется, что Штаты представят новый пакет помощи Украине в ближайшее время.
Об этом он заявил в интервью The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.
Кулеба надеется, что Белый дом представит новый пакет вооружений "в течение нескольких дней, возможно - часов", и его доставка на фронт для украинских военных - это "лишь вопрос логистики".
Ранее сообщалось, что президент США Байден пообещал подписать законопроект о помощи Украине 24 апреля.
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Логістики про надходження допомоги на ставку Козира=трампьониша Єрмака під кришею Сирського?
Чи на справжню базу стратегічних рішень у Лондоні з Залужним та його командою військових аташе разом з генералами ПАРТНЕРІВ?
Маю надію, що не Єрмак буде рулити Сирським, а з Лондона партнери з Залужним. Й ми не дізнаємося про це, як про підсрачник "свободі слова" ЄРМАКОМАРАФЕТУ, але вірю ,що так буде !!!
Слава Україні! Геть агентів Кремля з влади ! СВОБОДУ ЧЕРВІНСЬКОМУ!
Як добре, що в нас є такий Кулеба, а в них - нема!