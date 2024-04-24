Белый дом представит новый пакет помощи в течение нескольких часов или дней, это вопрос логистики, - Кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба надеется, что Штаты представят новый пакет помощи Украине в ближайшее время.

Об этом он заявил в интервью The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

Кулеба надеется, что Белый дом представит новый пакет вооружений "в течение нескольких дней, возможно - часов", и его доставка на фронт для украинских военных - это "лишь вопрос логистики".

Ранее сообщалось, что президент США Байден пообещал подписать законопроект о помощи Украине 24 апреля.

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