Новой военной помощи США для Украины недостаточно для победы над Россией, - Кулеба

Возобновления военной поддержки США недостаточно для победы над Россией. Что остановит российских оккупантов - так это объединенный фронт всей Украины и всех ее партнеров.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, союзники Украины должны перейти от "выражения сочувствия и сострадания украинцам и обещаний помочь в восстановлении - к предотвращению гибели людей и разрушения страны".

Он отметил, что, восстановление военной помощи США после месяцев задержки в Конгрессе не будет достаточным для победы над Россией.

"Ни один отдельный пакет не может остановить россиян. Что остановит россиян - это объединенный фронт всей Украины и всех ее партнеров", - подчеркнул он.

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Кулеба также призвал Запад увеличить производство вооружений, как это сделала Украина, поскольку сейчас Россия выпускает примерно в десять раз больше оружия на фоне нехватки средств противовоздушной обороны в Киеве.

"Когда я вижу, чего достигла Россия в развитии оборонно-промышленной базы за два года войны, и чего достиг Запад, я думаю, что со стороны Запада что-то не так. Запад должен осознать, что эра мира в Европе закончилась", - добавил украинский министр.

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