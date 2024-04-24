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Новой военной помощи США для Украины недостаточно для победы над Россией, - Кулеба

дмитро,кулеба

Возобновления военной поддержки США недостаточно для победы над Россией. Что остановит российских оккупантов - так это объединенный фронт всей Украины и всех ее партнеров.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, союзники Украины должны перейти от "выражения сочувствия и сострадания украинцам и обещаний помочь в восстановлении - к предотвращению гибели людей и разрушения страны".

Он отметил, что, восстановление военной помощи США после месяцев задержки в Конгрессе не будет достаточным для победы над Россией.

"Ни один отдельный пакет не может остановить россиян. Что остановит россиян - это объединенный фронт всей Украины и всех ее партнеров", - подчеркнул он.

Также читайте: Белый дом представит новый пакет помощи в течение нескольких часов или дней, это вопрос логистики, - Кулеба

Кулеба также призвал Запад увеличить производство вооружений, как это сделала Украина, поскольку сейчас Россия выпускает примерно в десять раз больше оружия на фоне нехватки средств противовоздушной обороны в Киеве.

"Когда я вижу, чего достигла Россия в развитии оборонно-промышленной базы за два года войны, и чего достиг Запад, я думаю, что со стороны Запада что-то не так. Запад должен осознать, что эра мира в Европе закончилась", - добавил украинский министр.

Также читайте: Страны G7 определили конкретные шаги для помощи Украине в борьбе с Россией, - Кулеба

Автор: 

США (26381) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+21
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24.04.2024 17:20
+18
Кулеба! Чекаю звістку, що ти сам застрелився за таке вислів'є, як що ти українец, а так, засланий від рашки!
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24.04.2024 17:18
+14
Еще ничего не получили, но уже пошел обс*р.
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24.04.2024 17:21
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Ясен куи - може Європа шось підкине
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24.04.2024 17:16 Ответить
А на бруківку хватає?
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24.04.2024 19:07 Ответить
Кулеба! Чекаю звістку, що ти сам застрелився за таке вислів'є, як що ти українец, а так, засланий від рашки!
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24.04.2024 17:18 Ответить
Він підробляє Подляком - трампьониш Єрмак наказав щоб самому не свититися
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24.04.2024 17:30 Ответить
Кулебяка остаточно мізки свої скурив!
А чого не порівнює чого досягла Україна "у розбудові оборонно-промислової бази за два роки війни", чи це на Захід напали?
ЗЕмразі три роки тільки про шашлики думали, а тепер всі навкруги винні !!!!!?
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24.04.2024 17:39 Ответить
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24.04.2024 17:20 Ответить
А 17млдр від держави відправилось на "велике крадівництво"... Ще 2млрд - на "єдиний марафєт".
Пріорітети влади не змінні...
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24.04.2024 17:51 Ответить
Еще ничего не получили, но уже пошел обс*р.
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24.04.2024 17:21 Ответить
ну а на смародеріть?
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24.04.2024 17:31 Ответить
снаряд ? Вам який загорнуть 105 чи 155 ??
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24.04.2024 18:42 Ответить
Партнери повинні, а ми й далі будемо красти мільярдами бл.
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24.04.2024 17:22 Ответить
Вони нібито не радіють, а бісятся що нам зброю дали, а як скоріш, хочуть щоб вона зупинилася, ось яке їхнє ставлення до України і українців.
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24.04.2024 17:22 Ответить
Министру иностранных дел не хоже делать такие заявления.
Ибо он не министр Обороны и не Президент. Откуда ему Кулебе это знать?
Только если это заявление сделать попросил его Зеленский, не желая самому на этом палиться.
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24.04.2024 17:25 Ответить
Він сказав те, про що і так всі знають, але мовчать.
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24.04.2024 17:34 Ответить
кацап перднув
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24.04.2024 17:38 Ответить
І чим ти пишаєшся: тим, що кацап, чи тим, що перднув?
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24.04.2024 22:53 Ответить
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25.04.2024 08:59 Ответить
У Хрипатого і К* тепер задача втягнути Захід в війну....
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24.04.2024 18:18 Ответить
Так кулеба нічого не каже! Воно тільки транслює, що йому накаже його кукловід - дермак, який вже давно за доказами - рашисткий казачок.
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24.04.2024 18:27 Ответить
Кулеба заявляє від МЗС. Тому про себе скромно по-єрмаківськи: "...збільшити виробництво озброєнь, як це зробила Україна." Довго спали "з лопатами" - з вересня 2021-го.
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24.04.2024 17:26 Ответить
А більше *** буде. Вони ледве цей пакет проголосували.
На 24-й рік вони допомогли вирішити одну з двох рівноцінно важливих для оборони України проблем (якщо хтось не розуміє 1-озброєння, 2-особовий склад)
Цей рік ми ще якось протягнем, а далі що? Тут вже люди заїбались, а поповнення *** ма, як і власного виробництва зброї.
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24.04.2024 17:27 Ответить
Які ми, сизранчанину?
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24.04.2024 17:37 Ответить
Згинь тролех_йло.
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24.04.2024 17:54 Ответить
А по суті, кацапчику?
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24.04.2024 21:00 Ответить
Пан мав би знати, що у 2025 р. у США буде новообраний Президент.
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24.04.2024 18:44 Ответить
Ноябрь - выборы в США.
Конец 2024 - начало 2025: пакт по ЛБС.

Главный вопрос: можно ли избежать "пакта по ЛБС"?

Ответ: практически нет.

1. Победа президента демократа: отсутствие стратегической помощи - модель "ужаса без конца".

2. Победа Трампа: модель "быстрого конца": мгновенное рассечение территорий "за 24 часа".

3. Замена Трампа на рейганиста (Н. Хейли): победа Украины в войне.

Варианты 1 и 2 также не предполагают вступление в НАТО или расширение гарантий НАТО на территорию Украины.

Вопрос 2: "а если выиграет Байден, то пакт по ЛБС на стыке 2024-2025 будет подписан?"

Ответ: юридически нет, фактически - да.

Больших военных пакетов для Украины больше не будет, так что 2025 предварительно - в военной "пустоте".

Вашингтон ведёт Украину к "пакту по границам", не оставляя иной возможности урегулирования войны.

Иная возможность - расчет на собственное военное производство - уже недоступна.

Европа не даст достаточно вооружения. И финансов для покрытия экономических издержек.

Вопрос 3: "что с черными лебедями?"

Ответ: ничего.
Ничья внезапная "смерть" не изменит характера войны и её тенденции.

Из выбранной колеи невозможно выбраться - её придется доехать до конца.

Вопрос 4: "что делать?"

Ответ: наносить максимальный ущерб России точечными операциями, подрывая её финансовые возможности и реализуя действие "санкционного решета" иными методами - ударами по НПЗ, например.

Вопрос 5: "а почему случится тупик?"

Ответ: Вашингтон не поставит оружие нового поколения, т.е. не произойдет технологический прорыв в войне, а в параметре имеющихся ресурсов и потенциалов продвижение сторон невозможно
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24.04.2024 19:27 Ответить
А кто этот CYNIC? Пару дней назад тут уже было оттуда что-то подобное - мягко говоря, критиковали.
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24.04.2024 19:43 Ответить
Это не оракул. Один из множества телеграм-каналов. И верить ему не нужно. Рассмотреть как одну из точек зрения.
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24.04.2024 20:06 Ответить
Зразу нити, ще не не вспіли передати, тьху зелена гидота. Для перемоги потрібно чим раніше позбавитись зепідарів.
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24.04.2024 17:27 Ответить
Воно закликає захід збільшити виробництво зброї так як це зробила Україна, тобто згорнути всі ракетні програми, щаїбать перевірками весь опк, та класти бруківку, сук6 росто влада у6обків
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24.04.2024 17:29 Ответить
Враховуючи той факт, що кацапи на війну витратили вже десь під 200 млрд дол, то вони зупинятись не збираються. А грошей там ще Є, тим більше кожен день прилітають від продажу. То що говорити вже за ці 61 млрд? І те, що з цього траншу ще й країну утримувати треба, що не робиться на параші... То це виходить просто крихти, хоч і не зайві.
А, а якби влада ще й не крала...
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24.04.2024 17:29 Ответить
Які 200млрд, дурнику?
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24.04.2024 17:38 Ответить
а скільки? у кацапів тільки на цей рік близько 120 лярдів закладено на військові витрати. принаймні гуляли такі цифри, хоча насправді може бути набагато більше, бо там всі дані зараз засекречені... а так, то в каців у мирний час щорічні видатки на оборону були в межах 75 лярдів. і це тоді були відкриті цифри. хоча теж не факт, що вони тоді були повністю відкриті, бо каци реально готувались до війни протягом багатьох років. тож і з початку їхнього "сво" цапи вже витратили мабуть набагато більше, ніж 200 лярдів...
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24.04.2024 17:54 Ответить
Та воно просто туподурне.
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24.04.2024 17:56 Ответить
Гуляли, може, не факт....
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24.04.2024 20:57 Ответить
та факт, факт..
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24.04.2024 21:10 Ответить
Це фрази з коментаря. До речі, Вашого. Чи не впізнали?
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25.04.2024 00:04 Ответить
Згинь, нечиста істота!
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25.04.2024 13:34 Ответить
Рота помий, бо руський дух пре. З приводу суми тобі нема чого сказати?
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25.04.2024 13:53 Ответить
Сволота без мізкова.
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24.04.2024 17:55 Ответить
А по суті, кацапчику?
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24.04.2024 20:58 Ответить
Ти просто довбойоб упоротий.
Є Що мені ще сказати?
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25.04.2024 13:32 Ответить
Якщо нема що сказати, то чого лізеш? Дурість свою кацапську показати?
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25.04.2024 13:52 Ответить
Таке враження, що їм ця допомога не потрібна. Замість подяки розганяється- "А нам все мало". Кампашка "Наше м*ясо ваша зброя"(вибачте але так воноє) теж не пройде бо треба -" Один воює а десять на нього працюють" От тільки на нього а не на ворюг.
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24.04.2024 17:30 Ответить
взагалі-то в оригінальному інтерв'ю цілий розділ присвячений подяці. ну і очевидно ж, що цієї допомоги досить, щоб ледь-ледь дотягнути до наступного року - чи Кулебі краще обіцяти другий контрнаступ і перемогу через пару місяців? Все він правильно сказав.
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24.04.2024 17:53 Ответить
вже багато хто в ЗМІ, в тому числі і у західних, а, можливо, не в тому числі, а навіть в першу чергу у західних ЗМІ вже почали появлятись статті про новий контрнаступ України, бо пакет виділили.. писаки срані..
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24.04.2024 17:57 Ответить
Він видно гундосіще не слухає по вечорам, у того всього достатньо, наш впк працює в пʼять змін, десять днів на добу, рівень жирів з гектара зябі росте і шириться. І іноземні війська нам теж без потреби.
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24.04.2024 17:49 Ответить
73 відсотки дегенератів ..........Вибрали собі дипломатію чебуречників і пройдисвітів. Воно ще й не довольне! Заткни пельку і працюй ,щоб було більше зброї. Тільки тихо!
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24.04.2024 17:49 Ответить
Ну чьо зебилы такие тупые. Амеры с 22-го года им талдычат, шо какой на.ер наступать . Перемалывать в обороне кацапские силы и так до 2025 года, пока кацапы сами сдуются... Тогда можно поднакопить вооружений для наступления и полностью освободить наши территории. Когда этого дурака , как дурочку вересчучку, главзеб уже попинает.
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24.04.2024 17:51 Ответить
сложно сказать что там тайно талдычат амеры, но план "стать в оборону и ждать, пока кацапы сдадутся" мог бы сработать в 2022. Сейчас время на стороне кацапов и как раз это они могут стать в оборону и тупо ждать, постреливая иногда ракетами.
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24.04.2024 18:09 Ответить
Кацапы остановятся, знамо перец , шо локальный контр удар, по улучшению наших позиций. Но кровь из-носу - перемалывать, перемалывать и еще раз перемалывать кацапресурсы, пока мы не начнем чмырить ластоногих ааленей. Конечно же, как я упоминал, амеры поднакопят для этого военную помощь. Кагбэ я и говорю, шо тупые зебилы не понимают посыл.
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24.04.2024 18:28 Ответить
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24.04.2024 17:54 Ответить
Гнати вас погань зелену з влади, тоді і переможемо.
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24.04.2024 17:54 Ответить
Так Америка і не хоче поразки кацапії
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24.04.2024 17:54 Ответить
"Що зупинить росіян - то це об'єднаний фронт всієї України й всіх її партнерів" Джерело:

А що ж ви для цього зробили? Зруйнували двопартійну підтримку України в США так, що пів року не могли проголосувати пакет допомоги? Розсварилися майже з усіма країнами-партнерами? Заблокували роботу парламентської дипломатії? Звільнили професійних дипломатів і попризначали якесь сміття, але корисне для себе?
Потужно! (с)
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24.04.2024 17:56 Ответить
Двопартійні, або однопартійні делегації і окремі делегати тут бувають нерідко.

Не вигадуйте. Вже ж пояснили - то амерські тертя там. Або їхня спільна вистава.
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24.04.2024 18:51 Ответить
шкандаль!!!! у пакеті від США немає лопат!!!!!
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24.04.2024 17:59 Ответить
Якщо кацапськи шлендри не мають наміру перемагати, то звісно ім все не так
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24.04.2024 18:12 Ответить
"-святе ж оп-не ніщенство. денги давай! давааай денгиии!"
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24.04.2024 18:15 Ответить
Це очікуванний скулеж ...від ОПи 🤡...зброя для ЗСУ їх терміни на Банковій не рятує ...
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24.04.2024 18:27 Ответить
Супер дипломатия,и ключи от квартиры,где деньги лежат.
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24.04.2024 18:28 Ответить
Який смисл вкладає міністр в свої слова "перемога над росією"? І потім пише про "зупинити окупантів" Це ж не мова дипломата а якесь словоблудство.
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24.04.2024 18:28 Ответить
недостаточно, конечно. Но может быть вы на третьем году войны все таки построите хотя бы патронный завод
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24.04.2024 18:38 Ответить
Дався Вам той патронний з-д. Патрони виробляються децентралізовано, на декількох базах.
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24.04.2024 18:47 Ответить
Чого накинулись на Кулєбу ?? Людина завляє побажання вже наперед. Правильно робить.
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24.04.2024 18:46 Ответить
Дэнги давай! Давай дэнги!
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24.04.2024 19:12 Ответить
Коли вже ця тварюка замовкне?? Кулєба - найогидніша істота в zеленому кодлі!
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24.04.2024 19:25 Ответить
Кулеба правильно говорит. Если не требовать, ничего не будут делать.
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24.04.2024 19:31 Ответить
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25.04.2024 09:00 Ответить
 
 