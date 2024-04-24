Новой военной помощи США для Украины недостаточно для победы над Россией, - Кулеба
Возобновления военной поддержки США недостаточно для победы над Россией. Что остановит российских оккупантов - так это объединенный фронт всей Украины и всех ее партнеров.
Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, союзники Украины должны перейти от "выражения сочувствия и сострадания украинцам и обещаний помочь в восстановлении - к предотвращению гибели людей и разрушения страны".
Он отметил, что, восстановление военной помощи США после месяцев задержки в Конгрессе не будет достаточным для победы над Россией.
"Ни один отдельный пакет не может остановить россиян. Что остановит россиян - это объединенный фронт всей Украины и всех ее партнеров", - подчеркнул он.
Кулеба также призвал Запад увеличить производство вооружений, как это сделала Украина, поскольку сейчас Россия выпускает примерно в десять раз больше оружия на фоне нехватки средств противовоздушной обороны в Киеве.
"Когда я вижу, чего достигла Россия в развитии оборонно-промышленной базы за два года войны, и чего достиг Запад, я думаю, что со стороны Запада что-то не так. Запад должен осознать, что эра мира в Европе закончилась", - добавил украинский министр.
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А чого не порівнює чого досягла Україна "у розбудові оборонно-промислової бази за два роки війни", чи це на Захід напали?
ЗЕмразі три роки тільки про шашлики думали, а тепер всі навкруги винні !!!!!?
Пріорітети влади не змінні...
Ибо он не министр Обороны и не Президент. Откуда ему Кулебе это знать?
Только если это заявление сделать попросил его Зеленский, не желая самому на этом палиться.
На 24-й рік вони допомогли вирішити одну з двох рівноцінно важливих для оборони України проблем (якщо хтось не розуміє 1-озброєння, 2-особовий склад)
Цей рік ми ще якось протягнем, а далі що? Тут вже люди заїбались, а поповнення *** ма, як і власного виробництва зброї.
Конец 2024 - начало 2025: пакт по ЛБС.
Главный вопрос: можно ли избежать "пакта по ЛБС"?
Ответ: практически нет.
1. Победа президента демократа: отсутствие стратегической помощи - модель "ужаса без конца".
2. Победа Трампа: модель "быстрого конца": мгновенное рассечение территорий "за 24 часа".
3. Замена Трампа на рейганиста (Н. Хейли): победа Украины в войне.
Варианты 1 и 2 также не предполагают вступление в НАТО или расширение гарантий НАТО на территорию Украины.
Вопрос 2: "а если выиграет Байден, то пакт по ЛБС на стыке 2024-2025 будет подписан?"
Ответ: юридически нет, фактически - да.
Больших военных пакетов для Украины больше не будет, так что 2025 предварительно - в военной "пустоте".
Вашингтон ведёт Украину к "пакту по границам", не оставляя иной возможности урегулирования войны.
Иная возможность - расчет на собственное военное производство - уже недоступна.
Европа не даст достаточно вооружения. И финансов для покрытия экономических издержек.
Вопрос 3: "что с черными лебедями?"
Ответ: ничего.
Ничья внезапная "смерть" не изменит характера войны и её тенденции.
Из выбранной колеи невозможно выбраться - её придется доехать до конца.
Вопрос 4: "что делать?"
Ответ: наносить максимальный ущерб России точечными операциями, подрывая её финансовые возможности и реализуя действие "санкционного решета" иными методами - ударами по НПЗ, например.
Вопрос 5: "а почему случится тупик?"
Ответ: Вашингтон не поставит оружие нового поколения, т.е. не произойдет технологический прорыв в войне, а в параметре имеющихся ресурсов и потенциалов продвижение сторон невозможно
А, а якби влада ще й не крала...
Є Що мені ще сказати?
А що ж ви для цього зробили? Зруйнували двопартійну підтримку України в США так, що пів року не могли проголосувати пакет допомоги? Розсварилися майже з усіма країнами-партнерами? Заблокували роботу парламентської дипломатії? Звільнили професійних дипломатів і попризначали якесь сміття, але корисне для себе?
Потужно! (с)
Не вигадуйте. Вже ж пояснили - то амерські тертя там. Або їхня спільна вистава.