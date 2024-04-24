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Новости Помощь Украине
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У США есть один запасной Patriot, который могут поставить Украине, - Кулеба

patriot

Соединенные Штаты, вероятно, могут поставить Украине комплекс ПВО Patriot.

Об этом в интервью The Guardian заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

По данным издания, Греция и Испания сейчас рассматривают возможность поставки Patriot Украине. Этими системами также обладают Польша и Румыния.

Кулеба заявил, что восьмая система может поступить Украине от США.

"Я думаю, что американская армия, вероятно, имеет один запасной (комплекс Patriot. - Ред.)", - отметил министр.

Кулеба сказал, что переговоры по Patriot были сложными, поскольку партнеры торговались относительно компенсации.

"Я не сомневаюсь, учитывая прогресс, которого мы достигаем, что Patriot прибудут, и Германию следует похвалить за то, что она сделала первый шаг", - добавил он.

Также читайте: Германия призывает США предоставить Украине еще один Patriot, - Bloomberg

Автор: 

ПВО (2704) США (26381) Кулеба Дмитрий (2880) Patriot (263)


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Топ комментарии
+7
Які нещасні....добре що хоть у нас не попросили
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24.04.2024 17:22
+6
Так не працює. Країна, яка кладе на міжнародно прийняті норми, залишається за межами цивілізованих країн, не вступає ні в НАТО, ні в ЄС і не отримує допомоги. Про що і було завуальовано повідомлено.
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24.04.2024 17:49
+4
Кулєба, віднови консульські послуги громадянам України. Бо може статися, що зменшеній копії параші Петріоти перестануть давати. До речі, кацапи розумніші. Вони такого крінжу з консульськими послугами у 2022 році не творили. Тому переважна більшість тих, що виїхали, таки повернулися. І пішли у армію за бабло, а не з-під палки. І дотепер йдуть кожного місяця по 20 тисяч.
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24.04.2024 17:28
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Які нещасні....добре що хоть у нас не попросили
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24.04.2024 17:22 Ответить
У вас - это у кого?
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24.04.2024 17:40 Ответить
У Петра на городі ще з 1945 один Patriot закопаний. Каже добре що не просять його викопати, бо картопля посаджена
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24.04.2024 17:52 Ответить
Вообще-то американцам и самим еще их не хватает.

https://defence-ua.com/army_and_war/u_ssha_rozkrili_kilkist_batarej_patriot_j_teper_jasno_chomu_voni_na_vagu_zolota-12480.html У США розкрили кількість батарей Patriot й тепер ясно чому вони "на вагу золота" | Defense Express
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24.04.2024 18:36 Ответить
Кулеба вимацав!- оце нюх - в розвідку!
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24.04.2024 17:22 Ответить
ЩОСЬ В ЛІСІ ЗДОХЛО. З 60 КОМПЛЕКСІВ Є 1 ЗАПАСНИЙ. дАДУТЬ СКАЖЕМО ВЕЛИЧЕЗНЕ СПАСИБІ.
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24.04.2024 17:23 Ответить
Не дадуть! Хто ж віддасть запасне колесо?
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24.04.2024 17:29 Ответить
Всього армія США має 1106 пускових установок Patriot. У 2023 році на озброєнні було 480.
Одна Батарея це 4 ПУ.
https://en.wikipedia.org/wiki/MIM-104_Patriot The US Army operates a total of 1,106 Patriot launchers. In 2023, 480 were in service.
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24.04.2024 17:34 Ответить
Ось https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3252782/185-billion-in-additional-security-assistance-for-ukraine/ цей PDA містив 1 батарею петріот (4 пускові) - ціна приблизно 500млн
Нідерланди дали 2 пускові, та Німмечина 10 пускових
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24.04.2024 18:11 Ответить
https://defence-ua.com/army_and_war/u_ssha_rozkrili_kilkist_batarej_patriot_j_teper_jasno_chomu_voni_na_vagu_zolota-12480.html У США розкрили кількість батарей Patriot й тепер ясно чому вони "на вагу золота" | Defense Express

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24.04.2024 18:38 Ответить
Кулєба, віднови консульські послуги громадянам України. Бо може статися, що зменшеній копії параші Петріоти перестануть давати. До речі, кацапи розумніші. Вони такого крінжу з консульськими послугами у 2022 році не творили. Тому переважна більшість тих, що виїхали, таки повернулися. І пішли у армію за бабло, а не з-під палки. І дотепер йдуть кожного місяця по 20 тисяч.
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24.04.2024 17:28 Ответить
Навпаки треба ще заблокувати рахунки і арештувати нерухомість. Не повертаються - конфіскувати.
Їм покласти на країну то і країна має покласти на них...
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24.04.2024 17:43 Ответить
Так не працює. Країна, яка кладе на міжнародно прийняті норми, залишається за межами цивілізованих країн, не вступає ні в НАТО, ні в ЄС і не отримує допомоги. Про що і було завуальовано повідомлено.
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24.04.2024 17:49 Ответить
Завуальовано повідомлено що "продовжуйте їх щемити". Нікому не цікаво годувати мордатих бєжєнцав, коли вже навіть пішли розмови про європейські війська в Україні.
А порядок видачі документів кожна країна вирішує суверенно, ви ж не обурюєтесь що з вас вимагають довідку про несудимість чи відсутність кредитів.
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24.04.2024 18:31 Ответить
😊 Ніт! Там пояснили, що взяли до уваги. А ще, що не роблять різниці між чоловіками та жвнками, чи військовозобов'язаними і пенсіонерами. Навчіться читати те, що пише і не фантазуйте. Західна демократія сильна принципами. Рівність - один з них.
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24.04.2024 18:47 Ответить
покласти на них і відібрати у них - то трохи різні речі.

Є два види держав.

Перший - це середньовічна модель стаціонарного бандита, коли держава є власником життя своїх підданих.

Другий - це об'єднання вільних людей, які делегують певним вибраним людям повноваження вчиняти якісь дії від імені колективу
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24.04.2024 18:02 Ответить
Ваші "вільні люди" мають всі шанси вільно опинитися в тайзі де будуть вільно рубати йолки за вільну миску баланди.
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24.04.2024 18:34 Ответить
шанси лежати трупом під Бахмутом набагато нижчі ?
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24.04.2024 18:45 Ответить
В демагогію ми всі вмієм.
А вибір доволі простий - вони або будуть лежать трупами під Бахмутом, або відправлять тебе рубать йолки. Третього нема.
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24.04.2024 19:04 Ответить
йолки - то удавана перспектива, а якшо 55-річний Василь з села потрапить в учебку, то його ніколи звідти не купить командир, який кричить "За мною!!!" і береже бійців. Бо нах тому командиру такий воїн.

Його з учебки купить той совковий командир, який буде кричати "Вперед !!!" і йому пох, скільки м'яса він покладе
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24.04.2024 18:49 Ответить
З'їзди в Бучу і подивись на "уявну перспективу".
Дивує що комусь це ще треба пояснювати на третьому році війни...
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24.04.2024 19:06 Ответить
А поки Лисого не буде в окопі, то оті всі "Вперед !!!" - то до сраки.

Коли Лисий буде кричати "За мною !!!", тоді і поговоримо.

Бо рівність Бучі якась не рівна виходить.

Лисий в Бучі опинитись не сцить чомусь. Чому в Бучі має боятись опинитись 55-річний Василь з Хмельницької області ?
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24.04.2024 19:20 Ответить
Гарно стелеш.
Тільки це треба тебе питать - чому ти з Лисим не сците опинитися в Бучі. І плюс агітуєте Василя з Хмельницької області що під кацапами йому буде прям рай...
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24.04.2024 19:57 Ответить
ба мені більше, ніж Василю, а всьому 95 кварталу на 15 років менше, ніж Василю.

А того Василя не я агітую. Того Василя замість Лисого женуть.
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24.04.2024 20:19 Ответить
Ну як же "не агітуєш"? Прямо пишеш що Василю в Бучі нічого не грозить, як і Лисому.
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24.04.2024 20:24 Ответить
якого хрєна Василь 55-річний з Хмельницькоъ області опиниться в Бучі і якого хрєна в Бучі не опиниться весь 40-річний Квартал ?
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24.04.2024 20:48 Ответить
Трохи не правда. Мова йде про рівність і справедливість. Мобілізаціцні заходи зелених цього не передбачають. Тому потрібно змінити принцип з "я начальник і мені все можна, бо аи - холопи" на "ми всі - в одному човні. І вигрібати будемо разом". Запам'ятайтк еарешті, маленька диктатура ніколи не переможе велику. Це аксіома.
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24.04.2024 18:51 Ответить
Гарні слова не замінять гарний гарматний постріл.
Спочатку треба вилікувати рак, а потім переживать за втраченим волоссям...
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24.04.2024 19:10 Ответить
ну то лікуй Єрмака, якшо зможеш.

А поки Лисого не буде в окопі, то оті всі "Вперед !!!" - то до сраки.

Коли Лисий буде кричати "За мною !!!", тоді і поговоримо.

Бо рівність Бучі якась не рівна виходить.

Лисий в Бучі опинитись не сцить чомусь. Чому в Бучі має боятись опинитись 55-річний Василь з Хмельницької області ?
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24.04.2024 19:14 Ответить
Кажу ж, в демагогію ми всі вмієм.
Справа не в Лисому, не в Потапі з Настею і навіть не в дєрьмаку
Ми обидва знаємо в чому, еге ж?...
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24.04.2024 19:24 Ответить
Воно і видно, що я демагогію ви ясі вмієте. Починаючи із Зєлєнского. Тільки ніяк не допетраєте, що демагогія руйнує державу. А без держави і вас не буде.
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24.04.2024 19:35 Ответить
Треба бути трошки альтернативно обдарованим, щоб хвилюватись про "руйнування держави демагогією" коли її реально руйнують стратегічною авіацією. Пан недемагог.
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24.04.2024 19:46 Ответить
Ніт. Стратегічною авіацією руйнують будівлі і укріплення, а державу власне руйнують брехнею, популізмом, некомпетентністю і демагогією.
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24.04.2024 19:51 Ответить
Всі держави зниклі за останні 3000 років були знищені військами - стратегічною авіацією. А от про знищених демагогією я не чув.
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24.04.2024 20:02 Ответить
Погано історію вчили. 😊 Не буду вам скидувати посилання - навчіться шукати самі.
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24.04.2024 20:07 Ответить
А просвітіть мене темного. Бачу ви історик.
Скільки держав знищено військовими діями а скільки демагогією?
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24.04.2024 20:19 Ответить
А лише у 20-му столітті III-й Рейх, республіканська Іспанія, Італія Муссоліні. Передбачаючи реакцію одразу повідомлю, що держава і крахна - різні поняття. Так на території країни Німеччина у першій половині XX століття існувало послідовно три держави - Німецька імперія (ІІ рейх), Веймарська республіка і ІІ рейх. Дві останні були знищені популістами і демагогами.
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24.04.2024 20:27 Ответить
Це точно? А то я думав що рейх знищено стратегічними бомбардуваннями. Он воно як.
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24.04.2024 20:31 Ответить
Ніт! Бомбардування - то інструмент щнищення. І його не було б, якби не демагогія фюрера про "Дойчланд юбер аллєс" іпопулізм НСДАП про вищість німецької раси. Саме тоді, коли вони прицшли до алади, почався крах держави. І тривав досить не довго - 12 років. Навчіться бачити причину. Ще раз приклад: людина помирає не від результату щахорювання у вигляді діаоех, а від того, що збудник діареї потрапив в організм. Це я про дизентерію, якщо щось.
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24.04.2024 20:44 Ответить
Сидів би той НСДАП досьогодні з усією своєю діареєю, якби не Б-29. Як сидить корейський Кім.
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24.04.2024 21:11 Ответить
чому особисто ти досі не віддав своє життя за Україну ?
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24.04.2024 21:38 Ответить
чувак, поки Кварталу не буде на нулі в окопах, ти хрєн мотивуєш 55-річних Василів з Хмельницької області туди в окопи полізти.

От шоб ти не писав, мотивації не буде.

Прикладом своїм особистим, як в Ізраїлі ...
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24.04.2024 20:51 Ответить
Не лізь.
Як казав один дядько в треуголці - Не хочеш лізти в свої окопи полізеш в чужі...
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24.04.2024 21:12 Ответить
якого хєра ти це кажеш мені, а не всьому чоловічому 40-річному складу 95 Кварталу ?

Їм той дядько в тєуголці шось інше сказав ?

Прикладом треба, а не тупізною, як ти )))
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24.04.2024 21:22 Ответить
Тобто ти не лізеш в окопи не тому що ссикливий троль а тому що прикладу нема?
Ясно-понятно....
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24.04.2024 21:28 Ответить
Я не лізу в окоп, бо життя у мене одне.

Я своє єдине життя готовий віддати за дітей, які в мене зараз в безпеці.

За зелене кодло і Лисого мені свого життя віддавати не профіт.

Ти вже віддав своє життя ?

Якшо ще ні, то чому ?
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24.04.2024 21:36 Ответить
Хто забирає в тебе життя? Вони з тобою в одній кімнаті?
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24.04.2024 21:50 Ответить
Вони зі мною в одному місті. ТЦК їх звуть на низах, а Єрмак зверху. Ну то таке.

Якого хрєна ТИ ОСОБИСТО ще не віддав своє життя ?

Бронь з цырка ?
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24.04.2024 21:53 Ответить
Як ти виживаєш? ТЦК, дєрьмак...
Кругом стільки небезпек а ти сам і братушки ще далєчє.
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24.04.2024 21:57 Ответить
багато питань до мене, хоча сам на жодне моє не відповів.

в Лізі Сміху у Подоляка служиш ?
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24.04.2024 22:01 Ответить
О, знову Андрюша-гівноїд Бучами запугує і як ***** уникає питань чому його свиняча срака досі не в окопі.
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24.04.2024 23:27 Ответить
Еее нііі! Не сидів би! І самі добре знаєте, чому. І не треба робитись дурнішим, ніж насправді. 😁
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24.04.2024 21:23 Ответить
Боже! Бережи Америку один раз!
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24.04.2024 17:28 Ответить
Ne to sto odnu Patriot sistemu mogli bi postavit amerikansi iz rezerva,no i 50.No vidimo Kuleba pro eto neznajet
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24.04.2024 17:34 Ответить
Ой, та розкажіть мені!!! Один запасний вони мають!!! Один-однісенький і більш немає! **********!!!
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24.04.2024 17:39 Ответить
Patriot- це звісно гарно, але Україні потрібні і більш дешеві в обслуговуванні засоби ППО. Непогано було-б якщо-б і такі передали.....
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24.04.2024 17:42 Ответить
100% З ядерними боеголовками, шоб ***** червону лінію намалювати хоч одну.
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24.04.2024 17:54 Ответить
США мають один запасний Patriot, який можуть поставити Україні

Мож, і одна ракетка до нього десь закотилася, га?
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24.04.2024 17:53 Ответить
Звучит как издевательство. Видимо за 2000 ядерных ракет, большая часть из которых была напрАвлена на США, один неисправный патриот будет хороши вариантом. И к нему одна ракета, тоже списанная. Спасибо братушкам.
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24.04.2024 18:10 Ответить
всьо!
кулєба поплавився, остаточно.
вони з маркаровою змагаються у дегенератстві?
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24.04.2024 18:16 Ответить
А теперь читаем внимательно! Заголовок и текст статьи! "Я думаю, що американська армія, ймовірно, має один запасний (комплекс Patriot. - Ред.)", - зазначив міністр. Джерело:
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24.04.2024 18:18 Ответить
Да тут дело не в запасах, а в деньгах.
Стоимость одной батареи с ракетами 1 миллиард баксов. Украина получает на год 7.8+3.9 миллиарда на вооружения.
Больше одной батареи и не выйдет взять у США.
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24.04.2024 18:19 Ответить
А Кулеба ,ще не пішов у відставку за контробас цігарок
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24.04.2024 18:46 Ответить
 
 