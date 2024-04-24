У США есть один запасной Patriot, который могут поставить Украине, - Кулеба
Соединенные Штаты, вероятно, могут поставить Украине комплекс ПВО Patriot.
Об этом в интервью The Guardian заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
По данным издания, Греция и Испания сейчас рассматривают возможность поставки Patriot Украине. Этими системами также обладают Польша и Румыния.
Кулеба заявил, что восьмая система может поступить Украине от США.
"Я думаю, что американская армия, вероятно, имеет один запасной (комплекс Patriot. - Ред.)", - отметил министр.
Кулеба сказал, что переговоры по Patriot были сложными, поскольку партнеры торговались относительно компенсации.
"Я не сомневаюсь, учитывая прогресс, которого мы достигаем, что Patriot прибудут, и Германию следует похвалить за то, что она сделала первый шаг", - добавил он.
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https://defence-ua.com/army_and_war/u_ssha_rozkrili_kilkist_batarej_patriot_j_teper_jasno_chomu_voni_na_vagu_zolota-12480.html У США розкрили кількість батарей Patriot й тепер ясно чому вони "на вагу золота" | Defense Express
Одна Батарея це 4 ПУ.
https://en.wikipedia.org/wiki/MIM-104_Patriot The US Army operates a total of 1,106 Patriot launchers. In 2023, 480 were in service.
Нідерланди дали 2 пускові, та Німмечина 10 пускових
Їм покласти на країну то і країна має покласти на них...
А порядок видачі документів кожна країна вирішує суверенно, ви ж не обурюєтесь що з вас вимагають довідку про несудимість чи відсутність кредитів.
Є два види держав.
Перший - це середньовічна модель стаціонарного бандита, коли держава є власником життя своїх підданих.
Другий - це об'єднання вільних людей, які делегують певним вибраним людям повноваження вчиняти якісь дії від імені колективу
А вибір доволі простий - вони або будуть лежать трупами під Бахмутом, або відправлять тебе рубать йолки. Третього нема.
Його з учебки купить той совковий командир, який буде кричати "Вперед !!!" і йому пох, скільки м'яса він покладе
Дивує що комусь це ще треба пояснювати на третьому році війни...
Коли Лисий буде кричати "За мною !!!", тоді і поговоримо.
Бо рівність Бучі якась не рівна виходить.
Лисий в Бучі опинитись не сцить чомусь. Чому в Бучі має боятись опинитись 55-річний Василь з Хмельницької області ?
Тільки це треба тебе питать - чому ти з Лисим не сците опинитися в Бучі. І плюс агітуєте Василя з Хмельницької області що під кацапами йому буде прям рай...
А того Василя не я агітую. Того Василя замість Лисого женуть.
Спочатку треба вилікувати рак, а потім переживать за втраченим волоссям...
А поки Лисого не буде в окопі, то оті всі "Вперед !!!" - то до сраки.
Коли Лисий буде кричати "За мною !!!", тоді і поговоримо.
Бо рівність Бучі якась не рівна виходить.
Лисий в Бучі опинитись не сцить чомусь. Чому в Бучі має боятись опинитись 55-річний Василь з Хмельницької області ?
Справа не в Лисому, не в Потапі з Настею і навіть не в дєрьмаку
Ми обидва знаємо в чому, еге ж?...
Скільки держав знищено військовими діями а скільки демагогією?
От шоб ти не писав, мотивації не буде.
Прикладом своїм особистим, як в Ізраїлі ...
Як казав один дядько в треуголці - Не хочеш лізти в свої окопи полізеш в чужі...
Їм той дядько в тєуголці шось інше сказав ?
Прикладом треба, а не тупізною, як ти )))
Ясно-понятно....
Я своє єдине життя готовий віддати за дітей, які в мене зараз в безпеці.
За зелене кодло і Лисого мені свого життя віддавати не профіт.
Ти вже віддав своє життя ?
Якшо ще ні, то чому ?
Якого хрєна ТИ ОСОБИСТО ще не віддав своє життя ?
Бронь з цырка ?
Кругом стільки небезпек а ти сам і братушки ще далєчє.
в Лізі Сміху у Подоляка служиш ?
Мож, і одна ракетка до нього десь закотилася, га?
кулєба поплавився, остаточно.
вони з маркаровою змагаються у дегенератстві?
Стоимость одной батареи с ракетами 1 миллиард баксов. Украина получает на год 7.8+3.9 миллиарда на вооружения.
Больше одной батареи и не выйдет взять у США.