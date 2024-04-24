У США есть один запасной Patriot, который могут поставить Украине, - Кулеба

Соединенные Штаты, вероятно, могут поставить Украине комплекс ПВО Patriot.

Об этом в интервью The Guardian заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

По данным издания, Греция и Испания сейчас рассматривают возможность поставки Patriot Украине. Этими системами также обладают Польша и Румыния.

Кулеба заявил, что восьмая система может поступить Украине от США.

"Я думаю, что американская армия, вероятно, имеет один запасной (комплекс Patriot. - Ред.)", - отметил министр.

Кулеба сказал, что переговоры по Patriot были сложными, поскольку партнеры торговались относительно компенсации.

"Я не сомневаюсь, учитывая прогресс, которого мы достигаем, что Patriot прибудут, и Германию следует похвалить за то, что она сделала первый шаг", - добавил он.

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