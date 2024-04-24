Великобритания импортирует значительные объемы топлива, произведенного из российской нефти, - The Guardian

Великобритания импортирует значительные объемы нефтепродуктов из стран, перерабатывающих российскую нефть.

Об этом пишет The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

Правительственные данные, проанализированные экологическим новостным сайтом Desmog, показывают, что импорт очищенной нефти из Индии, Китая и Турции составил 2,2 миллиарда фунтов стерлингов в 2023 году, что является таким же рекордным значением, как и в предыдущем году, по сравнению с 434,2 миллиона фунтов стерлингов в 2021 году. Россия является крупнейшим поставщиком сырой нефти в Индию и Китай, тогда как Турция стала одним из крупнейших импортеров российской нефти после того, как Кремль начал вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Британия официально запретила импорт российских нефтепродуктов с 5 декабря 2022 года в ответ на вторжение РФ в Украину. Однако из-за наличия лазейки в законодательстве российская нефть продолжала поступать в Британию: если российская нефть перерабатывается в другой стране, она не считается происходящей из России, что позволяет обходить запрет на торговлю. Как следствие, российская нефть продается странам-союзникам для переработки перед экспортом в Британию.

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"Пока правительство не закроет эту лазейку, Великобритания помогает России платить за войну в Украине. Великобритания должна действовать сейчас, чтобы запретить импорт топлива, произведенного из российской нефти, и показать, что ее поддержка Украины является искренней", - отметили в международной неправительственной организации Global Witness.

По оценкам Global Witness, в течение 2023 года в Великобританию было импортировано около 5,2 миллиона баррелей нефтепродуктов, произведенных из российской сырой нефти, причем большинство импорта приходится на авиационное топливо (4,6 миллиона баррелей). По оценкам, российское топливо использовалось в каждом 20-м полете в Британии.

Данные правительства Великобритании показывают, что прямой импорт нефти из России упал с 1,5 миллиарда фунтов стерлингов в первом квартале 2022 года до нуля в следующем году.

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