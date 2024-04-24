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Новости Санкции против России
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Великобритания импортирует значительные объемы топлива, произведенного из российской нефти, - The Guardian

нафта

Великобритания импортирует значительные объемы нефтепродуктов из стран, перерабатывающих российскую нефть.

Об этом пишет The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

Правительственные данные, проанализированные экологическим новостным сайтом Desmog, показывают, что импорт очищенной нефти из Индии, Китая и Турции составил 2,2 миллиарда фунтов стерлингов в 2023 году, что является таким же рекордным значением, как и в предыдущем году, по сравнению с 434,2 миллиона фунтов стерлингов в 2021 году. Россия является крупнейшим поставщиком сырой нефти в Индию и Китай, тогда как Турция стала одним из крупнейших импортеров российской нефти после того, как Кремль начал вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Британия официально запретила импорт российских нефтепродуктов с 5 декабря 2022 года в ответ на вторжение РФ в Украину. Однако из-за наличия лазейки в законодательстве российская нефть продолжала поступать в Британию: если российская нефть перерабатывается в другой стране, она не считается происходящей из России, что позволяет обходить запрет на торговлю. Как следствие, российская нефть продается странам-союзникам для переработки перед экспортом в Британию.

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"Пока правительство не закроет эту лазейку, Великобритания помогает России платить за войну в Украине. Великобритания должна действовать сейчас, чтобы запретить импорт топлива, произведенного из российской нефти, и показать, что ее поддержка Украины является искренней", - отметили в международной неправительственной организации Global Witness.

По оценкам Global Witness, в течение 2023 года в Великобританию было импортировано около 5,2 миллиона баррелей нефтепродуктов, произведенных из российской сырой нефти, причем большинство импорта приходится на авиационное топливо (4,6 миллиона баррелей). По оценкам, российское топливо использовалось в каждом 20-м полете в Британии.

Данные правительства Великобритании показывают, что прямой импорт нефти из России упал с 1,5 миллиарда фунтов стерлингов в первом квартале 2022 года до нуля в следующем году.

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Автор: 

Великобритания (4918) нефть (1917) санкции (11254) нефтепродукты (148)


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Топ комментарии
+3
Нічого особистого - тільки бізнес
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24.04.2024 18:06
+1
Якщо росія за це паливо отримує скляні буси, то це чудово
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24.04.2024 18:05
+1
Шматочки кремнію вона отримує, маленькі такі пластинки. І вставляє їх у ракети.
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24.04.2024 18:16
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Правила форума Совет форумчан
Або ІПСО, або запаси хз якого року.
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24.04.2024 18:02 Ответить
Це зеліне іпсо. Придралися до Британії. Краще б ракетами звизданули по раші, які вона не забороняла туди пуляти.
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24.04.2024 20:48 Ответить
Якщо росія за це паливо отримує скляні буси, то це чудово
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24.04.2024 18:05 Ответить
Шматочки кремнію вона отримує, маленькі такі пластинки. І вставляє їх у ракети.
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24.04.2024 18:16 Ответить
Шматочки лайна від ВБ
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24.04.2024 18:26 Ответить
Нічого особистого - тільки бізнес
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24.04.2024 18:06 Ответить
Для мене це несподівана інформація. Адже Британія сама видобуває дуже багато нафти в Північному морі. Вона №2 в Європі після Норвегії.
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24.04.2024 18:14 Ответить
Україна купує індійський дизель з відомо якої нафти виготовлений (чи просто перевантажений у морі)
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24.04.2024 18:22 Ответить
Яби не Ліпецька фабрика, то Вовачка 95 ніколи би не плясав на корпоротивах на росії в 2014
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24.04.2024 18:40 Ответить
Написав якусь дурню.
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24.04.2024 22:02 Ответить
19 березня 2014 року роботу фабрик Рошен у Липецьку та Сенцово було призупинено через арешт в Росії коштів компанії «Рошен» та обшуки її офісних та виробничих приміщень
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24.04.2024 22:07 Ответить
money doesn't smell
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24.04.2024 18:55 Ответить
правильно делает
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24.04.2024 21:53 Ответить
 
 